„Vietnam Day in Switzerland 2021“ findet diesen Oktober online statt

HANOI, Vietnam, Sept. 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vietnam Day in Switzerland 2021 findet erstmals online statt und wird am 9. Oktober 2021 von 15 bis 18 Uhr (vietnamesische Ortszeit) von drei 3 Ankerpunkten aus übertragen: von der Hauptbühne in Vietnam, aus der vietnamesischen Botschaft in der Schweiz und von der ständigen Vertretung für Vietnam bei UN, WTO und anderen internationalen Organisationen in Genf. Die Veranstaltung würdigt das fünfzigjährige Jubiläum der diplomatischen Beziehungen zwischen der Schweiz und Vietnam.



Der Vietnam Day in Switzerland 2021 findet im Rahmen der Initiative Vietnam Days Abroad statt, die der Premierminister dem Außenministerium seit 2010 übertragenen hat. Dieses Jahr wird die Veranstaltung von der dem Außenministerium unterstehenden Abteilung für kulturelle Diplomatie und die UNESCO in Zusammenarbeit mit Auslandsrepräsentanzen von Vietnam in der Schweiz, der Schweizer Botschaft in Vietnam, Vietnam Television und LeBros veranstaltet.

Die Veranstaltung fördert nicht nur die freundlichen Beziehungen zwischen den zwei Ländern, sondern trägt auch dazu bei, Vietnam Schweizern und Europäern als authentisches und dynamisches Land näherzubringen. Dazu wartet es mit Kunstperformances, beeindruckenden Bildern und Videos sowie interessanten Geschichten auf, die von einer Reihe prominenter Gäste geteilt werden. Zu diesen gehören unter anderem der Schweizer Botschafter in Vietnam Ivo Sieber, die vietnamesische Botschafterin in der Schweiz Le Linh Lan; die Botschafterin und Leiterin der ständigen Vertretung von Vietnam bei UN, WTO und anderen internationalen Organisationen in Genf Le Thi Tuyet Mai; der vietnamesische Ehrenkonsul in der Schweiz Philipp Rosler; der ehemalige stellvertretende Leiter des Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies Nguyen Thi Hien, der Chairman von FPT Telecom Hoang Nam Tien, der Research Director von VinAI Bui Hai Hung, der CEO von MindX Nguyen Thi Thu Ha und der Anwalt Pierre Schifferli.

Die Veranstaltung umfasst 5 Kapitel:

(1) Hallo Schweiz! Hallo Europa!

(2) Eine authentische Kultur

(3) Ein atemberaubendes Land

(4) Zukünftige Generationen

(5) Wir sehen uns in Vietnam.

Die Veranstaltung wird live übertragen auf: Fanpage Vietnam Days Abroad, Youtube Vietnam Days Abroad.