A Intrado Digital Media tem uma nova marca: a Notified

ISLANDIA, Nova Iorque, Sept. 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Intrado Corporation ("Intrado"), líder mundial em serviços tecnológicos, anunciou hoje a alteração do nome da organização Digital Media para Notified® A nova marca fornecerá à Digital Media uma identidade de mercado única, que representa o seu conjunto completo de soluções.



Como a única nuvem de comunicações do mundo para eventos, relações públicas e relações com investidores, as plataformas da Intrado Digital Media permitem que organizações de todas as dimensões se envolvam, influenciem e informem as suas audiências mais importantes: funcionários, clientes, investidores e os meios de comunicação.

Em simultâneo com a nova marca Notified, as soluções exclusivas da empresa terão um novo nome: Event Cloud, Public Relations ("PR") Cloud e Investor Relations ("IR") Cloud.

A Notified Event Cloud permite que organizadores de eventos, comerciantes e profissionais das comunicações adquiram e mantenham clientes através de eventos virtuais, presenciais e híbridos, conferências, feiras comerciais, assembleias e lançamentos de produtos. Os clientes podem facilmente ligar audiências mundiais com a plataforma altamente interativa da Notified e aproveitar as análises integradas para maximizar o retorno sobre o investimento. Com a recente aquisição da Hubb, a Notified oferece a tecnologia mais completa e abrangente e serviços relacionados para possibilitar a criação e gestão de eventos em canais pessoais e digitais.

A Notified PR Cloud permite que os profissionais de relações públicas alcancem audiências mundiais, monitorizem o sentimento da marca, enviem notas de imprensa através da GlobeNewswire ® , avaliem o sucesso e impulsionem a publicidade que conquistaram. Os utilizadores podem navegar pelo cenário dos meios de comunicação e aceder a análises em tempo real a partir de uma plataforma integrada, inteligente e de fácil utilização.

A Notified IR Cloud permite aos profissionais das relações com investidores fazerem a gestão das comunicações (relatórios de lucros, declarações regulamentares, notas de imprensa, dias de investidores e websites de RI) para maximizar o valor dos acionistas a partir de uma única plataforma.

"Tendo em conta a recente aquisição da Hubb e, após um ano de crescimento incrível para a nossa organização, é o momento ideal para uma nova marca da Intrado Digital Media: a Notified. A Notified representa toda o espectro do que fazemos e a nova marca é outro marco significativo que reforçará ainda mais a nossa empresa à medida que atendemos às necessidades dos nossos clientes, que estão em constante crescimento", afirmou Ben Chodor, Presidente da Intrado Digital Media.

Sobre a Intrado Corporation

A Intrado Corporation é um parceiro de tecnologia global inovador, baseado em nuvem, para clientes de todo o mundo. As nossas soluções ligam pessoas e organizações no momento certo e da forma correta, tornando essas ligações importantes mais relevantes, envolventes e úteis: tornar informações em ideias.

A Intrado realiza negócios e/ou operações nos Estados Unidos, Canadá, Europa, Médio Oriente, Ásia Pacífico, América Latina e América do Sul. A Intrado é controlada por afiliadas de determinados fundos geridos pela Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO). Para obter mais informações, telefone para o 1-800-841-9000 ou visite www.intrado.com ou www.notified.com.

Contacto

Dave Pleiss

Investor and Public Relations

DMPleiss@Intrado.com

402-716-6578