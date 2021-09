ADLPerformance évolue et devient DÉKUPLE

Paris, le 28 septembre 2021 – ADLPerformance, groupe français expert du data marketing cross canal, change de nom et devient DÉKUPLE. Une nouvelle marque représentative de l’ambition de développement du Groupe et de l’accélération de sa croissance à l’approche des 50 ans d’existence de l’entreprise en 2022.



Une nouvelle marque globale

Malgré la crise sanitaire, le Groupe a poursuivi sa croissance au service des marques et des partenaires. Nous avons également travaillé à clarifier nos valeurs et avons renforcé notre cohésion qui s’est traduite notamment par la mise en place d’une nouvelle organisation en pôles, de ressources communes et d’une politique RSE globale. 2021 a été marquée par l’annonce de la stratégie à 5 ans du Groupe : « Ambition 2025 » qui vise à doubler de taille et devenir un leader du data marketing en Europe. Ces évolutions conduisent aujourd’hui à la naissance de la nouvelle marque DÉKUPLE. Cette nouvelle marque illustre l’ambition du groupe d’accompagner la croissance de ses clients et partenaires grâce à une expertise unique sur l’ensemble de la chaîne de valeur marketing, du conseil à la mise en œuvre de dispositifs marketing data-driven, pour des entreprises BtoC comme BtoB.

« Notre nouvelle marque, DÉKUPLE, est l’emblème du support que nous voulons apporter à la croissance de nos clients et partenaires, mais également de notre propre ambition pour les années qui viennent. Nous souhaitons d’ici 2025 doubler en taille et devenir LA marque de référence sur le data marketing en France, et référente en Europe, auprès des décideurs marketing et plus globalement auprès des décideurs concernés par les enjeux liés au digital et à la data. » explique Bertrand Laurioz, Président-directeur général de DÉKUPLE.

« Depuis maintenant une dizaine d’années, nous avons pris le tournant du digital avec la création et le développement d’activités de façon organique mais aussi par le rachat d’Activis, Converteo et Leoo. Ces deux dernières années ont été marquées par une accélération avec des rachats ou prises de participations dans pas moins de cinq sociétés Ividence, Pschhh, AWE, Intelligence Senior et la dernière en date, Reech, il y a seulement quelques jours. Notre nouvelle identité va venir renforcer la cohésion de notre Groupe de multi-entrepreneurs et de nos 700 collaborateurs, au service de l’accompagnement de nos clients, pour les aider à faire croître leurs performances business.» précise Bertrand Laurioz.

Une nouvelle marque signifiante et attractive

DÉKUPLE s’est rapproché de la société spécialisée dans la création de noms de marque NOMEN et de l’agence Lonsdale pour la création du logo et de l’identité visuelle.

DÉKUPLE illustre l’idée de croissance accélérée ambitionnée par le Groupe qui s’aligne avec l’une des valeurs piliers de l’entreprise l’« Esprit de conquête ». Ce nouveau nom lance également un message stimulant aux équipes et aux entrepreneurs qui souhaitent rejoindre le Groupe dans le cadre de sa stratégie de croissance externe.

À propos de DÉKUPLE

DÉKUPLE, groupe coté sous le nom ADLPartner sur NYSE-Euronext Paris depuis 1998, est spécialisé en data marketing services. Porté par plus de 700 collaborateurs, ce groupe est un acteur majeur du marketing cross-canal en Europe. Il est d’ailleurs présent en France, en Espagne et au Portugal.

Depuis 49 ans, il accompagne ses clients grands comptes sur des problématiques marketing. Le groupe travaille aujourd’hui avec 2/3 des entreprises du CAC 40 et de nombreuses ETI. DÉKUPLE a réalisé près de 139,3 millions € de chiffre d’affaires en 2020.

