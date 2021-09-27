Melissa 提高中國業務的銷售和支援

全球業務營運和客戶通訊的地址管理基本性質反映對亞太區日益重視

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Rancho Santa Margarita, California, UNITED STATES

加州蘭喬聖瑪格麗塔, Sept. 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Melissa 是全球數據品質和地址管理解決方案的領先供應商，今天宣佈增加公司對中國業務的銷售和支援，將擴大公司的業務範圍，以反映快速擴展的亞太區市場尋求數據品質工具和服務的重要性。

Melissa 明白智能地址管理是促進業務營運的基礎。公司的工具涵蓋全球並經過優化，旨在推動更完善的商業通訊、更富有成效的客戶關係和競爭優勢。公司提供的服務廣泛，適用於擁有各種客戶的任何公司，主要在金融服務、醫護和電子商務部署。

Melissa 亞太區銷售總監 Edmund Ng 說：「卓越的客戶數據以正確、完整的地址為基礎，為完美實時發生的關鍵活動提供堅實的基礎，例如了解客戶計劃、身份驗證和反欺詐措施，以及無縫客戶迎新計劃。憑藉我們目前的全球業務足跡，我們已是日本、香港和新加坡業務的公認數據資源。我們重視高水平的本地支援和技術專業知識，現在可為亞太區市場增加更大的價值。」

Melissa 的全球辦事處可為您在本國提供方便的 Melissa 服務和人員。公司全球業務版圖包括北美、德國、英國、印度、澳洲和新加坡的辦事處。請致電 +65-8-2997442 或發送電郵至 info.cn@melissa.com，直接聯絡支援 Melissa 亞太區業務的員工。如欲與 Melissa 全球情報團隊的其他成員聯絡，請瀏覽 https://www.melissa.com/ 或致電 1-800-MELISSA。

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自 1985 年以來，Melissa 一直專注全球情報解決方案，以協助組織解鎖準確數據以獲得更富吸引力的客戶視野。全球有超過 10,000 名客戶（如零售、教育、醫療保健、保險、金融和政府）依賴 Melissa 的全譜數據品質和 ID 驗證軟件，包括數據配對、驗證和增強服務，以取得關鍵分析並推動有意義的客戶關係。如需更多資訊或免費試用產品，請瀏覽 https://www.melissa.com/ 或致電 1-800-MELISSA (635-4772)。

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MPowered PR（代表 Melissa）
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