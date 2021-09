SEA TPI accède au label Platinum d’Ecovadis

Le groupe SEA TPI est de nouveau salué par Ecovadis pour l’impact de sa politique RSE et intègre le classement des 1 % des entreprises les plus vertueuses de son secteur d'activité.

L’agence de notation EcoVadis certifie l’engagement en matière de développement durable des entreprises, et est spécialisée dans l’évaluation des fournisseurs pour les chaînes d’approvisionnement mondiales. Sa méthodologie de notation s’appuie sur les standards internationaux du développement durable, tels que le Global Reporting Initiative (GRI), le Pacte Global des Nations Unies et la norme ISO 26000. Elle repose sur 21 indicateurs répartis sur les 4 domaines suivants : Environnement, Politique sociale et conditions de travail, Éthique des affaires et Chaîne d’approvisionnement responsable.

Soucieux de se développer en positionnant la qualité de service, l’éthique, la responsabilité sociale et environnementale au centre de sa stratégie de croissance, l’entreprise de Service Numérique SEA TPI a initié depuis plusieurs années un vaste projet RSE qu’elle étoffe en continu. Pilotée par Claire Casanova avec l’appui de la direction générale, cette politique RSE a permis à l’entreprise de transformer sa gouvernance et de positionner l’approche durable et responsable au centre de son modèle de croissance.

Claire Casanova, Responsable Qualité chez SEA TPI « Nous sommes fiers d’avoir une nouvelle fois élevé notre notation Ecovadis en intégrant le cercle très fermé des entreprises labellisées Platinum. Notre engagement à mettre en place une politique RSE pragmatique est un projet structurant dont se sont emparées nos équipes et qui nous permet d’offrir à nos clients, partenaires et à nos collaborateurs un cadre de travail vertueux. »

Évolution des grands indicateurs sur les 4 dernières années :

Environnement : 70/100 à désormais 80/100

Social et Droits de l’Homme : 60/100 à désormais 70/100

Ethique : 70/100 à désormais 70/100

Achats responsables : 50/100 à. désormais 70/100

Claire Casanova, Responsable Qualité chez SEA TPI « Nous allons continuer d’investir toujours plus et comptons présenter en septembre 2021 notre nouvelle vision sociétale de l’entreprise qui prendra notamment de nouveaux engagements en matière de solidarité, de sobriété numérique, de qualité de vie au travail et d’achats responsables entre 2022 et 2024. Tous ces éléments nous permettront de bâtir le SEA TPI de demain et de piloter durablement notre croissance. »