MARE NOSTRUM : Rentrée réussie du CFA Arcadia campus de Mare Nostrum avec en marraine Hélène Grand’Eury

Rentrée réussie du CFA Arcadia campus de Mare Nostrum

avec en marraine Hélène Grand’Eury

Grenoble, le 27 septembre 2021 – 18h - Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, a célébré la rentrée de son campus Arcadia le 21 septembre dernier avec pour marraine de la promotion 2021/2022 Mme Hélène Grand’Eury, pilote et vainqueur à de multiples reprises avec Charlotte Zucconi du rallye Aïcha des Gazelles dont l’édition 2018, au Maroc.

Dans la continuité de la refonte de son pôle Formation, le groupe Mare Nostrum mise sur la nouvelle génération avec le développement de son centre de Formation d’apprentis (CFA) qui devient Arcadia Campus « The Place To Learn1 ». Outre le renforcement de son offre et une nouvelle identité visuelle, le CFA s’organise pour s’étoffer de nouvelles formations qualifiantes dispensées en alternance pour répondre aux problématiques croissantes d’employabilité et de recrutement dont les entreprises font face.

A ce jour, ce sont plus d’un million d’offres d’emploi qui restent vacantes en France alors même que 3,5 millions de personnes sont inscrites à Pôle emploi2. A cela vient s’ajouter le fait que 50% de ces demandeurs d’emploi souhaitent modifier leur rapport au travail, 40% souhaitent commencer une formation et 44% veulent changer de métier ou se reconvertir3. C’est donc à la lecture de ses marqueurs que Mare Nostrum, au travers de son CFA et plus généralement grâce à son offre globale d’expertises RH, accélère la réorganisation et l’optimisation de son catalogue formation.

Le campus propose ainsi dès cette rentrée de 2021 des formations de Gestionnaire de Paie et Administration Sociale (Bac +2) et de Consultant en recrutement en Agence d’Emploi (Bac+3) pour renforcer sa verticale RH. En parallèle de celle-ci d’autres verticales métiers sont en cours de construction dans le BTP, le Transport et d'autres compétences clés transversales.

Fort de cette nouvelle offre, le CFA compte déjà une progression de + de 400% d’apprentis pour la saison 2021/2022.

« Nous sommes très fiers d’accueillir cette 7ème promotion d’étudiants et de renforcer notre CFA de nouvelles compétences. Ce savoir-faire en matière d’enseignement et l’intégration de notre propre école de formation est un véritable atout concurrentiel. Nous allons plus loin qu’une simple mise à disposition de personnel, nous anticipons les besoins de nos clients, en créant sur mesure des parcours de formation afin d’augmenter l’employabilité des candidats. Par ailleurs, nos étudiants bénéficient au travers du groupe Mare Nostrum d’un vaste réseau d’entreprises pour les accueillir en alternance et leur apporter toute l’expertise et la connaissance des métiers RH. Nous ne comptons pas nous arrêter là et avons déjà planifié l’ouverture d’un nouveau CFA Arcadia en Bourgogne Franche Comté pour 2022, avec l’ambition de nous déployer sur de nouvelles régions et dans de nouvelles filières de formation. » déclare Nicolas Cuynat, PDG du groupe Mare Nostrum.

A l’image de son campus Arcadia Grenoble, le nouveau CFA aura pour objectif de promouvoir l’apprentissage, d’adapter et personnaliser les parcours de formation, de sensibiliser les apprentis sortants aux techniques de recherches d’emploi et ainsi favoriser l’employabilité sur une nouvelle zone géographique. Grâce à l’implantation de Platinium CQFT depuis plusieurs années sur le site de la Clayette, le groupe Mare Nostrum bénéficie d’une parfaite connaissance du territoire et d’une expertise de la formation dans les métiers du bâtiment et des travaux publics.

Fort d’une offre en formation renforcée et proactive, Mare Nostrum répond ainsi aux besoins de recrutement d’aujourd’hui et de demain et confirme son ambition de doubler de taille d’ici 4 ans ainsi que sa volonté de devenir un acteur incontournable des RH pour les PME/ETI.

MARE NOSTRUM sera présent le 29 septembre au Forum Lyon Pôle Bourse

Prochain RDV :

28 septembre 2021 : Résultats semestriels 2021

30 septembre 2021 – 11h30: Réunion de présentation des résultats semestriels 2021

A propos de Mare Nostrum :

Depuis 17 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Son approche sur-mesure orientée clients à forte valeur ajoutée, lui permet d’afficher une croissance rentable et dynamique. Il s’appuie sur plus de 370 collaborateurs permanents, 10 000 intérimaires et plus de 100 implantations commerciales (France et International). Mare Nostrum est labellisé « Entreprise innovante » par Bpifrance et éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR

Contacts

MARE NOSTRUM







Investisseurs

Nicolas Cuynat

Tél : +33 (0)4 38 12 33 50

investisseurs@mare-nostrum.eu







Presse

Céline Anselme

Tél : +33 (0)4 76 24 91 38

canselme@mare-nostrum.eu AELIUM







Investisseurs

Jérôme Gacoin / Solène Kennis

Tél : +33 (0)1 75 77 54 68

skennis@aelium.fr





1 Le lieu pour apprendre

2 Source : Pôle Emploi – Mai 2021

3 Enquête Unédic – Mars 2020

