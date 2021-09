Groupe BMW Canada s’associe à Cox Automotive Canada pour améliorer l’expérience d’achat multicanaux des concessionnaires BMW et MINI

English French

MISSISSAUGA, Ontario, 27 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cox Automotive Canada a le plaisir d’annoncer l’établissement d’un nouveau partenariat stratégique avec Groupe BMW Canada. Ce partenariat tire parti de l’expertise éprouvée de Manheim Canada dans la revente en gros, afin d’offrir aux concessionnaires BMW et MINI du pays, la possibilité d’utiliser sa nouvelle plate-forme appelée « Upstream Vehicle Management » (Gestion des véhicules en amont). Cette plate-forme offre une solution multicanaux d’achat en gros comportant de nombreux avantages, notamment l’amélioration de la performance opérationnelle globale de ses utilisateurs.



« Cox Automotive Canada est enthousiasmé par cette occasion de renforcer son partenariat avec le Groupe BMW Canada, dans le cadre d’une collaboration étroite, qui nous permet de mettre cette superbe nouvelle technologie à la disposition de leurs concessionnaires », se réjouit Jack Sulymka, directeur général, comptes nationaux et opérations chez Cox Automotive Canada. « Les détaillants BMW, MINI, Rolls-Royce et Motorrad, disposeront désormais d’un outil efficace supplémentaire pour se procurer des véhicules en fin de location, par l’entremise d’un processus complet et efficace. En tant que marques qui s'efforcent toujours d'offrir l'expérience utilisateur optimal nous sommes fiers de participer aux projets susceptibles de propulser la gestion de leurs inventaires de véhicules vers l’avenir ».

Cette solution permet à BMW Group Canada d’offrir à ses concessionnaires une expérience d’achat personnalisée et connectée, pouvant être utilisée à travers divers canaux numériques et physiques. Avec la mise en place de processus plus efficaces de disposition des véhicules en fin de location, les efforts opérationnels pourront être concentrés sur la vitesse d’exécution et l’optimisation de l’efficacité des canaux.

« Notre décision de nous associer à Cox Automotive Canada est une étape clé de notre transformation numérique », a déclaré Ryan Puskas, directeur du commerce des voitures d'occasion, BMW Group Canada. « Les outils numériques que Cox a créés pour nous offrent des fonctionnalités étendues et une expérience utilisateur simplifiée pour nos partenaires détaillants BMW et MINI. Notre vision de l'avenir est tout à fait conforme à l'approche de Cox Automotive: apporter une solution holistique et entièrement intégrée, qui permet à nos détaillants de gérer efficacement leurs processus d'acquisition et de vente de véhicules d'occasion. Nous sommes impatients de concrétiser les avantages de cette plateforme et de notre solide collaboration ».

Filiale de Cox Automotive Canada, Manheim a développé une robuste place d’affaires entièrement configurable, qui met en contact les acheteurs et les vendeurs, en plus de générer des données uniques et pertinentes, ce qui procure une perspective inégalée du marché permettant d’optimiser la gestion des inventaires de véhicules d’occasion.

Grâce à cette nouvelle solution, les concessionnaires BMW et MINI de partout au Canada pourront implanter des processus internes simplifiés et disposeront de meilleures capacités d’estimation de la valeur de leurs véhicules. Ils bénéficieront également de l’accès à de nombreux services comprenant des produits d’assurance Manheim, comme l’inspection après-vente, ainsi qu’à des services logistiques, des outils d’aide à la décision et des technologies de gestion du processus de reconditionnement assisté par intelligence artificielle.

À propos de Cox Automotive Canada

Cox Automotive transforme la façon dont les gens achètent, vendent, possèdent et utilisent des véhicules, grâce à des solutions de marketing numérique, de logiciels, de financement, de vente en gros et de commerce électronique de pointe, à l’intention des consommateurs, des commerçants automobiles, des manufacturiers et de l’ensemble de l’écosystème automobile dans le monde entier. Au Canada, la famille Cox Automotive regroupe les marques suivantes: Clutch®, Dealertrack®, Dealer.com®, HomeNet®, Kelley Blue Book®, Manheim®, Modix®, NextGear Capital®, Ready Logistics®, RMS Automotive®, vAuto®, VinSolutions® et Xtime®, parallèlement à plusieurs autres marques exploitées dans d’autres pays. La société-mère compte 34 000 membres au sein de son équipe répartie dans plus de 220 emplacements et est partenaire de plus de 50 000 concessionnaires automobiles, ainsi que de la plupart des grands fabricants automobiles. Cox Automotive est une filiale de Cox Enterprises, Inc., en affaires depuis 120 ans et qui dessert l’industrie automobile depuis 1926. Son chiffre d’affaires dépasse 20 milliards de dollars et compte environ 55 000 employés. Les autres principales filiales de Cox Enterprises comprennent Cox Communications et Cox Media Group. Tous les détails sur Cox Automotive Canada à coxautoinc.ca.

Demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec:

Ken Chiu

Responsable des relations publiques et des médias

Cox Automotive Canada

Ken.Chiu@coxautoinc.com

416-435-2872