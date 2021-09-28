Teledyne 将在Vision 2021展览会中展示全面的工业和科学成像技术产品

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德国慕尼黑, Sept. 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne Technologies [NYSE:TDY] 旗下机器视觉技术的全球领导者 Teledyne 将在 2021 年 10 月 5 日至 7 日于德国斯图加特举行的Vision 2021展览会上呈现其最新的技术。



Teledyne 将展示世界上最全面的垂直整合的工业和科学成像技术组合，包括来自最新收购的 Teledyne FLIR 公司的成果。

欢迎莅临 Teledyne 展位，体验 Teledyne 公司 DALSA、e2v、FLIR 和 Lumenera 等业务部门提供的无与伦比的产品和性能。 通往无限视觉的大门，就在 8 B10 展位。

Teledyne 主题和技术演讲将在 2021 年 10 月 6 日举行：

上午 9:20 ，请参加 Teledyne DALSA 公司 Matthias Sonder 的演讲，主题为 “高速之下的清晰度”





，请参加 Teledyne DALSA 公司 的演讲，主题为 下午 4:20，Teledyne e2v 公司 Sergio Morillas 将就“通过飞行时间为充满挑战的应用实现高度可靠的 3D 成像”发表演讲，请您一定参加

Teledyne 公司将推出的新产品包括：

关于 Teledyne

Teledyne 视觉解决方案团队在各个领域具备无可比拟的成像专业知识。每家公司均可提供一流的解决方案。各公司联合起来作为一个整体，可充分利用彼此的优势，提供全球最广泛的成像技术组合方案。从航空航天到工业检查、科学研究、光谱学、放射线照相和放射疗法以及先进的 MEMS 和半导体解决方案，Teledyne 提供全球客户支持和技术专业知识，可应对最艰巨的任务。其视觉解决方案旨在为客户提供独特的竞争优势。

公告随附图片可见以下网页: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f0354ddd-e085-4a22-9b8e-d620205323bc/zh-Hans