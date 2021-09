DELTA DRONE - Le système d’inspection aéronautique développé par Donecle devient une référence internationale pour toute la gamme d’avions Airbus A320

English French

Le système d’inspection aéronautique développé par Donecle devient une référence internationale

pour toute la gamme d’avions Airbus A320

Dardilly, le 28 septembre 2021 à 8h

La société Donecle, dont Delta Drone détient 24,83% aux côtés des dirigeants, a le plaisir d’annoncer que son système de drone est maintenant répertorié dans le Manuel de maintenance des avions Airbus (AMM) avec une tâche dédiée aux inspections de coups de foudre. Cette nouvelle tâche est valable dans le monde entier et applicable sur tous les appareils de la famille A320.

Cette percée intervient après un programme de qualification de 3 ans comprenant une analyse théorique, des tests en laboratoire sur des panneaux représentatifs avec plusieurs schémas de peinture et un programme d’échantillonnage avec 5 compagnies aériennes partenaires sur 3 continents. Chaque compagnie aérienne partenaire a effectué des inspections manuelles et par drone sur différents avions pour comparer les résultats. Airbus a examiné toutes les données partagées avec l’AESA et la FAA grâce aux accords bilatéraux. Les deux régulateurs ont fourni des commentaires clés pour l’intégration des tâches d’inspection des drones.

L’inspection de frappe de foudre du système de drone Donecle est désormais officiellement indiquée comme une alternative à une tâche entièrement manuelle. En moins de 45 minutes, le système inspecte toutes les zones supérieures de l’avion :

Fuselage au-dessus du niveau du plancher de la cabine (STGR 23)

Plan de queue horizontal en haut et en dessous

Plan de queue vertical

Surface supérieure des ailes, spoilers et volets

Surface supérieure des sharklets, surface in-bord des clôtures d’ailes







Donecle a implémenté un filtre spécifique d’inspection de coup de foudre (LSI) sur son logiciel Image Analyzer qui affiche les quelque 1 000 images qui doivent être vérifiées. Les déploiements initiaux montrent que l’examen de l’image prend de 1 à 2 heures, selon l’expérience de l’inspecteur et la propreté ou la saleté de l’avion.

Via sa filiale UDT, Delta Drone est actionnaire de Donecle depuis 2017. Outre son rôle d’investisseur, Delta Drone développe progressivement des partenariats techniques avec Donecle, notamment dans le cadre du projet Countbot (solution d’inventaire en entrepôts) pour la partie imagerie.

