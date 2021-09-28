Cybrexa Therapeutics将出席AACR-NCI-EORTC分子靶向和癌症疗法虚拟国际会议

康涅狄格州纽黑文, Sept. 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 通过自己的alphalex™多肽药物偶联（PDC）平台开发新的治疗方法的专注于肿瘤学的生物技术公司Cybrexa Therapeutics今天宣布，将于2021年7-10日举行的AACR-NCI-EORTC分子靶向和癌症疗法虚拟国际会议上发布公司主要的实体肿瘤治疗候选药物CBX-12（alphalex™-exatecan）的临床前研究结果。



Cybrexa Therapeutics生物学副总监Sophia Gayle将公布CBX-12联合PD-1和CTLA4靶向免疫检查点抑制剂在临床前癌症模型中的疗效研究结果。报告将于美国东部时间10月7日星期四上午9:00开始，AACR-NCI-EORTC分子靶向和癌症治疗虚拟国际会议的 注册与会者 届时可以收看。

CBX-12是一种新型的实体瘤治疗药物，包含一种强效拓扑异构酶I抑制剂效应分子，与抗体药物偶联物（ADC）ENHERTU®和TRODELVY™使用的效应分子属于同一类别。与这些ADC不同的是，CBX-12能够靶向肿瘤细胞而不依赖于抗原表达，这可以让可治疗患者人群得到极大扩展。5月，Cybrexa启动了1/2期临床试验，在晚期或转移性难治实体瘤患者中对CBX-12进行评估，以确定其安全性和耐受性、最大耐受剂量以及剂量限制性毒性，并确定2期临床试验的建议剂量。

更多会议信息请见 AACR的网站 。

关于alphalex™技术平台

Cybrexa alphalex™技术平台由pHLIP®肽、连接子和小分子抗癌剂（效应分子）组成，能够实现肿瘤的抗原独立靶向性和高效抗癌治疗药物的细胞内传递，创造可以彻底改变标准治疗的治疗药物。pHLIP®肽是一类针对酸性细胞表面的低pH值插入肽。pHLIP®由耶鲁大学和罗德岛大学开发，向pHLIP, Inc独家授权。alphalex™代表了颠覆性的新一代肿瘤靶向治疗。在www.cybrexa.com上观看该技术作用机制介绍视频。

关于Cybrexa

Cybrexa是一家私营生物科技公司，致力于利用其alphalex™平台开发新一代肿瘤靶向癌症疗法。公司的主要候选药物CBX-12（一种alphalex™-exatecan偶联物）已进入晚期或转移性实体肿瘤患者的1/2期临床试验。此外，Cybrexa还在进行其他的临床前毒素结合物研究项目以及合成致死研究项目。Cybrexa由多位医生科学家创建，其经验丰富的管理团队曾创立众多成功的生命科学公司。如需获取有关Cybrexa的更多信息，请访问 www.cybrexa.com 。

联系人

Cybrexa Therapeutics

Lisa Rehm

电子邮箱： lisa.rehm@cybrexa.com

Westwicke, an ICR Company

投资者关系

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电子邮箱： Stephanie.Carrington@westwicke.com