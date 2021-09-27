Intrado Digital Media 宣佈將品牌更名為 Notified

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紐約艾倫迪亞, Sept. 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intrado Corporation (「Intrado」) 作為技術支援服務的全球領導者，今天宣佈將其數碼媒體業務品牌更名為 Notified®。新品牌名稱將為數碼媒體提供獨特的市場認同，代表該品牌所帶來的完整解決方案套件。



Intrado Digital Media 為各類活動、公關和投資者關係提供全球唯一通訊雲端服務，其平台讓不同規模的公司都能夠參與、影響和通知最重要的受眾，包括員工、客戶、投資者和媒體。

將品牌更名為 Notified 的同時，公司的獨特解決方案亦將更名為 Event Cloud、Public Relations (「PR」) Cloud，以及 Investor Relations (「IR」) Cloud。

Notifified Event Cloud 這項服務讓活動規劃者、營銷人員和傳訊專業人員，可透過虛擬、面對面和混合性活動、會議、貿易展覽、市政廳和產品發佈活動來吸引及保留客戶。客戶可以透過 Notified 的高度互動平台輕鬆讓全球受眾互相聯繫，並利用綜合分析來將投資回報最大化。在最近收購 Hubb 後，Notified 提供最全面的端到端活動技術和相關服務，為面對面和數碼渠道的活動籌辦和管理提供動力。

這項服務讓活動規劃者、營銷人員和傳訊專業人員，可透過虛擬、面對面和混合性活動、會議、貿易展覽、市政廳和產品發佈活動來吸引及保留客戶。客戶可以透過 Notified 的高度互動平台輕鬆讓全球受眾互相聯繫，並利用綜合分析來將投資回報最大化。在最近收購 Hubb 後，Notified 提供最全面的端到端活動技術和相關服務，為面對面和數碼渠道的活動籌辦和管理提供動力。 Notified PR Cloud 讓公關專業人士能夠觸及全球受眾、監控品牌觀感、透過 GlobeNewswire ® 發送新聞稿、衡量成功和提高促銷活動帶來的宣傳。用戶能夠在媒體領域中瀏覽，並透過整合、智能且易用的平台進行實時分析。

讓公關專業人士能夠觸及全球受眾、監控品牌觀感、透過 GlobeNewswire 發送新聞稿、衡量成功和提高促銷活動帶來的宣傳。用戶能夠在媒體領域中瀏覽，並透過整合、智能且易用的平台進行實時分析。 Notified IR Cloud 讓投資者關係專業人員管理傳訊，例如收益通話、提交監管文件、新聞稿、投資者交流日和投資者關係網站，盡量提高一個平台所帶來的股東價值。



Intrado Digital Media 總裁 Ben Chodor 說：「鑑於最近 Hubb 的收購和公司在過去一年取得令人難以置信的增長，現在是將 Intrado Digital Media 更名為 Notified 的最佳時機。Notified 概括了我們所有的工作範圍，而品牌重塑是另一個有意義的里程碑，隨著我們滿足客戶快速變化的需求，這將進一步加強我們的業務。」

關於 Intrado Corporation

Intrado Corporation 是一家為全球客戶提供創新、雲端服務、全球技術合作夥伴的公司。我們的解決方案在正確的時間和以正確的方式將人員和公司互相聯繫，使這些關鍵任務關係更相關、更互動和更易採取行動，將資訊化為洞見。

Intrado 在美國、加拿大、歐洲、中東、亞太區、拉丁美洲和南美都有銷售和／或營運業務。Intrado 由 Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO) 所管理的某些基金附屬公司控制。如欲了解更多資訊，請致電 1-800-841-9000 或瀏覽 www.intrado.com 或 www.notified.com 。

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