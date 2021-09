TC Emballages Transcontinental établit le Centre ASTRA spécialisé dans la R&D et l’innovation

English French

CHICAGO, 27 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TC Emballages Transcontinental est ravie de présenter son Centre ASTRA (« Astra Center ») dédié à l’Art, la Science et la Technologie pour la Recherche et ses Applications, situé à Menasha, dans le Wisconsin. Cet établissement de 12 200 pieds carrés est le fruit de plusieurs mois de travail et représente une pierre angulaire de l’entreprise pour innover et identifier les solutions durables pour sa clientèle. Il réunit une équipe de plus de 20 ingénieurs qui sont la force déterminante de chaque défi relevé et chaque innovation créée pour ses clients.



« Au cours des dernières années, nous avons aligné nos investissements et notre stratégie sur les besoins et les objectifs de nos clients, a déclaré Alex Hayden, vice-président principal, R&D, innovation et développement durable. Le centre ASTRA est au cœur de nos activités pour stimuler la croissance et l'innovation et être le partenaire de solutions durables pour nos clients. Les nombreux tests, instruments et technologies dont nous disposons nous permettent d'améliorer nos connaissances en matière de développement de produits tout au long du processus de conception d'un emballage plastique souple, ce qui permet de développer des films innovateurs bons pour l’environnement, le commerce électronique et bien plus encore. »

Grâce à quatre différents laboratoires de R&D de pointe et à une équipe de spécialistes en développement durable, les marques et les détaillants peuvent bénéficier d'une expertise approfondie en matière d'emballages compostables, recyclables et à contenu recyclé, d'une mise en marché rapide de la conception à la commercialisation, de solutions optimisées en matière de performance et de coûts, et de solutions d'emballage clés en main.

Le laboratoire de services d'analyse et de tests effectue des essais physiques pour simuler l'utilisation réelle de l'emballage, du processus de remplissage au transport et à la distribution. Il mesure également la durée de conservation et l'utilisation finale par le consommateur à l'aide de tests analytiques afin de développer des structures moléculaires qui répondent aux exigences de fonctionnalité de l'emballage tout au long de son cycle de vie.

Le laboratoire de développement des emballages et leurs applications est un laboratoire dédié équipé d'une technologie d'extrusion soufflée à 9 couches qui permet de réaliser des expériences et d'optimiser les compositions des films. Le laboratoire comprend également des machines FFS (formeuse-ensacheuse-scelleuse) pour réaliser des essais sur les prototypes de clients à l'échelle de production. Ces tests sont conçus pour mieux comprendre comment les films se comporteront, pour éviter toute surprise sur les équipements des clients et pour garantir la performance et l'efficacité des emballages une fois la phase de développement terminée.

Le laboratoire de produits compostables avancé est le premier du genre au sein d'un fabricant d'emballages. Il est entièrement intégré à l'expertise et aux connaissances de l'équipe de R&D afin de développer la prochaine génération d'emballages et d'améliorer les délais et les coûts de certification des emballages compostables. Le laboratoire est agréé, dans le cadre d'un audit indépendant, pour se conformer à la norme ISO 17025 et est équipé pour tester et répondre aux normes ASTM 6400 pour les emballages compostables.

Le laboratoire de technologie de recyclage, qui devrait être pleinement fonctionnel en 2022, complétera l'ensemble des compétences en matière de R&D grâce à un laboratoire interne d'évaluation de la recyclabilité. Ce laboratoire mesurera chaque aspect d'un emballage conçu selon des critères acceptés par l'industrie, afin de s'assurer qu'il est réellement compatible avec le recyclage, conformément aux directives de conception disponibles dans l'industrie. Le laboratoire comprendra une extrudeuse, un granulateur de plastique recyclé et permettra à l'équipe d'analyser la résine postconsommation, la source des déchets et la quantité de gels pour obtenir de meilleurs résultats et de meilleures performances de l'emballage.

En outre, le Centre ASTRA est au coeur des objectifs de développement durable de TC Emballages Transcontinental, qui s'est engagé en 2025 à ce que 100 % de ses emballages soient recyclables, compostables ou réutilisables, et à utiliser 10 % de PCR en moyenne en poids dans l'ensemble de son portefeuille de plastiques.

Explorez le laboratoire de produits compostables avancé grâce à cette vidéo.

À propos de TC Emballages Transcontinental

TC Emballages Transcontinental, le secteur de l’emballage de TC Transcontinental (TSX : TCL.A TCL.B), est un chef de file en emballage souple avec des activités principalement aux États-Unis, ainsi qu’au Canada, au Guatemala, au Mexique, en Équateur, au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande et en Chine, avec environ 3800 employés. Sa plateforme comprend un atelier de prémédia et 26 usines de production qui se spécialisent dans le recyclage, l’extrusion, le laminage, l’impression et la transformation. TC Emballages Transcontinental offre une vaste gamme de produits de plastique souple, y compris des pellicules en rouleaux, des sacs et sachets, des films et sacs thermorétractables, et des revêtements spécialisés, desservant des marchés variés, notamment ceux des produits laitiers, du café, de la viande et de la volaille, de la nourriture pour animaux, de l’agriculture, des boissons, des produits pour la maison et les soins personnels, des produits industriels, des produits de consommation et médicaux. Pour plus d’information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc/emballages.





Pour renseignements :

Médias

Nathalie St-Jean

Conseillère principale aux communications d’entreprise

TC Transcontinental

nathalie.st-jean@tc.tc

Communauté financière

Yan Lapointe

Directeur, Relations aux investisseurs

TC Transcontinental

yan.lapointe@tc.tc

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0aab35ba-d836-4831-b8d3-6412a821a756/fr