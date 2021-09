Quadient - Forte performance au S1 2021 avec une croissance organique à deux chiffres du chiffre d’affaires, une amélioration de la profitabilité et une forte génération de flux de trésorerie ; Perspectives 2021 revues à la hausse

English French

Forte performance au premier semestre 2021 avec une croissance organique à deux chiffres du chiffre d’affaires, une amélioration de la profitabilité et une forte génération de flux de trésorerie ; Perspectives 2021 revues à la hausse

Faits marquants

C hiffre d’affaires consolidé de 504 millions d’euros au S1 2021, en croissance organique de 11,1% 1 par rapport au S1 2020 ;

Chiffre d'affaires du deuxième trimestre en hausse organique de 11,1 % ;

; EBIT courant 2 de 70 millions d’euros au S1 2021, en croissance organique de 28,2% par rapport au S1 2020 ;

Profitabilité améliorée, avec une marge d'EBITDA de 23,5 % au S1 2021, vs. 21,5% au S1 2020 ;

Forte hausse du résultat net part du Groupe de 45 millions d'euros au S1 2021, vs. 21 millions d'euros au S1 2020 (+110%) ;

Génération d'un important flux de trésorerie disponible de 54 millions d'euros au S1 2021, renforçant la robuste position de liquidité du Groupe qui atteint 722 millions d'euros au 31 juillet 2021 ;

Amélioration du ratio d'endettement à 2,0x en dépit de l'acquisition de Beanworks avec une dette nette à 526 millions d'euros au 31 juillet 2021.





Perspectives

Objectif de croissance organique du chiffre d’affaires de l’exercice 2021 maintenu au-dessus de 4%, grâce à une performance meilleure qu’attendu dans toutes les solutions compensant l’impact de la cession de l’activité de systèmes d’emballage automatique ;

Objectif de croissance organique de l'EBIT courant révisé à la hausse et désormais attendue au-dessus de 6% en 2021 (contre un objectif précédent compris entre 5% et 6%) ;

de l’EBIT courant révisé à la hausse et désormais attendue au-dessus de 6% en 2021 (contre un objectif précédent compris entre 5% et 6%) ; Confirmation des objectifs de taux de croissance organique annuel moyen du chiffre d’affaires et l’EBIT courant2 sur la période 2021-2023.





Paris, le 27 septembre 2021,

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires consolidé du deuxième trimestre et ses résultats semestriels 2021.

Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient, a déclaré : « Nous avons réalisé au deuxième trimestre une nouvelle bonne performance en termes de chiffre d’affaires, confirmant le fort rebond déjà opéré au premier trimestre. Notre activité d'automatisation intelligente des communications profite clairement de l’ajout récent de solutions dédiées à la gestion des factures entrantes et sortantes, tandis que nous gagnons de nouveaux clients dans toutes nos catégories de logiciels et que la transition vers un modèle de souscription en mode SaaS s’accélère. Les solutions liées au courrier bénéficient d’une reprise solide des ventes d’équipements, soutenue par le renouvellement de notre gamme de systèmes d’affranchissement intelligents avec des lancements réussis aux Etats-Unis et un déploiement en cours en Europe. Enfin, notre base installée de consignes colis automatiques progresse constamment, avec de nouvelles unités déployées aux Etats-Unis, en France, au Royaume-Uni et au Japon, que ce soit dans les segments des transporteurs, de la distribution, du résidentiel, des universités ou des entreprises. Parallèlement, notre marge d’EBITDA a progressé du fait de la hausse de nos ventes, des synergies et de notre efficacité opérationnelle.

Alors que nous célébrons le deuxième anniversaire de notre marque, nous avons symboliquement franchi le cap des 10 000 clients pour nos activités logicielles. Pour le futur, nous restons fermement engagés à générer durablement de la valeur en exécutant minutieusement la seconde phase de notre stratégie ‘Back to Growth’. Avec l’acquisition récente de solutions dédiées à la gestion des factures fournisseurs et la cession de notre usine de Drachten, nous avons continué de remodeler notre portefeuille pour mieux nous focaliser sur les besoins de nos clients, portés par la digitalisation accrue des processus de gestion et de communication ainsi que par l’explosion des volumes de livraisons liées au e-commerce. Nos activités liées au courrier restent résilientes et continuent de nous apporter un nombre croissant d’opportunités de ventes croisées. Enfin, sur la base de notre bon premier semestre, nous maintenons notre objectif de croissance organique du chiffre d’affaires grâce à une performance meilleure qu’attendue dans toutes les solutions compensant l’impact de la cession des systèmes d’emballage automatique. De plus, nous augmentons légèrement notre objectif de croissance organique de l’EBIT courant ».

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ AU PREMIER SEMESTRE 2021

Le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 504 millions d’euros au 1er semestre 2021, en hausse de 3,9% par rapport au 1er semestre 2020. La croissance organique du chiffre d’affaires s’établit à 11,1%. En ligne avec la stratégie de recentrage du portefeuille de la Société, les changements de périmètre sont liés à la cession de ProShip fin février 2020, à l’acquisition de YayPay le 29 juillet 2020, à la cession des activités graphiques en Australie et Nouvelle Zélande le 21 janvier 2021 et à l’acquisition de Beanworks le 23 mars 2021.

La stratégie de Quadient consiste à promouvoir la génération de revenus liés aux souscriptions dans toutes ses solutions, en particulier au travers des ventes liées aux souscriptions SaaS7pour ses activités logicielles et au placement d’équipements en location ou en leasing.

Chiffre d’affaires consolidé

En millions d'euros S1 2021 S1 2020 Variation Variation hors change Variation organique1 Opérations Majeures 458 437 +4,9% +9,6% +9,0% Intelligent Communication Automation (a,b) 97 87(a) +11,6% +14,6% +11,7% Mail-Related Solutions(b) 320 318(a) +0,6% +5,1% +5,1% Parcel Locker Solutions 41 32 +30,0% +40,7% +40,7% Opérations Annexes 46 48 -4,9% -4,7% +39,1% Total Groupe 504 485 +3,9% +8,1% +11,1% En millions d'euros S1 2021 S1 2020 Variation Variation hors change Variation organique1 Opérations Majeures 458 437 +4,9% +9,6% +9,0% Amérique du Nord 250 239 +4,8% +13,0% +12,0% Principaux pays européens(c) 183 173 +5,6% +5,4% +5,4% International(d) 25 25 +0,7% +5,2% +5,2% Opérations Annexes 46 48 -4,9% -4,7% +39,1% Total Groupe 504 485 +3,9% +8,1% +11,1% (a) Intelligent Communication Automation rassemble les activités Business Process Automation et Customer Experience Management présentées précédemment en Opérations Majeures.

(b) Reclassification de produits entre Intelligent Communication Automation et Mail-Related Solutions

(c) Incluant l’Allemagne, Autriche, Benelux, France, Irlande, Italie, Royaume-Uni et Suisse.

(d) Le segment International regroupe les activités de Parcel Locker Solutions au Japon, ainsi que les activités Customer Experience Management en dehors de l’Amérique du Nord et des Principaux pays européens.

Marge de profitabilité des solutions

En millions d'euros S1 2021 S1 2020 Variation Variation organique1 Opérations Majeures 34,4% 36,7% (236)pb (192)pb Intelligent Communication Automation 16,0% 21,9% (590)pb (270)pb Mail-Related Solutions 44,5% 45,0% (46)pb (96)pb Parcel Locker Solutions -1,4% -5,5% +412pb +538pb Opérations Annexes 17,6% 11,6% +603pb +668pb Total Groupe 32,8% 34,2% (138)pb (160)pb

Opérations Majeures

Les Opérations Majeures enregistrent un chiffre d’affaires de 458 millions d’euros (c. 91 % du chiffre d’affaires total du Groupe) au 1er semestre 2021, en croissance organique de 9,0 % par rapport au 1er semestre 2020. Les revenus liés aux souscriptions (69% du chiffre d’affaires des Opérations Majeures) sont en croissance organique de 3,6% par rapport au 1er semestre 2020, tandis que les ventes de licences et d’équipements bénéficient d’un fort rebond au 1er semestre 2021 (+25,3% en organique par rapport au 1er semestre 2020).

Le segment Amérique du Nord (55% du chiffre d’affaires des Opérations Majeures) affiche une forte croissance organique de son chiffre d’affaires au 1er semestre 2021 (+12,0%), portée par le rebond de l’activité Mail-Related Solutions et la croissance à deux chiffres des activités Intelligent Communication Automation et Parcel Locker Solutions.

Le segment des Principaux pays européens affiche une hausse organique de son chiffre d’affaires de 5,4% au 1er semestre 2021, bien que la région ait encore été impactée par des restrictions liées à la crise sanitaire du Covid-19.

Le segment International affiche une solide croissance de son chiffre d’affaires (+5,2%) au 1er semestre 2021, portée principalement par l’activité Parcel Locker Solutions au Japon.

Intelligent Communication Automation

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires de l’activité Intelligent Communication Automation atteint 97 millions d’euros au S1 2021, en croissance organique de 11,7% par rapport au 1er semestre 2020.

La base de clients d'Intelligent Communication Automation a franchi pour la première fois le seuil des 10 000 clients à la fin du premier semestre 2021, avec plus de 1 200 nouveaux clients remportés au 1er semestre 2021 pour l'ensemble des solutions logicielles. Ceci reflète notamment une forte contribution des ventes croisées générées par la force de vente des solutions liées au courrier auprès des PME clientes de Quadient.

Intelligent Communication Automation a bénéficié d’une demande croissante des clients pour les solutions de gestion des comptes clients (Account Receivables - AR) et des comptes fournisseurs (Account Payables - AP). Ces solutions ont enregistré une croissance organique de leurs revenus de près de 70% au 1er semestre 2021.

La part des clients SaaS / abonnés est passée de 65% à fin 2020 à 70% à la fin du 1er semestre 2021. Les revenus liés aux souscriptions (66% du chiffre d’affaires d’Intelligent Communication Automation au 1er semestre 2021) sont en hausse de 19,9%, affichant une forte croissance à deux chiffres pour les petites et moyennes entreprises (+31%) ainsi que pour les grands comptes (+13%). Cette croissance a été portée par une augmentation soutenue des activités en mode SaaS et des revenus liés au volume.

La tendance du chiffre d’affaires lié aux services professionnels s’est améliorée, en particulier en France et au Royaume-Uni. Malgré la signature d’un gros contrat au deuxième trimestre 2021, les ventes de licences enregistrent une baisse principalement due au changement de modèle vers le mode SaaS, tant pour les petites et moyennes entreprises que pour les grands comptes, en ligne avec la stratégie de la Société.

Marge de profitabilité

La marge de profitabilité de la solution Intelligent Communication Automation s’établit à 16,0% au 1er semestre 2021, en baisse organique de 270 pbs par rapport au 1er semestre 2020.

Ce niveau reflète d’une part la forte profitabilité de la base installée qui a été compensée par l’effet dilutif des récentes acquisitions à forte croissance YayPay et Beanworks, les investissements accrus en R&D liés à l'expansion de la plateforme Cloud, ainsi que des investissements supplémentaires dans la commercialisation et le marketing. De plus, comme attendu, la transition en cours de la base clients d’un modèle de vente de licences à un modèle de souscription SaaS a également un impact à court terme sur la profitabilité.

Mail-Related Solutions

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires de l’activité Mail-Related Solutions atteint 320 millions d’euros au 1er semestre 2021, en croissance organique de 5,1% par rapport au 1er semestre 2020. Le chiffre d’affaires a enregistré une hausse dans toutes les géographies avec une performance soutenue en Amérique du Nord et une amélioration de la tendance en Europe.

Les revenus liés aux souscriptions (72% des ventes de Mail-Related Solutions au 1er semestre 2021) sont en légère baisse

(-1,5%), reflétant la bonne résilience de la base installée en dépit de la baisse des revenus liés à la vente de consommables du fait des effets persistants du Covid-19 sur l’usage des équipements au 1er semestre 2021, particulièrement en Europe.

Les ventes d’équipements et de licences continuent d’enregistrer un fort rebond avec une croissance organique autour de 27% grâce à une bonne traction dans l’acquisition de nouveaux clients. Le Groupe bénéficie du succès de sa nouvelle gamme iX de systèmes d'expédition et de courrier intelligents désormais largement disponible aux États-Unis et récemment lancée en Allemagne. La part de la nouvelle génération d'appareils connectés est passée de 4,9% de la base installée à la fin de 2020 à 8,5% à la fin du 1er semestre 2021.

Marge de profitabilité

La marge de profitabilité de Mail-Related Solutions s’établit à 44,5% au 1er semestre 2021, en baisse organique de 96 pbs par rapport au 1er semestre 2020.

Le léger déclin de la marge de profitabilité reflète principalement un effet mix des revenus : grâce au fort rebond enregistré au 1er semestre 2021, la part des ventes d’équipements était bien plus élevée qu'au 1er semestre 2020, tandis que la part des revenus liés aux souscriptions a été affectée par le niveau plus faible des placements d’équipements en 2020. Par ailleurs, la marge de profitabilité a été impactée par une hausse des coûts de transport.

Parcel Locker Solutions

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires de l’activité Parcel Locker Solutions atteint 41 millions d’euros au 1er semestre 2021, en croissance organique de 40,7% par rapport au 1er semestre 2020. Elle a bénéficié d’une bonne dynamique dans l’ensemble des segments, des transporteurs au secteur de la distribution et du secteur résidentiel aux campus universitaires et aux entreprises. La base installée a augmenté de plus de 1 500 unités, passant de 13 000 consignes installées fin 2020 à plus de 14 500 unités à la fin du 1er semestre.

Les revenus liés aux souscriptions (56% du chiffre d’affaires de Parcel Locker Solutions au 1er semestre 2021) enregistrent une croissance à deux chiffres (+20,1%), en raison de l'expansion de la base installée aux États-Unis en 2020, avec une augmentation soutenue des revenus liés à la maintenance et aux volumes.

Les ventes d’équipements ont affiché une croissance soutenue, reflétant une forte dynamique dans le commerce de détail aux États-Unis grâce au déploiement du contrat Lowe's (achevé au 1er trimestre 2021) et d’une bonne traction dans le segment des universités.

L’activité a enregistré des débuts prometteurs au Royaume-Uni au 1er semestre.

Marge de profitabilité

La marge de profitabilité de Parcel Locker Solutions s’établit à -1,4% au 1er semestre 2021, en croissance organique de 538 pbs par rapport au 1er semestre 2020.

Ce niveau reflète d’une part la forte profitabilité de la base installée (marge de profitabilité comprise entre 25 et 30%) et une plus large base installée. D'autre part, cela reflète l’augmentation – comme anticipé – du niveau d’investissements en R&D et en commercialisation, la hausse des coûts de transport liés à l'installation de nouvelles unités, ainsi que l’évolution de la composition des revenus avec une proportion de revenus de souscription plus élevée qu’au 2d semestre 2020.

Opérations Annexes

Le chiffre d’affaires des Opérations Annexes atteint 46 millions d’euros (c.9% du chiffre d’affaires total du Groupe) au 1er semestre 2021, en hausse organique de 39,1% par rapport au 1er semestre 2020.

CHIFFRE D’AFFAIRES DU DEUXIEME TRIMESTRE 2021

Le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 258 millions d’euros au 2ème trimestre 2021, en croissance organique de 11,1% par rapport au 2ème trimestre 2020.

Le chiffre d’affaires des Opérations Majeures atteint 232 millions d’euros au 2ème trimestre 2021, en croissance organique de 7,7% par rapport au 2ème trimestre 2020, bénéficiant de la résilience continue des revenus liés à la souscription et du rebond des ventes d’équipements et de licences.

Le chiffre d’affaires de l’activité Intelligent Communication Automation atteint 52 millions d’euros au 2ème trimestre 2021, en croissance organique de 17,3% par rapport au 2ème trimestre 2020, grâce, principalement à la poursuite de la forte demande pour les solutions AR/AP. Les ventes de licences ont profité de la signature d’un gros contrat pendant le trimestre.

Le chiffre d’affaires de l’activité Mail-Related Solutions s’élève à 161 millions d’euros au 2ème trimestre 2021, en croissance organique de 4,0% par rapport au 2ème trimestre 2020.

Le chiffre d’affaires de l’activité Parcel Locker Solutions s’élève à 19 millions d’euros au 2ème trimestre 2021, en croissance organique de 17,5% par rapport au 2ème trimestre 2020.

Le chiffre d’affaires des Opérations Annexes s’élève à 26 millions d’euros au 2ème trimestre 2021, en croissance organique de 57,5% par rapport au 2ème trimestre 2020.

REVUE DES RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2021

Compte de résultat simplifié

En millions d'euros S1 2021 S1 2020 Variation Chiffre d'affaires 504 485 +3,9% Marge brute 366 356 +3,0% En % du chiffre d’affaires 72,7% 73,4% EBITDA 118 104 +13,7% Marge d’EBITDA 23,5% 21,5% Résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions (EBIT courant) 70 61 +15,5% Marge d’EBIT courant 14,0% 12,6% Résultat opérationnel courant 65 50 +29,7% Résultat net part du Groupe 45 21 +110,2% Résultat net par action 1,19 0,50 Résultat net dilué par action 1,12 0,50

Résultat opérationnel

S1 2021 S1 2020 Opérations majeures Opérations Annexes Total

Groupe Opérations majeures Opérations Annexes Total

Groupe Chiffre d’affaires 458 46 504 437 48 485 Résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions 71 (0) 70 65 (4) 61

Le taux de marge brute s’établit à 72,7% au 1er semestre 2021 contre 73,4% au 1er semestre 2020, la croissance du chiffre d’affaires ayant été partiellement compensée par un effet mix défavorable ainsi qu’une augmentation des coûts de transport.

Le résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions (EBIT courant) s’élève à 70 millions d’euros au 1er semestre 2021, contre 61 millions d’euros au 1er semestre 2020, reflétant principalement la forte augmentation du niveau d'activité par rapport au 1er semestre 2020 et l'amélioration de la profitabilité grâce à l'augmentation des revenus générés par la base installée tandis que les investissements ont augmenté comme prévu (R&D, « go-to-market », acquisitions). En outre, grâce à la poursuite de la simplification et de l’intégration de son organisation et à la réduction de son empreinte immobilière globale, la Société a enregistré des économies de frais généraux et administratifs.

La marge opérationnelle courante hors charges liées aux acquisitions s’établit ainsi à 14,0% du chiffre d’affaires au 1er semestre 2021 contre 12,6% au 1er semestre 2020, les Opérations Majeures et les Opérations Annexes ayant toutes deux enregistré une amélioration de leur profitabilité au 1er semestre 2021.

Les charges liées aux acquisitions s’élèvent à 6 millions d’euros au 1er semestre 2021 contre 11 millions d’euros au 1er semestre 2020, reflétant notamment de moindres frais liés au M&A.

Le résultat opérationnel courant s’élève à 65 millions d’euros au 1er semestre 2021 contre 50 millions d’euros au 1er semestre 2020.

Les charges pour optimisation des structures et autres charges opérationnelles s’élèvent à 12 millions d’euros au 1er semestre 2021, incluant des coûts de restructuration ainsi que des charges liées à la cession de l’usine de Drachten (finalisée le 30 juillet 2021), comparés aux 8 millions d’euros enregistrés au 1er semestre 2020.

Le résultat opérationnel s’élève à 53 millions d’euros au 1er semestre 2021 contre 42 millions d’euros au 1er semestre 2020.

Résultat net part du Groupe de 45 millions d’euros

Le coût de l’endettement financier net atteint 12 millions d’euros au 1er semestre 2021 contre 16 millions d’euros au 1er semestre 2020, bénéficiant des opérations de refinancement réalisées en 2020.

Par ailleurs, le Groupe enregistre des gains de change et autres éléments financiers s’élevant à +14 millions d’euros au 1er semestre 2021 contre des pertes de change et autres éléments financiers de -1 million d’euros au 1er semestre 2020, grâce à l’appréciation de la juste valeur des investissements réalisés par Quadient au profit des fonds d’investissements (X’Ange et Partech Entrepreneurs).

Compte tenu de ces éléments, le résultat financier net s’établit à +3 millions d’euros au 1er semestre 2021 contre -17 millions d’euros au 1er semestre 2020.

L’impôt sur les sociétés représente une charge de 10 millions d’euros au 1er semestre 2021 comparé à une charge de 3 millions d’euros au 1er semestre 2020. Pour rappel, l’impôt sur les sociétés enregistré au 1er semestre 2020 bénéficiait de mesures de carry-back mises en œuvre aux Etats-Unis dans le contexte de crise sanitaire liée au Covid-19.

Le taux d’imposition ressort à 17,6% au 1er semestre 2021 contre 11,1% au 1er semestre 2020.

Le résultat net part du Groupe atteint 45 millions d’euros au 1er semestre 2021 contre 21 millions d’euros au 1er semestre 2020. Le résultat net par action s’élève à 1,19 euro au 1er semestre 2021 contre 0,50 euro au 1er semestre 2020.

GÉNÉRATION DE TRÉSORERIE

L’EBITDA8 atteint 118 millions d’euros au 1er semestre 2021 contre 104 millions d’euros au 1er semestre 2020, reflétant la hausse du résultat opérationnel courant. La marge d’EBITDA s’élève à 23,5% au 1er semestre 2021 contre 21,5% au 1er semestre 2020, en amélioration malgré l’impact dilutif des acquisitions de YayPay et Beanworks.

La variation du besoin en fonds de roulement génère une sortie nette de trésorerie de 6 millions d’euros au 1er semestre 2021 contre une sortie nette de trésorerie de 25 millions au 1er semestre 2020, reflétant une meilleure collecte des créances clients.

Le Groupe enregistre une moindre baisse des créances de leasing (32 millions d’euros au 1er semestre 2021 contre 54 millions d’euros au 1er semestre 2020), grâce au ralentissement de la baisse du portefeuille de leasing par rapport au 1er semestre 2020.

Le portefeuille de leasing et autres services de financement atteint 575 millions d’euros au 31 juillet 2021 contre 613 millions d’euros au 31 juillet 2020, soit une baisse organique de 5,2% au 1er semestre 2021, contre une baisse organique de 7,6% au 1er semestre 2020. À la clôture du 1er semestre 2021, le taux de défaut du portefeuille de leasing se situe autour de 1,8%.

Les intérêts financiers et impôts payés s’élèvent à 41 millions d’euros au 1er semestre 2021 contre 16 millions d’euros au 1er semestre 2020, du fait, principalement, d’une normalisation du taux d’imposition par rapport à 2020 qui bénéficiait de mesures particulières dans le contexte de la crise sanitaire.

Les investissements en immobilisations corporelles et incorporelles s’élèvent à 39 millions d’euros au 1er semestre 2021, un niveau stable par rapport au 1er semestre 2020.

Au final, les flux de trésorerie après investissements s’établissent à 54 millions d’euros au 1er semestre 2021 contre 76 millions d’euros au 1er semestre 2020.

AMÉLIORATION DU LEVIER FINANCIER ET SOLIDE POSITION DE TRÉSORERIE

La dette nette augmente de 14 millions d’euros à 526 millions d’euros au 31 juillet 2021 contre 512 millions d’euros au 31 janvier 2021. Le ratio de dette nette/EBITDA s’améliore à 2,0x au 31 juillet 2021 contre 2,1x au 31 janvier 2021 malgré l’acquisition de Beanworks. La dette nette du Groupe est adossée aux flux de trésorerie futurs attendus des activités de location et du portefeuille de leasing et autres services de financement.

Hors leasing, le levier financier reste à un niveau bas de 0,7x au 31 juillet 2021 contre 0,4x au 31 janvier 2021.

Les fonds propres s’établissent à 1 280 millions d’euros au 31 juillet 2021 contre 1 240 millions d’euros au 31 janvier 2021. Le ratio d’endettement9 s’établit à 41 % des fonds propres au 31 juillet 2021, inchangé par rapport au 31 janvier 2021.

Au 31 juillet 2021, le Groupe dispose d’une solide position de liquidité de 722 millions d’euros, comprenant une trésorerie disponible de 322 millions d’euros et une ligne de crédit non tirée pour un montant de 400 millions d’euros à échéance 2024.

PERSPECTIVES

Quadient anticipe pour le second semestre de l’exercice 2021 les tendances suivantes :

Concernant l’activité Intelligent Communication Automation, une poursuite de la forte croissance des revenus de souscription est attendue, tandis que la transition d’un modèle de vente de licences vers un modèle d’abonnement en mode Saas devrait continuer de s’accélérer au 2 d semestre 2021 ;

Concernant l'activité Mail-Related Solutions, le déclin organique du chiffre d'affaires est attendu à un niveau « low-single-digit » au second semestre 2021 ;

« low-single-digit » au second semestre 2021 ;

« low-single-digit » au second semestre 2021 ; Concernant l’activité Parcel Locker Solutions, compte-tenu de la base de comparaison particulièrement élevée lié à l’impact du déploiement du contrat Lowe’s sur les revenus du 2nd semestre 2020 (la croissance organique de Parcel Locker Solutions avait atteint c. +29% au troisième trimestre 2020 et c. +88% au quatrième trimestre 2020), Quadient attend une baisse organique d’environ 15% du chiffre d’affaires du 2d semestre 2021, malgré le rythme dynamique d’installation de nouvelles consignes prévu au 2d semestre 2021 et la croissance des revenus liés aux souscriptions issus de la base installée.





Par ailleurs, Quadient doit désormais prendre en compte la cession de son activité de systèmes d’emballage automatique (à compter de début août 2021) et l’impact négatif que cette cession a sur la croissance organique de son chiffre d’affaires total pour 2021 par rapport à ses anticipations initiales.

Grâce à de meilleures performances qu’attendu à travers toutes les solutions, compensant l’impact négatif de ce changement de périmètre, Quadient maintient inchangé son objectif de croissance organique de chiffre d’affaires annuel 2021 à plus de 4%.

En parallèle, Quadient s’attend à ce que les améliorations de l’efficacité opérationnelle mises en œuvre (empreinte immobilière, simplification et plus grande intégration de l’organisation) aient un effet positif sur l’EBIT courant du Groupe qui fasse plus que compenser l’augmentation attendue des coûts de transport au 2d semestre 2021 ainsi que les campagnes actives de recrutements et les investissements dans les talents destinés à soutenir la croissance.

En conséquence, l’objectif de croissance organique10 de l’EBIT courant11 pour l’ensemble de l’exercice 2021 est revu à la hausse et désormais attendu à plus de 6% (contre un objectif précédemment compris entre 5% et 6%).

De plus, Quadient confirme ses objectifs à moyen terme, visant un taux de croissance organique annuel moyen de son chiffre d’affaires d'au moins 3% sur la période 2021-2023 et un taux de croissance organique annuel moyen au minimum « mid-single digit » de son EBIT courant, également sur la période 2021-2023.

FAITS MARQUANTS

Quadient signe avec Pickup un contrat stratégique pour le déploiement de 1 500 consignes colis en France

Le 1er juin 2021, Quadient a annoncé avoir signé un contrat stratégique avec Pickup, filiale du groupe La Poste et de DPDgroup, réseau de relais numéro 1 en France pour le retrait et le dépôt de colis hors domicile, pour le déploiement de 1 500 consignes automatiques pour les commerçants de proximité en France sur trois ans.

En réponse à la forte croissance des flux e-commerce, particulièrement importante ces derniers mois, Pickup augmente les capacités de son réseau français, déjà constitué de 15 000 relais commerçants et 500 consignes automatiques installées dans des lieux de passage, tels que les bureaux de Poste, gares SNCF et supermarchés.

Radisson Hotel Group Americas choisit Beanworks by Quadient pour automatiser et simplifier la gestion des factures fournisseurs

Le 10 juin 2021, Quadient a annoncé que Beanworks by Quadient, sa solution d'automatisation des comptes fournisseurs (AP), leader sur son marché, a été choisie par plusieurs hôtels du groupe Radisson Hotel Americas pour simplifier leurs processus de traitement des factures fournisseurs.

Quadient enrichit sa plateforme cloud de gestion des comptes clients de fonctionnalités avancées de business intelligence

Le 21 juin 2021, Quadient a annoncé le lancement d'un module avancé de Business Intelligence (BI) pour sa solution cloud d'automatisation des comptes clients (AR), YayPay by Quadient. Le module avancé de BI pour YayPay permet aux équipes de gestion des comptes clients d'effectuer une analyse complète des données essentielles à leur activité, de plonger au cœur des données des comptes clients comme jamais auparavant et de visualiser la situation des comptes clients à l'aide de tableaux de bord dynamiques.

Le nouveau module avancé de BI de YayPay by Quadient exploite des centaines d'éléments de données avec des filtres et des préréglages simples à utiliser, permettant aux utilisateurs professionnels de combiner rapidement plusieurs rapports en un seul tableau de bord adapté à leurs besoins spécifiques. Les rapports et analyses avancés sont planifiés avec des données mises à jour pour être automatiquement livrés par e-mail, donnant un aperçu des tendances et des risques liés aux payeurs, du suivi de la productivité en fonction d'indicateurs clés de performance uniques, et des informations détaillées sur les litiges clients.

Quadient annonce un accord pour la cession de son activité de systèmes d’emballage automatique à Standard Investment

Le 24 juin 2021, Quadient a annoncé avoir conclu un accord avec la société néerlandaise de capital-investissement Standard Investment portant sur la vente de son activité de systèmes d’emballage automatique – Automated Packaging Solutions (APS) – et de son site de production basé à Drachten, aux Pays-Bas.

Deux des plus grandes compagnies d'assurance au monde choisissent Quadient Inspire, solution CCM primée sur son marché

Le 28 juin 2021, Quadient a annoncé avoir gagné ce mois-ci la confiance de deux des plus importantes compagnies d'assurance aux États-Unis et en France. Les deux organisations ont choisi Quadient Inspire, la solution leader sur le marché de la gestion des communications clients (CCM).

Aux États-Unis, l'une des trois plus grandes sociétés d'assurance dommages a choisi d'adopter la solution lauréate de Quadient comme plateforme pour toutes les communications liées aux sinistres. Ce contrat, l'un des plus importants dans le domaine du CCM au cours des cinq dernières années, contribue à consolider la position de leadership de Quadient puisque trois des quatre plus grandes compagnies d'assurance américaines utilisent désormais Quadient Inspire. En Europe, un groupe d'assurance français de dimension internationale, parmi les plus grandes mutuelles d'assurance au monde, a également choisi de mettre en œuvre Quadient Inspire.

Quadient lance en Europe la nouvelle génération de ses Solutions Courrier et d’Expédition intelligentes

Le 30 juin 2021, Quadient a annoncé le lancement en Europe de ses solutions courrier les plus avancées sur le plan technologique, les systèmes iX-Series et le logiciel S.M.A.R.T. pour la gestion du courrier. Les systèmes intelligents iX-Series sont désormais disponibles en Allemagne et seront prochainement disponibles sur d'autres marchés européens accompagnés de la solution S.M.A.R.T.

Quadient dans le Top 10 du Truffle 100 des éditeurs de logiciels français pour la quatrième année consécutive

Le 8 juillet 2021, Quadient a annoncé son classement dans le top 10 du Truffle 100 pour la quatrième année consécutive. Quadient occupe la neuvième place de cette édition, établie par Truffle Capital et teknowlogy group | CXP-PAC. Le palmarès Truffle 100 des éditeurs de logiciels français est établi sur la base des données de revenus liés à l’édition de logiciels transmises par chaque entreprise participante.

Quadient finalise la cession de son activité de systèmes d’emballage automatique et de son site de production, avançant dans l'exécution de sa stratégie et l'optimisation de son empreinte industrielle

Le 2 août 2021, Quadient a annoncé avoir finalisé avec succès la vente de son activité Automated Packaging Solutions (APS) et de son site de production basé à Drachten, aux Pays-Bas. La contrepartie totale de la vente à la société d’investissement Standard Investment s'élève à plus de 20 millions d'euros.

Cette nouvelle étape de la stratégie de la société contribue à la rationalisation de son portefeuille et à l'optimisation de son empreinte industrielle. La vente du centre de production permettra à Quadient d'externaliser dès maintenant environ 14 millions d'euros par an de coûts de production liés à son activité Mail-Related Solutions.

Le site de production de Drachten continuera à fournir les solutions de milieu de gamme Document Systems à Quadient pour quelque temps, tandis que la production sera progressivement transférée de Drachten vers d'autres sites industriels et fournisseurs de Quadient, assurant ainsi la continuité des activités.

ÉVÉNEMENTS POST-CLÔTURE

Quadient lance l'iX-9, système de gestion du courrier et d’expédition haute performance complété par une solution tout-en-un de centre courrier automatisé

Quadient a annoncé le 9 août 2021, la disponibilité générale aux États-Unis de la dernière nouveauté de sa série iX : le système de gestion de courrier pour grands volumes iX-9, disponible en mode autonome ou en version intégrée avec le logiciel cloud S.M.A.R.T. pour la gestion automatisée du courrier.

L'iX-9 vient compléter les systèmes intelligents de gestion du courrier et d'expédition iX-Series de Quadient, lancés aux États-Unis en 2020 et dont plus de 15 000 unités ont été livrées depuis. La gamme iX-Series s’accompagne de la suite logicielle de comptabilité et de rapports d'expédition la plus avancée de Quadient, disponible pour les modèles iX-3, iX-5, iX-7 et désormais aussi pour l’iX-9, afin de servir les entreprises de toutes tailles. Idéalement conçue pour les gros volumes, l’iX-9 scelle, pèse, mesure et empile automatiquement de grandes séries de courrier en quelques minutes. Le système iX-9 répond également aux dernières exigences de l'U.S. Postal Service1 en matière de marquage postal intelligent (Intelligent Mail Indicia, ou IMI) et de pesée dimensionnelle (DIM).

Quadient finaliste des Parcel and Postal Technology International Awards 2021

Quadient a annoncé le 8 septembre 2021, faire partie à nouveau cette année des finalistes des Parcel and Postal Technology International Awards. Sa solution innovante Campus Hub s’est qualifiée pour cette édition 2021 dans la catégorie « Innovation de l'année dans le dernier kilomètre ». Campus Hub est une solution de consigne colis connectée qui permet aux campus universitaires de gérer de façon fluide et sans contact le volume grandissant de colis et de biens à livrer et distribuer.

Une étude indépendante dévoile un fort impact économique total pour les utilisateurs de YayPay, la solution Quadient de gestion du poste client

Quadient a annoncé le 13 septembre 2021 la publication d'une étude menée par Forrester Consulting, filiale du groupe mondial de recherche et de conseil, démontrant que YayPay by Quadient, solution de gestion et d'automatisation du poste client (AR), contribue à réduire les délais de paiement, améliorer l'expérience client, prévoir avec précision les flux de trésorerie et réduire les pertes de revenus, avec un retour sur investissement (ROI) pour un client composite de plus de 400 % sur trois ans.

L’étude Forrester Total Economic Impact™ (TEI) a été mandatée pour évaluer les bénéfices obtenus par les entreprises ayant adopté la solution YayPay. Pour réaliser l'étude, Forrester a interrogé les parties prenantes de YayPay et les décideurs de quatre entreprises utilisant YayPay. Forrester a ensuite établi une organisation composite pour modéliser l'impact économique total de YayPay sur ses clients.

Pour en savoir plus sur les publications de Quadient, retrouverez tous les communiqués de presse sur le site investisseurs du Groupe à l’adresse suivante : https://invest.quadient.com/communique-de-presse.

Agenda

7 décembre 202 1 : Publication des ventes du T3 2021 (après clôture du marché réglementé d’Euronext Paris).





À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur https://invest.quadient.com/.

Annexes

Évolution du chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2021

En millions d'euros T2 2021 T2 2020 Variation Variation hors change Variation

Organique1 Opérations Majeures 232 222 +4,7% +8,4% +7,7% Intelligent Communication Automation 52 44 +18,5% +21,2% +17,3% Mail-Related Solutions 161 161 +0,3% +4,0% +4,0% Parcel Locker Solutions 19 17 +9,7% +17,5% +17,5% Opérations Annexes 26 24 +5,8% +6,6% +57,5% Total Groupe 258 246 +4,8% +8,2% +11,1%





En millions d'euros T2 2021 T2 2020 Variation Variation hors change Variation organique1 Opérations Majeures 232 222 +4,7% +8,4% +7,7% Amérique du Nord 127 121 +4,7% +11,6% +10,3% Principaux pays européens 92 88 +4,2% +3,6% +3,6% International 13 12 +7,1% +11,5% +11,5% Opérations Annexes 26 24 +5,8% +6,6% +57,5% Total Groupe 258 246 +4,8% +8,2% +11,1%

PREMIER SEMESTRE 2021

Compte de résultat consolidé





en millions d’euros S1 2021

(clos le 31 juillet 2021) 2020

(clos le 31 janvier 2021) S1 2020



(clos le 31 juillet 2020) Chiffre d’affaires 504 1 029 485 Coûts des ventes (137) (286) (129) Marge Brute 366 743 356 Frais de recherche et développement (27) (55) (25) Frais commerciaux (128) (252) (126) Frais administratifs et généraux (91) (194) (101) Frais de maintenance et autres charges (51) (91) (45) Intéressement, paiement en actions 0 1 2 Résultat opérationnel courant avant charges liées aux acquisitions 70 152 61 Charges liées aux acquisitions (6) (20) (11) Résultat opérationnel courant 65 132 50 Résultat des cessions et autres charges opérationnelles (12) (36) (8) Résultat opérationnel 53 96 42 Résultat financier 3 (32) (17) Résultat avant impôt 55 64 25 Impôts sur les bénéfices (10) (24) (3) Quote-part de résultat des SME 0 1 0 Résultat net part du Groupe 45 40 21 Intérêts minoritaires 1 1 1 Résultat net 46 41 22

Bilan consolidé

Actif

En millions d’euros 31 juillet 2021



31 janvier 2021



31 juillet 2020



Ecarts d’acquisition 1 106 1 026 1 040 Immobilisations incorporelles 120 128 128 Immobilisations corporelles 188 207 213 Autres actifs financiers non courants 90 65 62 Créances de leasing 575 598 613 Autres créances non courantes 4 3 3 Impôts différés actifs 20 17 18 Stocks 65 71 75 Créances 182 231 187 Autres actifs courants 108 100 104 Trésorerie et équivalent de trésorerie 322 514 533 TOTAL ACTIF 2 780 2 960 2 978





Passif

En millions d’euros 31 juillet 2021



31 janvier 2021



31 juillet 2020



Capitaux propres 1 280 1 240 1 220 Provisions pour risques et charges non courantes 26 27 25 Dettes financières non courantes 734 821 822 Autres dettes non courantes 1 1 1 Dettes financières courantes 114 205 297 Impôts différés passifs 146 148 144 Produits constatés d’avance 163 187 168 Instruments financiers 4 3 4 Autres passifs courants 312 328 296 TOTAL PASSIF 2 780 2 960 2 978

Tableau de flux de trésorerie simplifié





En millions d’euros S1 2021

(clos le 31 juillet 2021) 2020

(clos le 31 janvier 2021) S1 2020

(clos le 31 juillet 2020) EBITDA 118 246 104 Autres éléments de la capacité d’auto financement (11) (16) (2) Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement et impôts 107 230 102 Evolution du besoin en fonds de roulement (6) 2 (25) Variation nette des créances de leasing 32 62 54 Flux de trésorerie provenant de l’exploitation 133 294 131 Intérêts financiers et impôts payés (41) (37) (16) Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles 92 257 115 Investissements en immobilisations corporelles et incorporelles (39) (90) (39) Flux de trésorerie nets après investissements 53 167 76 Incidence des variations de périmètre (72) (9) (9) Cessions d’immobilisations - 0 0 Autres 6 1 1 Flux de trésorerie nets après acquisitions et cessions (13) 159 68 Augmentation de capital - - - Rachats d’actions (2) (1) (1) Dividendes versés - (12) - Variation des dettes et autres (178) (118) (33) Flux de trésorerie nets provenant des opérations de financement (180) (131) (34) Incidence des taux de change sur la trésorerie 1 (12) (1) Variation de trésorerie nette (192) 16 33





1 Le chiffre d’affaires du S1 2021 est comparé au chiffre d’affaires du S1 2020, duquel est déduit prorata temporis le chiffre d’affaires de ProShip et des activités graphiques en Australie et Nouvelle Zélande et auquel est ajouté prorata temporis le chiffre d’affaires de YayPay et de Beanworks, pour un montant consolidé de -13 millions d’euros, et est retraité d’un impact de change défavorable de 20 millions d’euros sur la période ; Le chiffre d’affaires du T2 2021 est comparé au chiffre d’affaires du T2 2020, duquel est déduit prorata temporis le chiffre d’affaires des activités graphiques en Australie et Nouvelle Zélande et auquel est ajouté prorata temporis le chiffre d’affaires de YayPay et de Beanworks, pour un montant consolidé de -6 millions d’euros, et est retraité d’un impact de change défavorable de 8 millions d’euros sur la période.

2 Résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions.

3 Flux de trésorerie après investissements.

4 322 millions d’euros de trésorerie disponible et 400 millions de ligne de crédit non tirée à échéance 2024.

5 Dette nette/EBITDA généré sur les 12 derniers mois glissants. Données prenant en compte la norme IFRS 16.

6 Sur la base du résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions 2020 hors reprise du complément de prix de Parcel Pending, (i.e. 145 millions d’euros) avec un effet de périmètre résultat dans un proforma de 140 millions d’euros.

7 SaaS = Software as a Service.

8 EBITDA = résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements corporels et incorporels.

9 Dette nette / fonds propres.

10 Sur la base du résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions 2020 hors reprise du complément de prix de Parcel Pending, (i.e. 145 millions d’euros) avec un effet de périmètre résultat dans un proforma de 140 millions d’euros.

11 EBIT courant : résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions

