Mobix Labs被Octane评为“杰出新兴技术公司”

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加利福尼亚州尔湾, Sept. 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球无线和有线连接解决方案提供商Mobix Labs Inc.今天宣布，该公司获得了南加州领先加速平台Octane所评选的2021年“杰出新兴技术公司”高科技奖项。



Mobix Labs首席执行官Fabian Battaglia表示：“一个公司的好坏取决于其员工，我们很幸运Mobix Labs大家庭拥有最具才华和最勤奋的员工。我们很荣幸代表我们的员工、投资者和董事会成员接受Octane颁发的‘杰出新兴科技公司’奖。作为一家不断发展壮大的公司，我们正在扩展到新的市场，并朝着成为全球无线和有线连接市场领先企业的目标迈进，而上述所有人员都为我们取得成功做出了贡献。”

Octane的 高科技大奖 计划已开展至第28年，旨在表彰橘郡地区在技术和医疗技术领域中展现出创新和领导力的公司和领导者。

Octane活动负责人Rita Battocchio表示：“今年是橘郡创新领域成绩斐然的一年。我们收到了数量创纪录的提名，这些获奖者代表了我们在橘郡看到的令人惊叹的创新。在经历了一段艰难时期后，能够看到这种恢复力令人感到非常振奋。”

关于Mobix Labs

Mobix Labs Inc.成立于2020年，为5G无线和高带宽电缆网络提供True Xero™延迟连接解决方案。公司开发毫米波5G和下一代无线产品所需的超紧凑、全集成、单芯片、单裸片、基于CMOS的毫米波波束成形器、天线解决方案和射频/混合信号半导体。公司还为数据中心、家庭娱乐和消费电子市场开发混合有源光缆、收发器和光学引擎。Mobix Labs总部位于加利福尼亚尔湾，此外在圣何塞、凤凰城和上海设有办事处。有关公司的更多信息，请访问 http://www.mobixlabs.com ，或通过Twitterr @MobixLabsInc 或 LinkedIn 关注。

关于Octane

Octane通过连接人员、资源和资本，汇聚并赋能南加州技术和医疗技术商务生态系统。我们的目标是到2030年在南加州创造逾5.5万个高价值技术工作岗位。我们通过以下各项在社区中发挥影响：行业领先的加速平台LaunchPad、为企业提供资金和增长资源以加速创造工作机会的新平台Enterprise Solutions、特色活动和计划，以及直接的资金获取渠道。了解更多： octaneoc.org

联系人：

George Medici

PondelWilkinson Inc.

gmedici@pondel.com

310-279-5968

本公告的随附图片请见以下网址：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/33e5e0f8-cf59-4102-8db9-2f32c9b96fd3/zh-Hans