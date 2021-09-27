Intrado Digital Media宣布品牌更名为Notified

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纽约艾伦迪亚, Sept. 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 技术型服务领域全球领先企业 Intrado Corporation （“Intrado”）今天宣布将其Digital Media业务品牌更名为Notified®。品牌更名将为Digital Media塑造独特的市场身份，代表其完整的一整套解决方案。



作为全球活动、公共关系和投资者关系领域的唯一沟通云，Intrado Digital Media的平台让各种规模的组织都能吸引、影响最重要的受众（员工、客户、投资者和媒体）并向他们提供信息。

在品牌更名为Notified的同时，该企业的独特解决方案将被更名为活动云、公共关系（“PR”）云和投资者关系（“IR”）云。

Notified活动云 使活动策划人员、营销人员和沟通专业人员能够通过虚拟、面对面和混合活动、会议、贸易展会、全体大会和产品发布来获取和留住客户。客户可以轻松地将全球受众与Notified的高度互动平台连接起来，并利用集成分析来最大限度地提高ROI。近期收购Hubb之后，Notified可提供最全面的端到端活动技术和相关服务，为在现场和数字渠道创建和管理活动提供支持。

使活动策划人员、营销人员和沟通专业人员能够通过虚拟、面对面和混合活动、会议、贸易展会、全体大会和产品发布来获取和留住客户。客户可以轻松地将全球受众与Notified的高度互动平台连接起来，并利用集成分析来最大限度地提高ROI。近期收购Hubb之后，Notified可提供最全面的端到端活动技术和相关服务，为在现场和数字渠道创建和管理活动提供支持。 Notified公共关系云 使公共关系专业人员能够触达全球受众、监控品牌观感、通过GlobeNewswire ® 发布新闻、衡量成功并驱动赢得媒体。用户可以浏览媒体格局，并从易于使用一体化智能平台获取实时分析。

使公共关系专业人员能够触达全球受众、监控品牌观感、通过GlobeNewswire 发布新闻、衡量成功并驱动赢得媒体。用户可以浏览媒体格局，并从易于使用一体化智能平台获取实时分析。 Notified投资者关系云让投资者关系专业人员能够通过一个平台管理财报会议、监管文件、新闻稿、投资者日和投资者关系网站等沟通，从而最大限度地提高股东价值。



“鉴于我们最近收购了Hubb，并在接下来的一年里实现了令人难以置信的增长，现在是将Intrado Digital Media更名为Notified的最佳时机；Notified代表了我们所提供的全部服务，而重塑品牌是另一个有意义的里程碑，在我们满足客户快速变化的需求的同时，将进一步加强我们的业务，”Intrado Digital Media总裁Ben Chodor表示。

关于Intrado Corporation

Intrado Corporation是一家基于云技术的创新型全球技术合作伙伴，面向全球客户提供服务。我们的解决方案在正确的时间并以正确的方式将人们和组织联系起来，使任务关键型信息沟通更具相关性、吸引力和可操作性——从信息转向洞察力。

Intrado在美国、加拿大、欧洲、中东、亚太、拉丁美洲和南美洲都有销售和/或运营业务。Intrado由Apollo Global Management, Inc.（纽约证券交易所代码：APO）旗下一些基金的附属机构控股。如需了解更多信息，请致电1-800-841-9000或访问 www.intrado.com 或 www.notified.com 。

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