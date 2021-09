French German

HANOÏ, Vietnam, 27 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Journées du Vietnam en Suisse 2021 se tiendront en ligne pour la première fois de 15h00 à 18h00 (heure du Vietnam) le 9 octobre 2021 depuis 3 points de liaison : la scène principale du Vietnam, l'ambassade du Vietnam en Suisse et la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, de l'OMC et des autres organisations internationales à Genève. Il s'agit d'une activité visant à commémorer le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la Suisse et le Vietnam.



La Journée du Vietnam en Suisse 2021 s'inscrit dans le cadre de l'initiative des Journées vietnamiennes à l'étranger, confiée par le Premier ministre au ministère des Affaires étrangères depuis 2010. Cette année, l'événement est organisé par le département de la Diplomatie culturelle et l'UNESCO, sous l'égide du ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec des agences représentatives du Vietnam en Suisse, l'Ambassade de Suisse au Vietnam, la télévision vietnamienne et LeBros.

Cet événement contribue non seulement aux relations amicales entre les deux pays, mais promeut également l'image du Vietnam en tant que pays authentique mais dynamique pour les Suisses et les Européens par le biais de performances artistiques exclusives, de séquences vidéo impressionnantes et d'histoires intéressantes partagées par des invités spéciaux, à savoir l'ambassadeur de Suisse au Vietnam, Ivo Sieber ; l'ambassadrice du Vietnam en Suisse, Le Linh Lan ; l'ambassadrice et cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, de l'OMC et des autres organisations internationales à Genève, Le Thi Tuyet Mai ; le consul honoraire du Vietnam en Suisse, Philipp Rosler ; l'ancienne directrice adjointe de l'Institut national vietnamien de la Culture et des Arts, Nguyen Thi Hien ; le président de FPT Telecom, Hoang Nam Tien ; le directeur de recherche de VinAI, Bui Hai Hung ; la PDG de MindX, Nguyen Thi Thu Ha ; l'avocat Pierre Schifferli, etc.

L'événement se compose de 5 chapitres :

(1) Bonjour, Suisse ! Bonjour, Europe !

(2) Culture authentique

(3) Incroyable pays

(4) Générations futures

5) On se voit au Vietnam.

Cet événement sera diffusé en direct sur la page de fans des Journées du Vietnam à l'étranger sur Youtube (Vietnam Days Abroad).