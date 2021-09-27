Mobix Labs 獲 Octane 評為「傑出新興技術公司

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加州歐文, Sept. 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球無線和有線連接解決方案供應商 Mobix Labs Inc. 今天宣佈獲得南加州領先加速工具 Octane 頒發 2021 年「傑出新興技術公司」高科技獎。



Mobix Labs 行政總裁 Fabian Battaglia 表示：「一家公司取決於其員工，我們很幸運擁有最有才華和最勤奮的人成為 Mobix Labs 大家庭的一分子。我們很榮幸代表我們的員工、投資者和董事會成員獲得 Octane 傑出新興技術公司獎，他們在我們拓展新市場的過程中，為公司成功成長作出貢獻，讓我們更接近成為全球無線和有線連接市場領導者的目標。」

今屆是 Octane 高科技奬 計劃舉辦第 28 年，旨在表彰奧蘭治郡在技術和醫療技術領域表現出創新和領導力的公司和領導者。

Octane 活動負責人 Rita Battocchio 表示：「今年是奧蘭治郡在創新方面的壓倒性一年。我們獲得創紀錄的提名人數，這些獲獎者代表了我們在奧蘭治郡看到的驚人創新。在如此充滿挑戰的時期背後看到這種適應力實在令人興奮。」

關於 Mobix Labs

Mobix Labs Inc. 成立於 2020 年，為 5G 無線和高頻寬有線網絡提供 True Xero™ 延遲連接解決方案。公司開發超緊湊、完全整合、單芯片、單工序模、CMOS 的毫米波波束形成器、天線解決方案和毫米波 5G 及下一代無線產品所需的射頻/混合訊號半導體。公司還為數據中心、家庭娛樂和消費電子市場開發混合有源光纜、收發器和光學引擎。Mobix Labs 總部位於加州歐文，在聖何塞、鳳凰城和上海也設有辦事處。如欲了解更多關於公司的資訊，請瀏覽 http://www.mobixlabs.com 或在 Twitter @MobixLabsInc 及 LinkedIn 關注我們。

關於 Octane

Octane 透過連接人員、資源和資本，召集並推動南加州的技術和醫療技術商業生態系統。我們的目標是到 2030 年在南加州創造 55,000 多個高價值技術工作崗位。我們透過以下方式影響我們的社區︰行業領先的加速工具 LaunchPad；為公司提供資金和增長資源以加速創造就業機會的新平台 Enterprise Solutions；特別活動和節目；以及直接獲得資金。瞭解更多： octono.org

聯絡人：

George Medici

PondelWilkinson Inc.

gmedici@pondel.com

310-279-5968

本公告隨附的圖片載於 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/33e5e0f8-cf59-4102-8db9-2f32c9b96fd3/zh-Hant