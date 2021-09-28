Teledyne 在 Vision 2021 會議展示工業和科學影像處理技術的綜合性產品組合

English German Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Korean

德國慕尼黑, Sept. 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne 屬於 Teledyne Technologies [NYSE:TDY]，是機器視覺技術的全球領導者，將會在德國司圖嘉特於 2021 年 10 月 5-7 日舉行的 Vision 2021 會議展示其最新技術。



Teledyne 將會顯示全球最全方位、垂直整合的工業和科學影像處理技術產品組合，包括新購得的 Teledyne FLIR 所提供的最新內容。

造訪 Teledyne 攤位並探索 Teledyne 的 DALSA、e2v、FLIR 以及 Lumenera 業務部門所提供的無可比擬的功能和產品。 將於攤位 8 B10 為您展示以單一來源提供無限視覺的產品。

Teledyne 專題和技術簡報於 2021 年 10 月 6 日星期三舉行：

在上午 9:20 參加 Teledyne DALSA 的 Matthias Sonder 所提供的簡報，標題為 「高速清晰」





參加 Teledyne DALSA 的 所提供的簡報，標題為 在下午 4:20，請務必參加 Teledyne e2v 的 Sergio Morillas 的演講，主題是「高度可靠的 3D 影像處理，適合困難的飛行時間應用」

由 Teledyne 公司簡介的新產品包括：

關於 Teledyne

Teledyne 的視覺解決方案集團集合了各領域中無可匹敵的影像處理專業知識。每間公司各自提供最佳的解決方案。同時，這些公司合力發揮彼此的優勢，並提供全球最廣的影像處理技術產品組合。從航太到工業檢查、科學研究、光譜術、放射線攝影和放射治療以及進階 MEMS 和半導體解決方案，Teledyne 都能向全球客戶提供支援和技術專業知識，以處理最艱難的任務。其視覺解決方案的建立，是為了向客戶提供獨特且具有競爭力的優勢。

此公告隨附的照片可在以下網址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f0354ddd-e085-4a22-9b8e-d620205323bc/zh-Hant