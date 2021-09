CON-LINQ og Chain.io vil styrke digital innovation for speditionsfirmaer

PHILADELPHIA og KØBENHAVN, Danmark, Sept. 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- CON-LINQ fokuserer på digitalisering, automatiseringsprocesser og den digitale kunderejse. Deres fLex-løsning består af white label-booking og prisberegningsportaler, automatiske prisopdateringer og enkle værktøjer til kunde- og SPOT-tilbud. Moduler gør det muligt for speditionsfirmaer at digitalisere og automatisere forretningsprocesser og øge produktiviteten, omsætningen og bundlinjen. CON-LINQ har valgt Chain.io til at styrke globale integrationer af Cargowise, der giver CON-LINQ's internationale partnere og kunder problemfri digital integration.



fLex-løsningen vil højne digitaliseringsniveauet for speditionsfirmaer, der anvender Cargowise. Med online-booking og fragtberegning af alle transportformer kan speditionsfirmaer tilbyde deres kunder en alt-i-en problemfri digital oplevelse og opfylde afsenderens uundgåelige krav på et åbent marked.

Mark Kristensen, grundlægger og direktør for CON-LINQ, siger, "Vi er glade for at indgå partnerskab med Chain.io. Det er endnu et skridt i virksomhedens strategi om at levere en integreret speditionsplatform, der er branchens bedste, og være på forkant med innovationen og give vores kunder et hurtigere og højere niveau af integrationsmuligheder."

Brian Glick, Chain.io's grundlægger og CEO, tilføjer, "Vi er henrykte over at kunne hjælpe CON-LINQ med at udnytte deres globale fodaftryk til at bringe avancerede dataintegrationer til deres eksisterende og fremtidige kunder. Hver gang vi kan hjælpe med at øge driftseffektiviteten og den kundeorienterede oplevelse, betragter vi det som en stor præstation."

Omfanget af partnerskabet mellem CON-LINQ og Chain.io vil omfatte tilslutning af CON-LINQ's fLex-system til globale kunder, der bruger Cargowise som deres kerneoperativsystem.

Om CON-LINQ: ( http://www.con-linq.com/ )

CON-LINQ er en førende banebrydende virksomhed inden for godstransportteknologi med hjemsted i København, Danmark. Siden 2009 har deres "fLex"-platform hjulpet speditionsbrugere i mere end 35 lande med at digitalisere og automatisere deres forretningsprocesser. De har en af de mest innovative løsninger på markedet, der tilbyder online/øjeblikkelig prisberegning og bookingplatforme (white label), prisstyring, tilbudsstyring og SPOT-tilbud for luft-, sø-, vej-, ekspres- og pakkeforsendelser. For yderligere oplysninger, bedes du kontakte: info@con-linq.com .

Om Chain.io ( www.chain.io )

Chain.io blev etableret i 2016 og har hovedkvarter i Philadelphia og leverer smartere og hurtigere dataintegration ved hjælp af en avanceret forbindelsesplatform i forsyningskæden. De fuldt administrerede integrationstjenester gør det muligt for logistikudbydere, transport- og teknologivirksomheder at arbejde mere effektivt sammen under samme paraply. Deres specialistområder omfatter tilslutning af moderne API'er til ældre EDI'er samt kompleks klientintegration. Chain.io's integrationsnetværk behandler mere end 100 mio. datatransformationer om måneden – herunder data fra 10 af de 15 største speditionsfirmaer i verden – og har fordoblet sin størrelse i løbet af det seneste år. For yderligere oplysninger om Chain.io, bedes du gå ind på www.chain.io .

MEDIEKONTAKT