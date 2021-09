CGG : Sercel Attributaire d’un Contrat Majeur pour la Fourniture d’Equipements en Afrique du Nord

English French

Sercel Attributaire d’un Contrat Majeur pour

la Fourniture d’Equipements en Afrique du Nord

Paris, France – le 28 Septembre 2021

CGG annonce ce jour l'attribution à Sercel d'un contrat majeur pour la fourniture des équipements terrestres d’une équipe sismiques à grand nombre de capteurs en Afrique du Nord. L'équipement sélectionné comprend un système d'acquisition 508XT de 100 000 capteurs numériques QuietSeis® et une flotte de vingt camions vibrateurs à large bande de fréquences Nomad 90 Neo. La livraison des équipements est prévue au quatrième trimestre 2021.

Ces 100 000 capteurs numériques supplémentaires confirment l'engouement actuel croissant pour la technologie à faible bruit et haute précision. QuietSeis est le seul capteur capable de répondre totalement aux attentes de l'industrie pour des enregistrements sismiques à très large bande de fréquences. Le portefeuille complet et diversifié de produits et solutions de Sercel s'adapte à toutes les contraintes des études d’acquisitions sismiques pour répondre au mieux aux besoins des clients.

Emmanuelle Dubu, PDG de Sercel, a déclaré : « Nous remercions tous nos clients qui font confiance à nos solutions de pointe et sommes fiers de les accompagner dans ce véritable changement de paradigme dans la production, l’enregistrement et la gestion des données exigées pour une véritable imagerie de précision. Ceci est parfaitement illustré par ce nouveau contrat. La combinaison du capteur MEMS numérique QuietSeis et de la source vibrateur Nomad 90 Neo est la combinaison gagnante pour la sismique à large bande de fréquences du 21e siècle.





