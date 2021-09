Communiqué de Presse Canet-en-Roussillon, le 27 septembre 2021 à 17h45

CATANA GROUP

Accélération historique des ventes

Carnet de commandes de 252 M€, quadruplé en un an

Visibilité déjà très forte sur 2023

Création de + de 100 emplois en France

Rare acteur de son marché à avoir maintenu de la croissance au plus haut de la crise sanitaire, CATANA GROUP vient de vivre des derniers mois exceptionnels sur le plan commercial, propulsant son carnet de commandes à 252 M€, quatre fois supérieur à ce qu’il était un an plus tôt.

Privé de salons nautiques depuis 18 mois en raison de la crise sanitaire, CATANA GROUP a pu faire une rentrée en force à l’occasion des premiers salons de la saison 2021/2022, à Cannes tout d’abord où l’ensemble de ses modèles a pu être proposé, puis à Gênes avant d’aborder cette semaine le Grand Pavois de La Rochelle. Les salons de Barcelone et d’Annapolis suivront très rapidement derrière.

A l’aube de sa huitième année, la marque BALI et son concept innovant et disruptif bénéficient aujourd’hui d’une réputation sans faille, devenue incontournable dans le segment des catamarans de croisière.

Fort de sa stratégie de développement de nouveaux modèles, intensifiée pendant la crise sanitaire, ces salons permettent ainsi à CATANA GROUP de montrer une gamme BALI cohérente, principalement constituée de modèles récents, n’ayant pour la plupart jamais été présentés au grand public :

le BALI CATSPACE, avec des volumes uniques et seul bateau de 40 pieds à proposer un flybridge ;





Le BALI 4.2, remplaçant du BALI 4.3, propose une porte d'accès direct au cockpit avant aménagé, ce qu'aucun bateau de cette taille n'offrait auparavant ;





Le BALI 4.6, tout comme les BALI 4.8 et BALI 5.4, offrent absolument toutes les innovations du concept BALI avec des volumes exceptionnels.





Cette gamme unique a évité au Groupe de subir un recul de son activité au plus fort de la crise sanitaire, poursuivant même une trajectoire de croissance en 2019/2020 à contre-courant de beaucoup d’acteurs du secteur, croissance poursuivie et accentuée en 2021.

Au cours des derniers mois, CATANA GROUP a connu une accélération majeure de ses ventes et dispose aujourd’hui d’un carnet de commandes exceptionnel tant par son importance en volume que sa profondeur dans le temps.

Ainsi, celui-ci s’établit à 252 M€ pour plus de 450 bateaux et se répartit comme suit :

142 M€ pour l’exercice en cours 2021/2022 ;

110 M€ pour l’exercice 2022/2023.

Avec trois usines de production dont le potentiel a été significativement augmenté au cours des trois dernières années, cette croissance des ventes va s’accompagner d’une accélération majeure des cadences de production. Celles-ci nécessiteront la création d’au moins 100 emplois nouveaux sur le territoire français pour les usines de Canet-en-Roussillon (66), Rivesaltes (66) et Marans (17). Une campagne importante de recrutement est en cours avec l’aide de plusieurs organismes de formation professionnelle.

Enfin, une attention particulière sera portée aux contrats passés par le Groupe pour l’approvisionnement des matières premières et composants nécessaires à sa production, compte tenu des tensions qui subsistent sur bon nombre de filières d’approvisionnement.

L’accélération des ventes traduit la place désormais prise par CATANA GROUP dans le paysage mondial des catamarans de croisière. Avec de nombreux développements prévus pour la marque BALI, aussi bien dans la voile que le moteur, mais également pour la marque CATANA, le Groupe dispose encore de potentiels forts pour conforter sa dynamique et son statut de spécialiste du catamaran.

