Intrado Digital Media kunngjør Notified som nytt merke

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Danish Finnish French German Norwegian Portuguese Spanish Swedish

ISLANDIA, N.Y., Sept. 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intrado Corporation («Intrado»), en global leder innen teknologiaktiverte tjenester, kunngjorde i dag at Digital Media-virksomheten fra nå heter Notified®. Det nye navnet vil gi Digital Media en unik markedsidentitet, som er representativ for hele løsningen.



Intrado Digital Medias plattformer er verdens eneste kommunikasjonssky for arrangementer, PR og investorrelasjoner, og gjør at bedrifter av alle størrelser kan engasjere, påvirke og informere kjernesegmentene – ansatte, kunder, investorer og media.

Samtidig med navneendringen til Notified, vil virksomhetens unike løsninger bli omdøpt til Event Cloud, Public Relations («PR») Cloud og Investor Relations («IR») Cloud.

Notified Event Cloud gjør det mulig for arrangører, markedsførere og kommunikasjonsfagfolk å skaffe og beholde kunder gjennom virtuelle og personlige arrangementer, hybridarrangementer, konferanser, messer, allmannamøter og produktlanseringer. Kundene kan enkelt koble et globalt publikum til Notifieds svært interaktive plattform og dra nytte av integrert analyse for å maksimere avkastningen. Med det nylige oppkjøpet av Hubb tilbyr Notified den mest omfattende ende-til-ende-arrangementsteknologien og relaterte tjenester for å drive opprettelse og håndtering av arrangementer på tvers av personlige og digitale kanaler.

gjør det mulig for arrangører, markedsførere og kommunikasjonsfagfolk å skaffe og beholde kunder gjennom virtuelle og personlige arrangementer, hybridarrangementer, konferanser, messer, allmannamøter og produktlanseringer. Kundene kan enkelt koble et globalt publikum til Notifieds svært interaktive plattform og dra nytte av integrert analyse for å maksimere avkastningen. Med det nylige oppkjøpet av Hubb tilbyr Notified den mest omfattende ende-til-ende-arrangementsteknologien og relaterte tjenester for å drive opprettelse og håndtering av arrangementer på tvers av personlige og digitale kanaler. Notified PR Cloud gjør det mulig for PR-fagfolk å nå et globalt publikum, føre tilsyn med markedets merkeoppfattelse, sende pressemeldinger via GlobeNewswire ® , måle suksess og drive lønnsomhetsmedier. Brukerne kan navigere i medielandskapet og benytte sanntidsanalyser fra en integrert, intelligent og brukervennlig plattform.

gjør det mulig for PR-fagfolk å nå et globalt publikum, føre tilsyn med markedets merkeoppfattelse, sende pressemeldinger via GlobeNewswire , måle suksess og drive lønnsomhetsmedier. Brukerne kan navigere i medielandskapet og benytte sanntidsanalyser fra en integrert, intelligent og brukervennlig plattform. Notified IR Cloud gjør det mulig for investorrelasjoner å håndtere kommunikasjon, resultatvarsler, lovmessige dokumenter, pressemeldinger, investordager og IR-nettsteder, for å maksimere aksjonærverdien med én plattform.



«Gitt det nylige oppkjøpet av Hubb og etter et år med utrolig vekst for organisasjonen vår, er dette det perfekte tidspunktet for å bytte navn fra Intrado Digital Media til Notified. Notified representerer hele spekteret av det vi gjør, og navneendringen er en annen viktig milepæl som vil styrke vår virksomhet ytterligere når vi møter kundenes raskt utviklende behov,» sier Ben Chodor, president i Intrado Digital Media.

Om Intrado Corporation

Intrado Corporation er en innovativ, skybasert, global teknologipartner for kunder over hele verden. Våre løsninger kobler mennesker og organisasjoner sammen til rett tid og på de riktige måtene, noe som gjør de driftskritiske forbindelsene mer relevante, engasjerende og handlingsrike. Slik snur vi informasjon til kunnskap.

Intrado har salgsrepresentanter og/eller virksomhet i USA, Canada, Europa, Midtøsten, Asia-Stillehavet, Mellom-Amerika og Sør-Amerika. Intrado kontrolleres av tilknyttede selskaper til visse fond som forvaltes av Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO). For mer informasjon, ring 1-800-841-9000 eller gå til www.intrado.com eller www.notified.com .

Kontakt