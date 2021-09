KESLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.9.2021 KLO 14.00

Keslalle runsaan 5 miljoonan euron tilaukset Venäjältä

Kesla Oyj on saanut yhteensä noin 5,1 miljoonan euron tilaukset puutavara-autonostureista Venäjän jälleenmyyjältään kahden eri tarjouskilpailun voiton myötä. Tilausten taustalla vaikuttaa Venäjän metsäteollisuuden voimakas investointiaktiviteetti, joka lisää tulevaisuudessa puun kuljettamisen ja käsittelyn tarvetta.

Tilausten toimitukset ajoittuvat vuoden 2022 toiselle vuosipuoliskolle ja ne toimitetaan kahdelle eri loppukäyttäjälle. Merkittävä osa tilauksista kohdistuu uuteen 2209ST nosturimalliin, joka on erityisesti kehitetty Venäjän markkinoita varten.

Saatu tilaus ei vaikuta Kesla Oyj:n kuluvan tilikauden tulosnäkymään.

