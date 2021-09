Harfang continue de découvrir de hautes teneurs aurifères sur le projet Serpent (Baie-James, Québec)

English French

MONTRÉAL, 28 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harfang Exploration Inc. (“Harfang”) (TSX-V : HAR) est fière de déclarer des résultats à haute teneur aurifère de roches prélevées lors de son programme d’exploration estival sur sa propriété Serpent (« Propriété ») qu’elle détient à 100% en Eeyou Istchee Baie-James (Fig. 1). Un programme de forage de 3 500 m est en cours afin de tester des structures aurifères significatives sur la Propriété.



Les faits saillants incluent :

Jusqu’à 345 g/t Au dans des échantillons choisis sur le décapage TR-21-26;

dans des échantillons choisis sur le décapage TR-21-26; Jusqu’à 208 g/t Au sur 0,75 m dans des échantillons de rainure (indice Powerline);

dans des échantillons de rainure (indice Powerline); Des blocs erratiques de quartz et tourmaline ( jusqu’à 45,5 g/t Au ) en amont glaciaire de la structure aurifère Moby-Dick;

) en amont glaciaire de la structure aurifère Moby-Dick; Des analyses par metallic sieve atteignant 3 710 g/t Au pour la fraction grossière (>106 microns) confirmant l’abondance de grains d’or grossier.

Ces résultats démontrent le potentiel pour des minéralisations d’or orogénique à haute teneur le long de structures de plus de 7 km s’étendant de part et d’autres des propriétés d’Harfang et de LaSalle (Fig. 2). La prospection régionale définit un potentiel pour des structures aurifères additionnelles au nord et au sud de la structure Stu. Harfang procède à un bon rythme sur son programme de forage à l’intérieur et autour de la zone marécageuse, en amont glaciaire de l’anomalie aurifère dans les tills.

Tableau 1. Échantillons aurifères les plus significatifs (>5 g/t Au) du programme estival 2021 (résultats préliminaires).

Secteur Au (g/t) Longueur (m) Or grossier (Metallic Sieve) Powerline Rainure 208 0,75 3 710 g/t Au pour la fraction grossière Rainure 86,92 0,90 Résultats en attente Rainure 46,3 0,30 731 g/t Au pour la fraction grossière Rainure 18,90 1,05 Résultats en attente Choisi 296 Résultats en attente Choisi 32,9 Résultats en attente Choisi 15,7 Résultats en attente TR-21-26 Choisi 345 Résultats en attente Rainure 27,10 0,60 699 g/t Au pour la fraction grossière Rainure 10,65 0,40 109,5 g/t Au pour la fraction grossière Rainure 6,77 0,52 103,5 g/t Au pour la fraction grossière Blocs à quartz-tourmaline Choisi 45,5 Résultats en attente Choisi 13,25 Résultats en attente Choisi 5,85 TR-21-24 Rainure 13,30 0,65 196 g/t Au pour la fraction grossière Rainure 10,30 0,30 Résultats en attente TR-21-25 Rainure 17,58 0,95 Résultats en attente TR-21-03 Rainure 26,3 0,25 Résultats en attente Rainure 13,8 0,35 Résultats en attente Rainure 8,17 0,25 TR-21-07 Rainure 21,34 2,80 incluant 66,8 0,85 Résultats en attente SER-21-JPF-004 Choisi 26,6 Résultats en attente

Ce communiqué de presse discute des sites aurifères les plus significatifs de l’été 2021.

1-Indice Powerline

Ce site aurifère, situé dans la partie nord de la Propriété, a donné 125 et 60 g/t Au dans des échantillons choisis en 2020 (Figs. 1 et 3). L’indice correspond à des veines de quartz décimétriques à métriques encaissées dans un gneiss tonalitique cisaillé. Les échantillons en rainure ont donné jusqu’à 208 g/t Au sur 0,75 m et les échantillons choisis jusqu’à 296 g/t Au en 2021 (Tableau 1, Fig. 3). L’or visible est commun dans ces veines de quartz (Fig. 4) qui atteignent jusqu’à 50 m de longueur. Les minéraux d’altération incluent la séricite, le feldspath potassique et la biotite. De la pyrite disséminée (jusqu’à 1%) est présente localement.

La prospection de l’été dans la partie nord de la Propriété fut un succès avec la découverte de plusieurs veines de quartz métriques et des veinules de quartz et tourmaline contenues dans le gneiss tonalitique et des roches intrusives intermédiaires et felsiques tardives. Les résultats préliminaires de ces veines incluent 12,55, 2,64 et 1,15 g/t Au (Fig. 1). Ces résultats initiaux encourageants ont mené au jalonnement par désignation sur carte de titres miniers additionnels dans la portion la plus nordique de la Propriété. Plusieurs résultats analytiques sont toujours en attente.

2-Décapage TR-21-26

Ce décapage est situé dans le secteur de Moby-Dick et de Tétras (Fig. 2). Une veine de largeur sub-métrique dans un cisaillement a donné jusqu’à 27,10 g/t Au sur 0,60 m (rainure) (Tableau 1). Un échantillon choisi avec des grains d’or visibles a donné 345 g/t Au dans cette même veine (Fig. 5). Cette zone correspond à un cisaillement métrique d’orientation N030-040° qui est encaissé dans une diorite. La zone de cisaillement Tétras, située à 240 m au sud-est, a donné des valeurs aurifères anomales localement avec un maximum de 1,78 g/t Au sur 0,55 m.

3-Secteur des blocs à quartz-tourmaline

Quatre blocs erratiques similaires distribués dans une aire de 20 m2 a donné des valeurs hautement aurifères : 45,5, 13,25, 5,85, 3,97 g/t Au (Tableau 1, Fig. 6). Ces échantillons ont été prélevés suite à la découverte à cet endroit d’un bloc très riche en or (24,91 g/t Au) à l’automne 2020. Les blocs, sub-métriques et de forme anguleuse, se sont probablement désintégrés d’un seul bloc plus imposant par l’action du gel-dégel. Ils correspondent à des veines de quartz avec tourmaline noire, actinote, chlorite, magnétite, épidote, hématite et de la pyrite disséminée et des traces de chalcopyrite. Les blocs sont situés près de l’intersection entre deux linéaments structuraux orientés en direction N245° (Moby-Dick) et N305°. Cette dernière structure contient de hautes valeurs aurifères discontinues jusqu’à 13,30 g/t Au sur 0,65 m. La figure 6 montre aussi les valeurs hautement aurifères obtenues dans l’extension nord-est de la structure Moby-Dick (décapage TR-20-05) à l’automne 2020. Ce décapage est situé à 45 m au sud-ouest des blocs à quartz-tourmaline.

Notre programme d’exploration de l’été incluait l’excavation de 26 décapages, de la cartographie géologique détaillée et de la prospection. Un total de 599 échantillons de rainure et plus de 560 échantillons choisis ont été prélevés jusqu’à maintenant. Les décapages ont été réalisés dans des secteurs spécifiques autour de la zone marécageuse où la prospection antérieure avait permis de découvrir de larges veines de quartz et cisaillements aurifères. La prospection récente s’est déployée dans certains secteurs autour du marécage et dans le nord de la Propriété. Un levé de sol (horizon B) avec plus de 800 échantillons a été complété. Les résultats de ces échantillons de sols ainsi qu’environ 250 échantillons choisis sont en attente.

Harfang fore actuellement tout en poursuivant la prospection. Plus de résultats seront publiés lorsqu’ils deviendront disponibles.

Pour visualiser les FIGURES 1 à 6, s’il vous plaît cliquer sur le lien suivant.

Harfang annonce également l’octroi de 60 000 options d’achat d’actions à Vincent Dubé-Bourgeois, récemment nommé au conseil d’administration d’Harfang. Ces options sont octroyées conformément aux modalités du régime d’options d’achat d’actions d’Harfang. Chaque option confère le droit d’acquérir une (1) action ordinaire d’Harfang au prix de 0,32 $ par action ordinaire pour une période de dix (10) ans à compter du 28 septembre 2021.

L’information technique et scientifique incluse dans ce communiqué de presse a été préparée et approuvée par François Huot, géo., Vice-Président Exploration chez Harfang, une personne qualifiée (QP) selon le Règlement 43-101.

Contrôle de la qualité

Les échantillons de roche discutés dans ce communiqué de presse ont été envoyés chez ALS (Val-d’Or, Québec) pour être analysés pour l’or. Certains ont aussi été analysés pour 33 autres éléments chimiques. L’or a été analysé par absorption atomique suite à une pyroanalyse sur une fraction de 30 g (Au-AA23). Les autres éléments ont été analysés par la méthode ICP-AES à quatre acides (ME-ICP61). Les échantillons avec >3 g/t Au ont été réanalysés avec un fini gravimétrique (Au-GRA21). Des analyses pour l’or grossier (Metallic Sieve) ont été réalisées lorsque >10 g/t Au suivant la procédure Au-SCR21. La préparation des échantillons et la détermination analytique ont été effectuées dans différents laboratoires d’ALS.

Les procédures d’échantillonnage et le contrôle de la qualité ont suivi les protocoles développés par Harfang et ALS. L’interprétation préliminaire des données a été réalisée par Harfang.

À propos d’Harfang

Harfang est une société d’exploration minière dont la mission première est la découverte de nouveaux gisements aurifères au Québec. Son modèle de développement est fondé sur la génération de projets d’exploration et vise du partenariat sur ses propriétés, par l’entremise d’ententes avec des compagnies d’exploration et minières d’envergure.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

François Goulet

Président et Chef de la direction

Tél : 514 940-0670 #339

Courriel : fgoulet@harfangexploration.com

Web : www.harfangexploration.com

