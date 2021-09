TELUS donne le coup d’envoi de son engagement lié à la réconciliation

English French

VANCOUVER, Colombie-Britannique et territoires Xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam) et Sḵwx̱wú7mesh (Squamish) et səlilwətaɬ (Tsleil-Waututh), 28 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS s’engage depuis longtemps à renforcer les relations avec les peuples autochtones, y compris les Premières Nations, les Métis et les Inuits, et reconnaît que ses activités s’étendent sur beaucoup de territoires et de régions visées par un traité. Aujourd’hui, nous sommes fiers de donner le coup d’envoi de notre engagement à l’égard de la réconciliation, un moment charnière de notre parcours qui vise à officialiser notre engagement en matière de réconciliation avec les peuples autochtones. L’engagement est la base sur laquelle reposera notre plan d’action inaugural pour la réconciliation avec les Autochtones plus tard cette année. Il éclairera et orientera dorénavant nos initiatives d’entreprise en matière de réconciliation.

« À TELUS, nous avons un engagement de longue date à collaborer avec les peuples autochtones pour leur fournir la connectivité, les outils et les ressources qui favorisent l’atteinte des objectifs uniques sur le plan communautaire, social, économique et de la gouvernance, explique Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. De solides relations ne peuvent exister que dans le cadre d’un dialogue et d’un partenariat inclusif, et c’est pourquoi il est de notre responsabilité, à titre d’individu et d’entreprise, de nous instruire, de soutenir activement la réconciliation et de favoriser un changement social concret. L’engagement de TELUS à l’égard de la réconciliation renforce notre volonté permanente d’établir un partenariat avec les peuples autochtones afin de combler le fossé socioéconomique, tout en inspirant d’autres entreprises canadiennes à emboîter le pas en répondant aux appels à l’action et en élevant le degré de compréhension de notre nation à l’égard de notre histoire commune. »

Les entreprises canadiennes ont un rôle important à jouer dans le processus de réconciliation, et à TELUS, nous avons pris notre responsabilité très au sérieux et continuons de le faire. Nous sommes conscients que les engagements en matière de réconciliation sont entièrement tributaires des efforts que nous mettons pour nouer des relations significatives et productives à long terme et pour assumer la pleine responsabilité des engagements que nous prenons à l’interne, comme à l’externe. En officialisant aujourd’hui notre engagement à l’égard de la réconciliation avec les peuples autochtones, nous nous investissons de la responsabilité de mener des actions constructives et mesurables à l’échelle de l’entreprise en les intégrant à notre culture pour soutenir la réconciliation.

En partenariat avec les peuples autochtones, TELUS s’engage à cheminer dans le processus de réconciliation de manière véritablement significative, mue par une détermination à remplir son rôle et ses responsabilités à cet égard. Voici sur quoi reposent ses actions :

Conformément au savoir-faire autochtone, nous avons fait appel aux précieux conseils de chefs, d’aînés, de membres de la communauté, de professionnels et de membres de l’équipe autochtones d’un océan à l’autre pour aiguiller notre stratégie en matière de réconciliation.

« L’engagement à l’égard d’une cause ou d’une action est une partie importante de l’existence humaine. Dans ce cas, il s’agit d’une action visant à établir des relations entre les premiers peuples ayant foulé le territoire et les Canadiens. Un engagement est donc, d’une certaine manière, une promesse. Nous serons justes envers vous, nous serons équitables envers vous, notre approche sera inclusive, explique Gerald Oleman, aîné de la nation St'át'imc de Tsal’alh. Je me souviens des enseignements, plusieurs ayant probablement été livrés par des parents de Rose Guerin, parmi lesquels plusieurs m’ont enseigné à Musqueam et dans la vallée du Fraser. Je reviens régulièrement à ces enseignements qu’ils ont déposés à mes pieds, afin de m’inculquer l’importance de choisir mes mots avec prudence et sincérité pour parler aux autres, parce que les mots peuvent faire l’effet de balles tirées d’un fusil. Les mots peuvent blesser, mais aussi aider les autres à s’apaiser, à grandir et à se développer. C’est ce que je vois dans les efforts de réconciliation. Il s’agit d’être prudents dans le choix des mots, et si nous faisons une promesse, nous devons donner vie à ces mots, sans quoi les gens vivront de la déception. »

Nous sommes reconnaissants envers les gardiens du savoir traditionnel et les aînés qui sont encore avec nous aujourd’hui, ceux qui nous ont précédés ainsi que la jeunesse qui nous inspire. En guise d’acte de réconciliation, comme le recommandent les 94 appels à l’action de la Commission de vérité et de réconciliation, nous reconnaissons la terre et les avantages qu’elle nous procure à tous, et exprimons notre gratitude envers ceux sur le territoire desquels nous résidons, travaillons ou sommes en visite.

Nous avons tous la responsabilité de reconnaître notre histoire commune et la façon dont elle se manifeste aujourd’hui dans la discrimination constante des membres des Premières Nations, Métis et Inuits. Chaque personne, dirigeant ou dirigeante et entreprise doit continuer de s’informer, de reconnaître ses préjugés et d’appuyer activement la réconciliation.

Pour en apprendre davantage sur l’engagement à l’égard de la réconciliation, visitez telus.com/reconciliation

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 16 milliards de dollars et à 16 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Nous misons sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité, ce qui nous a permis de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. En 2020, le réseau mobile de TELUS a été reconnu comme le plus rapide du monde, ce qui confirme notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rend nos vies meilleures. TELUS Santé est le chef de file canadien des technologies numériques de la santé. Elle améliore l’accès aux services de santé et de mieux-être, et révolutionne la circulation des données médicales dans le continuum de soins. TELUS Agriculture fournit des solutions numériques novatrices aux acteurs de la chaîne de valeur agricole. Elle améliore la production alimentaire en misant sur de meilleurs processus et sur l’exploitation des données des agroentreprises. TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle propose des solutions de gestion de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération aux entreprises internationales des secteurs de la technologie et des jeux, du commerce électronique et des technologies financières, des communications et des médias, des soins de santé, du voyage et de l’hébergement. TELUS et TELUS International exercent leurs activités dans plus de 25 pays à l’échelle mondiale. Ensemble, créons un futur meilleur.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 820 millions de dollars et 1,6 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com ou suivez-nous sur Twitter (@TELUSnews) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :

Jacinthe Beaulieu

Relations publiques de TELUS

jacinthe.beaulieu@telus.com