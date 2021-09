Septeo renforce son pôle immobilier en intégrant Netty, « La solution immo tout-en-un ».

La licorne française Septeo, experte des solutions technologiques pour les professionnels du droit, de l’immobilier et des DSI, poursuit sa stratégie de développement en intégrant la société Netty, « La solution immo tout-en-un », au sein de son groupe.

Créée en 2008 et basée à Strasbourg, Netty propose une gamme de solutions complètes, innovantes et intuitives dédiées aux professionnels de la transaction immobilière : logiciel de transaction, sites web clé en main, webmarketing, le tout proposé sous la forme d’un abonnement, sans engagement de durée.

Avec l’intégration de Netty, le groupe Septeo poursuit la consolidation de son expertise historique sur le marché de l’immobilier sur trois segments d’activités spécifiques :

- L’administration de biens et syndics avec les marques SPI et LGI (La Gestion Intégrale)

- La PropTech avec les marques Preventimmo, CityScan et Copro-expertises

- La Transaction Immobilière avec Modelo et Netty.

Le groupe Septeo équipe aujourd’hui plus de 15 000 agences en France, occupant désormais une place de premier rang sur le marché de la transaction immobilière. Avec cette nouvelle acquisition, le Groupe Septeo confirme son leadership européen dans les domaines de la LegalTech et de la PropTech.

Pour Hugues Galambrun, PDG du Groupe Septeo : « L’arrivée de Netty au sein de notre groupe nous permet de compléter une offre unique pour les agents immobiliers. Notre ambition est de créer une chaîne de valeur complète partant du développement de la clientèle des agences, jusqu’à la signature chez le notaire. Aujourd’hui, nous sommes en mesure de proposer une chaîne technologique incluant la gestion des transactions immobilières, la réalisation des avis de valeur via l’IA et l’intégration dans les solutions notariales, tout ceci afin d’accélérer et de sécuriser le processus de vente immobilière.»

Au sein du groupe Septeo, l’alliance de Modelo, leader français de la rédaction d’actes en ligne, et de Netty, expert du logiciel de transaction, donne naissance à de nouvelles synergies technologiques. Dès à présent, le logiciel Netty intègrera les actes en ligne de Modelo.

Cette combinaison technologique permettra aux agents immobiliers de sécuriser leurs ventes, en raccourcissant le délai de signature chez le notaire.

Pour Denislav Nikolov, fondateur et dirigeant de Netty : « Notre entrée au sein du groupe Septeo constitue un véritable bon en avant, à la fois pour nos équipes et nos clients. Nous rejoignons aujourd’hui un groupe français, acteur majeur du logiciel pour les professionnels de la transaction immobilière. Avec Septeo, nous partageons les mêmes objectifs : simplifier le quotidien des agents, tout en leur permettant de développer rapidement leur activité. Le leadership technologique et l’expertise métier de Septeo nous permettent de faire grandir notre ambition et de mieux servir nos clients. »

En intégrant les équipes de Netty (35 salariés basés à Strasbourg), Septeo renforce son implantation sur tout le territoire français. Le groupe réunit désormais près de 2000 salariés.

Denislav Nikolov, fondateur de Netty, conserve la direction de la société et assurera son développement au côté d’Edouard Sakakini, directeur du Pôle Immobilier, au sein du groupe Septeo.