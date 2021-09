Intrado Digital Media julkaisee uuden tuotemerkkinsä Notified

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Danish Finnish French German Norwegian Portuguese Spanish Swedish

ISLANDIA, New York, Sept. 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intrado Corporation ("Intrado"), teknologiapohjaisten palvelujen maailmanjohtaja, ilmoitti tänään vaihtaneensa Digital Media -yrityksensä tuotemerkiksi Notified®. Uudelleenbrändäys antaa Digital Medialle ainutlaatuisen markkinaidentiteetin, joka kuvastaa sen täyden ratkaisun tuotepakettia.



Intrado Digital Median, maailman ainoan tapahtumille, suhdetoiminnalle ja sijoittajasuhteille suunnatun tiedonsiirtopilvipalvelun, alustat tarjoavat kaiken kokoisille organisaatioille mahdollisuuden olla yhteydessä ja vaikuttaa tärkeimpiin yleisöihinsä – työntekijöihin, asiakkaisiin, sijoittajiin ja mediaan – sekä pitää nämä ajan tasalla.

Uuden Notified-tuotemerkin ohella yrityksen ainutlaatuiset ratkaisut saavat uusiksi nimikseen Event Cloud, Public Relations ("PR") Cloud sekä Investor Relations ("IR") Cloud.

Notified Event Cloud auttaa tapahtumasuunnittelijoita, markkinoijia ja viestintäammattilaisia hankkimaan ja säilyttämään asiakkaita virtuaalisten, live- sekä hybriditapahtumien, kokousten, messujen, yleiskokousten ja tuotelanseerauksien avulla. Asiakkaat voivat olla helposti yhteydessä kansainvälisiin yleisöihin Notifiedin interaktiivisella alustalla ja hyödyntää integroituja analyysejä tuoton maksimoimiseen. Hubbin äskettäisen yritysoston ansiosta Notified pystyy tarjoamaan maailman laajamittaisimmalla tavalla kaiken kattavaa tapahtumateknologiaa ja oheispalveluita tukeakseen tapahtumien suunnittelua ja järjestämistä eri fyysisillä ja digitaalisilla kanavoilla.

auttaa suhdetoiminnan ammattilaisia tavoittamaan kansainväliset yleisöt, seuraamaan brändiin liitettyjä asenteita, lähettämään lehdistöjulkaisuja GlobeNewswiren kautta, mittaamaan menestystä ja hyödyntämään ansaittua mediaa. Käyttäjät voivat navigoida integroidun, älykkään ja helppokäyttöisen alustan avulla mediaympäristössä sekä hyödyntää sen tosiaikaisia analyysejä. Notified IR Cloud auttaa sijoittajasuhteiden ammattilaisia hallinnoimaan viestintää – tulospuheluita, viranomaisraportteja, lehdistöjulkaisuja, sijoittajatapahtumia ja sijoittajasuhdesivustoja – maksimoidakseen osakkaiden arvon yhdeltä alustalta käsin.



"Olemme juuri ostaneet Hubbin, ja organisaatiomme on läpikäynyt uskomattoman kasvuvuoden. Tämä on täydellinen hetki brändätä Intrado Digital Media uudelleen Notifiediksi; Notified edustaa koko toimintamme alaa, ja uudelleenbrändäys on seuraava tärkeä virstanpylväs, joka vahvistaa liiketoimintaamme entisestään täyttäessämme asiakkaittemme nopeasti muuttuvia tarpeita", sanoi Ben Chodor, Intrado Digital Median hallintoneuvoston puheenjohtaja.

Intrado Corporation

Intrado Corporation on innovatiivinen, pilvipohjainen kansainvälinen teknologiakumppani asiakkaille maailmanlaajuisesti. Ratkaisumme yhdistävät ihmiset ja organisaatiot oikeaan aikaan ja oikeilla tavoilla tehden tehtäväkriittisistä yhteyksistä olennaisempia, sitotuneempia ja paremmin toiminnan mahdollistavia, näin muuttaen informaation näkemyksiksi.

Intrado harjoittaa myyntiä ja/tai sillä on toimintaa Yhdysvalloissa, Kanadassa, Euroopassa, Lähi-idässä, Aasian ja Tyynenmeren alueella, Latinalaisessa Amerikassa sekä Etelä-Amerikassa. Intrado on tiettyjen Apollo Global Management, Inc:n hallinnoimien rahastojen kumppaneiden hallinnassa (NYSE: APO). Lisätietoja saa soittamalla numeroon +1 800 841 9000 tai menemällä osoitteeseen www.intrado.com tai www.notified.com .

