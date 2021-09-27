Melissa 提高中國業務的銷售和支援

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加州蘭喬聖瑪格麗塔, Sept. 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Melissa 是全球數據品質和地址管理解決方案的領先供應商，今天宣佈增加公司對中國業務的銷售和支援，將擴大公司的業務範圍，以反映快速擴展的亞太區市場尋求數據品質工具和服務的重要性。



Melissa 明白智能地址管理是促進業務營運的基礎。公司的工具涵蓋全球並經過優化，旨在推動更完善的商業通訊、更富有成效的客戶關係和競爭優勢。公司提供的服務廣泛，適用於擁有各種客戶的任何公司，主要在金融服務、醫護和電子商務部署。

Melissa 亞太區銷售總監 Edmund Ng 說：「卓越的客戶數據以正確、完整的地址為基礎，為完美實時發生的關鍵活動提供堅實的基礎，例如了解客戶計劃、身份驗證和反欺詐措施，以及無縫客戶迎新計劃。憑藉我們目前的全球業務足跡，我們已是日本、香港和新加坡業務的公認數據資源。我們重視高水平的本地支援和技術專業知識，現在可為亞太區市場增加更大的價值。」

Melissa 的全球辦事處可為您在本國提供方便的 Melissa 服務和人員。公司全球業務版圖包括北美、德國、英國、印度、澳洲和新加坡的辦事處。請致電 +65-8-2997442 或發送電郵至 info.cn@melissa.com，直接聯絡支援 Melissa 亞太區業務的員工。如欲與 Melissa 全球情報團隊的其他成員聯絡，請瀏覽 https://www.melissa.com/ 或致電 1-800-MELISSA。

關於 Melissa

自 1985 年以來，Melissa 一直專注全球情報解決方案，以協助組織解鎖準確數據以獲得更富吸引力的客戶視野。全球有超過 10,000 名客戶（如零售、教育、醫療保健、保險、金融和政府）依賴 Melissa 的全譜數據品質和 ID 驗證軟件，包括數據配對、驗證和增強服務，以取得關鍵分析並推動有意義的客戶關係。如需更多資訊或免費試用產品，請瀏覽 https://www.melissa.com/ 或致電 1-800-MELISSA (635-4772)。





傳媒聯絡人

Greg Brown

Melissa 全球市場推廣副總裁

電郵：greg.brown@Melissa.com

電話：+1-800-635-4772 內線 1130

Jacqueline Zerbst

MPowered PR（代表 Melissa）

電郵：pr@mpoweredpr.com

電話：+1-877-794-6777