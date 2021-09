Intrado Digital Media annoncerer omdøbning til Notified

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Danish Finnish French German Norwegian Portuguese Spanish Swedish

ISLANDIA, N.Y., Sept. 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intrado Corporation (“Intrado”), en global leder inden for teknologibaserede tjenester, meddelte i dag, at de omdøber deres virksomhed inden for digitale medier til Notified®. Re-brandet vil give Digital Media en unik markedsidentitet, der er repræsentativ for hele virksomhedens løsningspakke.



I sin egenskab af verdens eneste kommunikationssky til events, PR og investorrelationer giver Intrado Digital Medias platforme organisationer af alle størrelser mulighed for at engagere, påvirke og informere deres vigtigste målgrupper – medarbejdere, kunder, investorer og medierne.

Samtidig med navneskiftet til Notified vil virksomhedens unikke løsninger blive omdøbt til Event Cloud, Public Relations ("PR") Cloud og Investor Relations ("IR") Cloud.

Notified Event Cloud gør det muligt for eventplanlæggere, marketingfolk og kommunikationsfolk at skaffe sig og fastholde kunder gennem virtuelle, personlige og hybride events, konferencer, messer, forsamlingssteder og produktlanceringer. Kunderne kan nemt forbinde globale målgrupper med Notified's meget interaktive platform og udnytte integreret analyse for at maksimere deres ROI. Med den nylige overtagelse af Hubb tilbyder Notified den mest omfattende end-to-end eventteknologi og relaterede tjenester til at skabe og administrere events på tværs af personlige og digitale kanaler.

Notified PR Cloud gør det muligt for PR-folk at nå ud til et globalt publikum, overvåge stemningen omkring et brand, sende pressemeddelelser via GlobeNewswire ® , måle succes og drive earned media. Brugerne kan navigere i medielandskabet og få adgang til realtidsanalyser fra en integreret, intelligent og brugervenlig platform.

Notified IR Cloud gør det muligt for professionelle inden for investor relations at administrere kommunikation - indtjeningsopkald, lovpligtige indgivelser, pressemeddelelser, investordage og IR-websteder - for at maksimere værdien for aktionærerne fra én platform.

"I lyset af den nylige overtagelse af Hubb og efter et år med utrolig vækst for vores organisation er dette det perfekte tidspunkt at omdøbe Intrado Digital Media til Notified; Notified repræsenterer hele spektret af det, vi laver, og omdøbningen er endnu en betydningsfuld milepæl, der vil styrke vores forretning yderligere, når vi opfylder vores kunders hurtigt udviklende behov," siger Ben Chodor, præsident for Intrado Digital Media.

Om Intrado Corporation

Intrado Corporation er en innovativ, cloud-baseret, global teknologipartner til kunder over hele verden. Vores løsninger forbinder mennesker og organisationer på det rigtige tidspunkt og på de rigtige måder, så disse missionskritiske forbindelser bliver mere relevante, engagerende og brugbare - de omdanner information til indsigt.

Intrado har salg og/eller aktiviteter i USA, Canada, Europa, Mellemøsten, Asien og Stillehavsområdet, Latinamerika og Sydamerika. Intrado kontrolleres af datterselskaber til visse fonde, der forvaltes af Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO). Yderligere oplysninger kan fås ved at ringe på 1-800-841-9000 eller gå ind på www.intrado.com or www.notified.com.

Kontakt

Dave Pleiss

Investor and Public Relations

DMPleiss@Intrado.com

402-716-6578