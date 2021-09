H2O Innovation présente des revenus et une rentabilité records pour l’année financière 2021

English French

Faits saillants



Revenus atteignant 144,3 M $ pour l’exercice financier 2021, représentant une croissance de 10,7 M $, ou 8,0 %, par rapport à 133,6 M $ pour l’exercice financier précédent;

Marge bénéficiaire brute avant amortissement représentant 27,7 % des revenus de la Société pour l’exercice financier 2021, comparativement à 26,9 % pour l’exercice financier précédent;

Bénéfice net de 3,1 M $ ou 0,039 $ par action pour l’exercice financier 2021, contre une perte nette de (4,2 M $) ou (0,061 $) par action pour l’exercice financier précédent;

Bénéfice net ajusté 1 de 6,5 M $ ou 0,081 $ par action pour l’exercice financier 2021, comparativement à 5,4 M $ ou $0,078 $ par action pour l’exercice financier précédent;

de 6,5 M $ ou 0,081 $ par action pour l’exercice financier 2021, comparativement à 5,4 M $ ou $0,078 $ par action pour l’exercice financier précédent; BAIIA ajusté 1 de 14,6 M $, ou 10,1 % des revenus, pour l’exercice financier 2021, comparativement à 12,5 M $ ou 9,4 % des revenus, pour l’exercice financier précédent;

de 14,6 M $, ou 10,1 % des revenus, pour l’exercice financier 2021, comparativement à 12,5 M $ ou 9,4 % des revenus, pour l’exercice financier précédent; Situation financière solide avec une dette nette 1 de 0,5 M $ à la fin de l’exercice, comparativement à une dette nette de 10,5 M $ au 30 juin 2020;

de 0,5 M $ à la fin de l’exercice, comparativement à une dette nette de 10,5 M $ au 30 juin 2020; Réalisation de deux acquisitions créatrices de valeur complétant nos services d’opération et maintenance au Texas et élargissant notre offre de produits de spécialité et notre réseau de ventes; et

Résultats financiers du quatrième trimestre affectés par le taux de change et les délais de transport qui ont retardé la reconnaissance des revenus.

Tous les montants sont en dollars canadiens à moins d’indication contraire.

QUÉBEC, 28 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») fait connaître aujourd’hui ses résultats du quatrième trimestre ainsi que de l’exercice financier terminé le 30 juin 2021.

« L'exercice financier 2021 a été exceptionnel à bien des égards. Non seulement nous avons réalisé notre meilleure performance financière avec une amélioration significative de la rentabilité, avec un BAIIA ajusté soutenu de 14,6 M $ pour l'exercice 2021, mais nous y sommes parvenus tout en faisant face à une pandémie sans précédent mettant à l'épreuve tous les aspects de nos vies. Nous avons dû nous réinventer et développer de nouvelles façons d'interagir et de diriger notre entreprise. À travers tout cela, nous avons réalisé que l'eau est vraiment essentielle et que notre modèle d’affaires est solide, robuste et résilient. À travers nos différentes lignes d’affaires, nous continuons à maximiser les synergies de ventes et la fidélisation de nos clients. Ainsi, nous avons conservé à un niveau élevé nos revenus de nature récurrente, ce qui nous permet de gagner en prévisibilité financière et d'améliorer continuellement notre bilan. Nous avons maintenu nos opérations sans interruption et de la manière la plus sûre possible. Nous avons poursuivi notre croissance organique tout en réalisant deux acquisitions, une pour consolider nos activités d’O&M au Texas et une seconde pour compléter notre offre de produits chimiques de spécialité et de services de laboratoire, en élargissant notre portée en Espagne et en Amérique latine. Tout en continuant à améliorer notre performance financière et à redresser notre bilan, nous restons confiants dans l’atteinte de nos objectifs de 3 ans fixés dans notre plan stratégique triennal et nous continuerons à réaliser des acquisitions », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d’H 2 O Innovation.

Périodes de trois mois terminées les

30 juin Périodes de douze mois terminées les

30 juin (en milliers de dollars canadiens) 2021 2020 2021 2020 $ % (a) $ % (a) $ % (a) $ % (a) Revenus par pilier d’affaires WTS 7 074 20,1 6 982 19,4 30 355 21,0 29 298 21,9 Produits de spécialité 10 334 29,4 11 716 32,6 43 920 30,4 40 175 30,1 O&M 17 796 50,5 17 281 48,0 70 049 48,5 64 124 48,0 Revenus totaux 35 204 100,0 35 979 100,0 144 324 100,0 133 597 100,0 Marge bénéficiaire brute avant amortissement 10 002 28,4 10 598 29,5 39 945 27,7 35 908 26,9 Frais d’exploitation (b) 6 947 19,7 6 016 16,7 25 493 17,7 23 748 17,8 Bénéfice (perte) net (195 ) (0,6 ) 813 2,3 3 119 2,2 (4 227 ) (3,2 ) BAIIA1 3 206 9,1 3 954 11,0 14 485 10,0 4 690 3,5 BAIIA ajusté1 3 089 8,8 4 832 13,4 14 646 10,1 12 524 9,4 Bénéfice net ajusté1 457 1,3 2 110 5,9 6 471 4,5 5 364 4,0 Revenus récurrents2 30 980 88,0 31 379 87,2 126 050 87,3 115 110 86,2

% sur les revenus totaux. Les frais d’exploitation incluent le total des frais généraux d’exploitation, des frais de vente et des frais administratifs.

Résultats de l’exercice financier 2021

Malgré l’impact négatif important de la baisse du taux de change américain, les revenus consolidés des trois piliers d’affaires pour l’exercice financier terminé le 30 juin 2021 ont augmenté de 10,7 M $, ou 8,0 %, pour atteindre 144,3 M $ comparativement à 133,6 M $ pour l’exercice financier précédent. En supposant un taux de change constant du dollar américain, l'augmentation des revenus consolidés aurait été de 15,0 M $, ou 11,2 %. Cette augmentation globale est principalement attribuable à l'acquisition de GUS le 1er juillet 2020, qui a contribué à 5,9 M $ des revenus et à l'acquisition de GMP le 1er février 2021, qui a contribué à 3,0 M $ des revenus pour l'exercice terminé le 30 juin 2021.

Les revenus provenant du pilier d'affaires WTS ont augmenté de 1,1 M $ par rapport à l'exercice précédent. Cette augmentation est principalement due à la croissance des activités de services. La volonté de la Société de développer d'abord les activités de services est en ligne avec le plan stratégique triennal et alignée avec la vision de maximiser la fidélisation des clients, et donc des revenus récurrents. Avec 4,5 M $ de nouveaux projets industriels et municipaux sécurisés à la fin du quatrième trimestre, les revenus du pilier d'affaires WTS gagnent du terrain. Il est conforme au plan d'affaires de la Société de prioriser les projets de WTS avec des marges bénéficiaires brutes plus élevées, ou des projets qui peuvent alimenter des opportunités pour d’autres piliers d’affaires.

Le pilier d'affaires O&M a été positivement impacté par l'acquisition de GUS et a affiché une croissance organique de 3,1 M $, ou 4,9 % cet exercice, compensée par un effet de taux de change du dollar américain défavorable de 3,1 M $. En juillet 2021, la Société a annoncé l’obtention d’un contrat d’opération et maintenance d’une valeur totale de 10,4M $ sur 4 ans. Ce nouveau contrat devrait impacter positivement les prochains trimestres pour le pilier d’affaires O&M.

Les revenus provenant du pilier d'affaires Produits de spécialité ont augmenté de 3,7 M $ par rapport à l'exercice précédent, provenant en grande partie d'acquisitions. Genesys, qui a été acquis le 15 novembre 2019, a généré des revenus de 10,7 M $ pour l’exercice financier 2021, contre 7,2 M $ pour l'exercice financier précédent. Au cours des troisième et quatrième trimestres de l'exercice 2020, la ligne d’affaires Piedmont a connu des livraisons exceptionnelles qui ont généré un chiffre d’affaires record, tandis qu'aux troisième et quatrième trimestres de l’exercice 2021, le nombre de livraisons pour la ligne d’affaires Piedmont n'était pas au même niveau, impacté par un ralentissement général de la construction de nouvelles installations de dessalement causé momentanément par la pandémie de la COVID-19.

La marge bénéficiaire brute avant amortissement a augmenté pour atteindre 39,9 M $, ou 27,7 %, pour l’exercice clos le 30 juin 2021, comparativement à 35,9 M $, ou 26,9 %, pour l’exercice financier précédent, soit une augmentation de 4,0 M $, ou 11,2 %. L’augmentation de la marge bénéficiaire brute (%) avant amortissement s’explique par la composition des revenus, avec plus de revenus provenant du pilier d’affaires Produits de spécialité, caractérisés par des marges bénéficiaires brutes plus élevées, comparativement à l’exercice financier précédent. Ces ventes à marge plus élevées, positivement affectées par l'acquisition de Genesys et GMP, ont contribué de manière significative à l'augmentation de la marge bénéficiaire brute avant amortissement pour l’exercice clos le 30 juin 2021 comparativement à l’exercice financier précédent. En supposant un taux de change du dollar américain constant au cours de l’exercice, la marge bénéficiaire brute avant amortissement de la Société aurait été supérieure de 1,1 M $.

Les frais d’exploitation de la Société ont atteint 25,5 M $ pour l’exercice clos le 30 juin 2021, comparativement à 23,7 M $ pour la même période de l’exercice financier précédent, représentant une augmentation de 1,8 M $, ou 7,3 %, tandis que les revenus de la Société ont augmenté de 8,0 %. Cette augmentation est principalement due aux acquisitions de GUS et GMP complétées au cours de l’exercice financier 2021, en plus de l’acquisition de Genesys le 15 novembre 2019 qui n’a pas impacté l’exercice 2020 en entier. Globalement, le ratio SG&A sur les revenus a été maintenu en dessous de 18,0 % et était conforme aux attentes de la direction ainsi qu’au plan stratégique triennal de la Société.

Le bénéfice net s’est élevé à 3,1 M $ ou 0,039 $ par action pour l’exercice clos le 30 juin 2021, contre une perte nette de (4,2 M $) ou (0,061 $) par action pour l’exercice financier précédent. La variation est expliquée par l’augmentation des revenus consolidés de la Société, l’amélioration de la marge bénéficiaire brute avant amortissement, la baisse de la dépréciation du goodwill et des actifs incorporels, la réduction des frais d’acquisition et d’intégration, la baisse des coûts de restructuration et le gain sur réévaluation de la juste valeur d’une acquisition par étapes, compensée par une hausse d’autres pertes, montant net, une hausse des impôts et une augmentation des charges financières. De plus, le pourcentage des frais d’exploitation sur les revenus a diminué de 17,8 % à 17,7 %. La Société a reconnu un gain de 2,4 M $ suite à l'évaluation à la juste valeur de sa participation de 24 % dans GMP détenue avant le regroupement d'entreprises.

Le BAIIA ajusté de la Société a augmenté de 2,1 M $, ou 16,9 %, pour atteindre 14,6 M $ au cours de l’exercice clos le 30 juin 2021, comparativement à 12,5 M $ pour l’exercice financier précédent. Le % de BAIIA ajusté s’est amélioré et a atteint 10,1 % pour l’exercice clos le 30 juin 2021, comparativement à 9,4 % pour l'exercice financier précédent. L'amélioration du BAIIA ajusté découle de l'augmentation des revenus consolidés de la Société ainsi que de l’amélioration de la marge bénéficiaire brute avant amortissement et du ratio SG&A sur les revenus.

Résultats du quatrième trimestre de l’exercice financier 2021

Les revenus consolidés de la Société pour le quatrième trimestre de l’exercice financier 2021 ont diminué de 2,2 %, ou 0,8 M $, pour atteindre 35,2 M $, comparativement à 36,0 M $ pour la période comparable de l’exercice financier précédent. La diminution s'explique par l'impact négatif du taux de change américain et la diminution provenant du pilier d'affaires Produits de spécialité, partiellement compensée par les acquisitions de GUS et GMP, qui ont contribué pour 3,0 M $ aux revenus ce trimestre.

La marge bénéficiaire brute avant amortissement a atteint 10,0 M $, ou 28,4 %, pour le quatrième trimestre de l’exercice financier 2021, comparativement à 10,6 M $, ou 29,5 %, pour l’exercice financier précédent, soit une diminution de 0,6 M $, ou 5,6 %. La diminution de la marge bénéficiaire brute (%) avant amortissement s’explique par la composition des revenus, avec plus de revenus provenant des piliers d’affaires WTS et O&M, et moins de revenus provenant du pilier d’affaires Produits de spécialité. Le pilier d'affaires WTS a montré une amélioration de la marge bénéficiaire brute (%) avant amortissement, conformément à la stratégie de la Société de se concentrer sur les projets à plus haut profil de marge.

Le BAIIA ajusté de la Société a diminué de 1,7 M $, ou 36,1 %, pour atteindre 3,1 M $ au cours du quatrième trimestre de l’exercice financier 2021, comparativement à 4,8 M $ pour la période comparable de l’exercice financier 2020. Le % de BAIIA ajusté a diminué pour atteindre 8,8 % au quatrième trimestre de l’exercice financier 2021, comparativement à 13,4 % pour le trimestre comparable de l'exercice financier précédent. La diminution du BAIIA ajusté découle de la diminution des revenus consolidés de la Société ainsi que de la baisse de la marge bénéficiaire brute avant amortissement, tandis que le ratio SG&A sur les revenus a augmenté.

Mesures financières non conformes aux IFRS

BAIIA et BAIIA ajusté

Le BAIIA est défini comme le bénéfice avant charges financières, montant net, impôts sur les résultats et amortissements. La définition du BAIIA ajusté exclut les dépenses par ailleurs prises en compte dans le bénéfice (perte) net présenté(e) selon les principes comptables généralement reconnus (« PCGR »), notamment le (gain) perte de change non réalisé(e), la variation de la juste valeur des contreparties conditionnelles, les charges de rémunération à base d’actions, la dépréciation du goodwill et des actifs incorporels, le gain sur réévaluation de la juste valeur d’une acquisition par étapes, les frais de restructuration et le règlement sur litige. Ces éléments n’ont pas d’incidence sur la trésorerie ni sur la performance opérationnelle et financière de la Société. La direction a également choisi d’exclure les frais d’acquisition et d’intégration, étant donné qu’ils ne sont pas directement liés à l’exploitation. Le lecteur peut donc faire le lien entre le BAIIA ajusté et le bénéfice (perte) net à la lumière du rapprochement présenté ci-dessous. La définition du BAIIA ajusté utilisée par la Société peut différer de celles utilisées par d’autres sociétés. Même si le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux IFRS, il est utilisé par la direction pour prendre des décisions opérationnelles et stratégiques. L’information fournie aux actionnaires, en plus des mesures conformes aux PCGR, leur permet de voir les résultats de la Société à travers les yeux de la direction et de mieux comprendre le rendement financier, malgré l'incidence des mesures conformes aux PCGR.

Rapprochement du bénéfice (perte) net au BAIIA et au BAIIA ajusté



Périodes de trois mois terminées les

30 juin Périodes de douze mois terminées les

30 juin (En milliers de dollars canadiens) 2021 2020 2021 2020 $ $ $ $ Bénéfice (perte) net pour la période (195 ) 813 3 119 (4 227 ) Charges financières, montant net 360 529 2 335 2 037 Impôts sur le bénéfice 1 174 618 1 703 (319 ) Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d’utilisation 820 798 3 187 2 880 Amortissement des actifs incorporels 1 047 1 196 4 141 4 319 BAIIA 3 206 3 954 14 485 4 690 (Gains) pertes de change non réalisé(e)s 15 272 654 (344 ) Charges de rémunération à base d’actions 132 54 253 223 Variation de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle (257 ) 61 462 329 Frais d’acquisition et d’intégration (7 ) 85 489 1 912 Dépréciation du goodwill et des actifs incorporels - - - 5 308 Coûts de restructuration - 406 - 406 Gain sur réévaluation de la juste valeur d’une acquisition par étapes (4 ) - (2 351 ) - Règlement sur litige 4 - 654 - BAIIA ajusté 3 089 4 832 14 646 12 524

Bénéfice net ajusté

La définition du bénéfice net ajusté exclut les frais d’acquisition et d’intégration, les frais de restructuration, l’amortissement des actifs incorporels provenant des acquisitions, les pertes (gains) de change non réalisé(e)s, la variation de la juste valeur des contreparties conditionnelles, les charges de rémunération à base d’actions, la dépréciation du goodwill et des actifs incorporels, le gain sur réévaluation de la juste valeur d’une acquisition par étapes, le règlement sur litige et la perte nette réalisée à la résiliation d’un contrat de couverture. Le lecteur peut donc faire le lien entre le bénéfice (perte) net et le bénéfice net ajusté à la lumière du rapprochement présenté ci-dessous. La définition du bénéfice net ajusté utilisée par la Société peut différer de celles utilisées par d’autres sociétés. Le bénéfice net ajusté est une mesure non conforme aux IFRS et il est utilisé par la direction pour prendre des décisions opérationnelles et stratégiques.

Rapprochement du bénéfice (de la perte) net au bénéfice net ajusté

(En milliers de dollars canadiens) Périodes de trois mois terminées les 30 juin Exercices clos les 30 juin 2021 2020 2021 2020 $ $ $ $ Bénéfice (perte) net pour la période (195 ) 813 3 119 (4 227 ) Frais d’acquisition et d’intégration (7 ) 85 489 1 912 Coûts de restructuration - 406 - 406 Amortissement des actifs incorporels provenant des acquisitions 986 960 3 839 3 504 (Gains) pertes de change non réalisé(e)s 15 272 654 (344 ) Variation de la juste valeur des contreparties conditionnelles (257 ) 61 462 329 Charges de rémunération à base d’actions 132 54 253 223 Dépréciation du goodwill et des actifs incorporels - - - 5 308 Gain sur réévaluation de la juste valeur d’une acquisition par étapes (4 ) - (2 351 ) - Règlement sur litige 4 - 654 - Perte nette réalisée à la résiliation d’un instrument de couverture - - 237 - Impôts sur le bénéfice relatif aux éléments ci-dessus (217 ) (541 ) (885 ) (1 747 ) Bénéfice net ajusté 457 2 110 6 471 5 364

Revenus récurrents

Comme il s’agit d’une mesure financière non conforme aux IFRS, la Société définit les revenus récurrents comme étant des revenus de nature récurrente provenant des clients avec lesquels la Société a établi une relation à long terme et/ou provenant d’une entreprise dont le modèle de ventes aux clients est récurrent. Toutefois, rien ne garantit que les revenus récurrents vont durer indéfiniment. Les revenus récurrents de la Société proviennent des piliers d’affaires dédiés aux Produits de spécialité et à l’O&M ainsi qu’aux activités de service du pilier d’affaires WTS. Cette mesure non définie par les IFRS est utilisée par la direction pour évaluer la stabilité des revenus d’une année à l’autre. La définition des revenus de nature récurrente utilisée par la Société peut différer de celles utilisées par d’autres sociétés.

Dette nette

La dette nette comprend les emprunts bancaires et la dette à long terme moins la trésorerie, excluant et/ou incluant les contreparties conditionnelles. La définition de la dette nette utilisée par la Société peut différer de celle utilisée par d'autres sociétés. La Société estime que la dette nette est importante pour analyser le levier financier de la Société.

(En milliers de dollars canadiens) 30 juin 2021 30 juin 2020 $ $ Emprunts bancaires - 3 415 Tranche courante de la dette à long terme 2 975 2 782 Dette à long terme 12 941 13 766 Contreparties conditionnelles 6 738 1 413 Moins: Trésorerie (15 409 ) (9 439 ) Dette nette incluant les contreparties conditionnelles 7 245 11 937 Contreparties conditionnelles 6 738 1 413 Dette nette excluant les contreparties conditionnelles (« Dette nette ») 507 10 524

Conférence téléphonique d’H 2 O Innovation

Frédéric Dugré, président et chef de la direction ainsi que Marc Blanchet, chef de la direction financière, tiendront une conférence téléphonique pour discuter plus amplement des résultats financiers du quatrième trimestre et de l’exercice financier 2021, à 10h00 (heure de l’Est), le mardi 28 septembre 2021.

Pour joindre la conférence, veuillez composer le 1 (877) 223-4471 ou 1 (647) 788-4922, de cinq à dix minutes avant le début de la conférence. Les diapositives accompagnant la conférence téléphonique seront disponibles sur la page Présentations Corporatives de la section Investisseurs du site web de la Société.

Le rapport financier annuel est disponible sur www.h2oinnovation.com et sur le site de la NYSE Euronext Growth Paris. Des informations additionnelles sur la Société sont disponibles sur SEDAR (www.sedar.com).

Énoncés prospectifs

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué de presse relatifs aux activités de H 2 O Innovation ainsi que dans d’autres communications publiées par la Société décrivant de manière plus générale les objectifs, projections, estimations, attentes ou prévisions de la direction peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’utilisation des termes tels que « prévoir », « si », « croire », « continuer », « pourrait », « évaluer », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « peut », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « devrait » ou « devoir » et d'autres expressions similaires ainsi que ceux habituellement utilisés au futur et au conditionnel. Les énoncés prospectifs concernent l'analyse et d'autres informations basées sur les résultats futurs prévus et l'estimation des montants qui ne peuvent pas encore être déterminés, et sont basés sur les estimations et les opinions de la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites.

Dans ce communiqué de presse, ces énoncés prospectifs comprennent, sans toutefois s’y limiter, des énoncés concernant la capacité de la Société à développer ses activités et à atteindre des objectifs et financiers spécifiques et impliquent plusieurs risques et incertitudes. Ces risques et incertitudes incluent, sans s’y limiter, la capacité d’H 2 O Innovation à maintenir sa performance financière, à poursuivre les améliorations continues de ses activités et à compléter, livrer et exécuter les nouveaux projets obtenus par les piliers d’affaires WTS et O&M, à l’intérieur des échéanciers proposés et selon les attentes des clients, et ce, malgré les enjeux mondiaux en lien avec la pandémie de COVID-19. D'autres facteurs de risque sont décrits dans la notice annuelle de la Société datée du 27 septembre 2021 disponible sur SEDAR (www.sedar.com).

Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes à ces énoncés prospectifs se révélaient incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux décrits dans l’information présentée. À moins que la législation applicable en matière de valeurs mobilières l’exige, H 2 O Innovation décline toute obligation de réviser ou de mettre à jour les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse ou dans toute autre communication par suite de nouvelles informations, d’évènements futurs ou de tout autre changement.

À propos de H 2 O Innovation

L'innovation est dans notre nom et c'est ce qui anime l'organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d’eau complètes et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers: i) les technologies de traitement d’eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l'expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d’eau, d’eaux usées et de réutilisation d’eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d'entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie mondiale du traitement d'eau, et iii) l’opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d'eau et d’eaux usées. Grâce à l'innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d'eau. Pour plus d'informations, visitez www.h2oinnovation.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) ainsi que la Bourse NYSE Euronext Growth Paris n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.



Source :

H 2 O Innovation Inc.

www.h2oinnovation.com

Renseignements :

Marc Blanchet

+1 418-688-0170

marc.blanchet@h2oinnovation.com

1 Ces mesures non conformes aux IFRS sont présentées à titre d'information supplémentaires et doivent être utilisées conjointement avec les mesures financières IFRS présentées dans ce communiqué. La définition de toutes les mesures non conformes aux IFRS et des mesures supplémentaires selon les IFRS est présentée à la fin de ce communiqué dans la section « Mesures financières non conformes aux IFRS » afin de permettre au lecteur de mieux comprendre les indicateurs utilisés par la direction.



2 Ces mesures non conformes aux IFRS sont présentées à titre d'information supplémentaires et doivent être utilisées conjointement avec les mesures financières IFRS présentées dans ce communiqué. La définition de toutes les mesures non conformes aux IFRS et des mesures supplémentaires selon les IFRS est présentée à la fin de ce communiqué dans la section « Mesures financières non conformes aux IFRS » afin de permettre au lecteur de mieux comprendre les indicateurs utilisés par la direction.