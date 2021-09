CorelDRAW introduit des mises à jour très avantageuses pour ses abonnés et le nouveau CorelDRAW Technical Suite et complète ainsi encore sa gamme de produits graphiques professionnels 2021

Les abonnés bénéficient d'un accès intégré à la bibliothèque Google Fonts, d'une gestion dynamique des ressources et d'améliorations du flux de travail en collaboration, ce qui permet aux concepteurs de maximiser leur créativité tout en restant connectés.

La nouvelle version de CorelDRAW Technical Suite simplifie les flux de travail graphique technique grâce à des outils avancés qui accélèrent la productivité et produisent des résultats d'une incroyable précision.

OTTAWA, 28 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corel développe encore sa famille de produits professionnels CorelDRAW® 2021 avec les nouvelles mises à jour exclusivement réservées aux abonnés pour CorelDRAW Graphics Suite 2021 et dévoile CorelDRAW Technical Suite 2021, la toute nouvelle édition de sa collection complète de logiciels pour la réalisation de conceptions et de documentations techniques à fort impact.

Qu’ils choisissent CorelDRAW® Graphics Suite ou CorelDRAW® Technical Suite, les abonnés peuvent désormais profiter d'un moyen plus souple de rester à jour grâce à des améliorations du flux de travail de collaboration et de gestion dynamique des ressources qui augmentent la productivité, à des polices supplémentaires, à des modèles créatifs et à bien d'autres choses encore pour maximiser leur potentiel créatif.

« Que vous soyez au bureau, à la maison ou que vous travailliez à distance, la famille de produits CorelDRAW 2021 comprend des suites robustes qui permettent aux professionnels du graphisme de travailler comme, quand et où ils le souhaitent », a déclaré John Falsetto, Directeur Produits principal, Graphiques et Productivité. « Avec de nouvelles fonctionnalités, un contenu utile et la prise en charge des dernières technologies, ces nouvelles mises à jour exclusives à l'abonnement offrent aux professionnels des arts graphiques créatifs et techniques une valeur inestimable et respectent notre engagement à leur fournir tout ce dont ils ont besoin pour réussir. »

Disponibles pour CorelDRAW Graphics Suite et CorelDRAW Technical Suite, ces nouvelles mises à jour exclusivement réservées aux abonnés permettent de :

Travailler plus vite avec la gestion dynamique des ressources : accédez à toutes vos ressources, gérez-les à partir d'un emplacement central et partagez les symboles entre les équipes. Synchronisez facilement les mises à jour pour vous assurer que vous travaillez toujours avec la ressource la plus récente.



accédez à toutes vos ressources, gérez-les à partir d'un emplacement central et partagez les symboles entre les équipes. Synchronisez facilement les mises à jour pour vous assurer que vous travaillez toujours avec la ressource la plus récente. Travailler encore mieux ensemble grâce aux améliorations apportées aux flux de collaboration : un flux de travail collaboratif amélioré rend la collaboration avec les collègues et les clients à distance plus efficace que jamais. Profitez d'un processus de connexion simplifié et d'améliorations des performances pour accélérer l'enregistrement, l'ouverture et le partage des conceptions dans le Cloud.

Stimuler votre créativité grâce à de nouveaux outils de typographie qui vous feront gagner du temps : créez des typographies époustouflantes plus rapidement qu'auparavant grâce au nouvel accès intégré à la bibliothèque Google Fonts dans Corel® Font Manager. Parcourez, recherchez et prévisualisez sans effort plus de 1 000 familles de polices de la bibliothèque Google Fonts, sans avoir à installer les polices que vous souhaitez utiliser.



Au delà de la conception graphique, CorelDRAW Technical Suite 2021 s'appuie sur les points forts de CorelDRAW pour offrir une collection complète d'outils puissants destinés spécifiquement à la création d'illustrations techniques et de documentation visuelle professionnelles.

CorelDRAW Technical Suite 2021 fournit un contrôle et une précision exceptionnels pour une documentation technique et une conception sans faille. De la fabrication et de l'ingénierie à l'architecture et à la haute technologie, CorelDRAW Technical Suite 2021 est la plate-forme ultime pour la conception d'illustrations techniques détaillées, de documentation, de marketing, etc., qui offre un contrôle total et une efficacité incroyable.

« Grâce à de nouveaux outils permettant de gagner du temps et à des flux de travail simplifiés, CorelDRAW Technical Suite 2021 offre aux professionnels du graphisme technique tout ce dont ils ont besoin pour créer des conceptions exceptionnelles. », explique Klaus Vossen, Responsable produit, CorelDRAW. « Ouvrez tout, des fichiers sources 2D et 3D aux photos, documents et données. Produisez, collaborez et publiez des communications techniques à l'aide d'une seule et même suite complète. Les illustrateurs peuvent améliorer leur productivité et créer des graphiques complexes ou tout autre type de visuel technique avec une précision et un contrôle total.

CorelDRAW Technical Suite 2021 va au-delà des nouvelles mises à jour exclusivement réservées aux abonnés pour inclure également les nouvelles fonctionnalités suivantes :

Faites l'expérience d'une transition transparente de la conception 3D à l'illustration : transformez facilement des données d'ingénierie 3D réaffectées en illustrations techniques détaillées avec un nouveau flux de travail pour les filets qui simplifie le travail avec des boulons importés depuis XVL Studio Corel Edition. Le nouvel outil de création de filets à 3 points s'adapte précisément aux côtés de votre boulon lorsque vous faites glisser le filet le long de celui-ci, et le nouvel outil Supprimer le bord supprime rapidement les lignes extérieures redondantes de la forme projetée en un seul clic.





transformez facilement des données d'ingénierie 3D réaffectées en illustrations techniques détaillées avec un nouveau flux de travail pour les filets qui simplifie le travail avec des boulons importés depuis XVL Studio Corel Edition. Le nouvel outil de création de filets à 3 points s'adapte précisément aux côtés de votre boulon lorsque vous faites glisser le filet le long de celui-ci, et le nouvel outil Supprimer le bord supprime rapidement les lignes extérieures redondantes de la forme projetée en un seul clic. Travaillez plus rapidement grâce à une nouvelle approche de l'illustration technique : un menu fixe Projection axiale reconfiguré met les outils et les paramètres de dessin technique les plus utilisés au premier plan de votre espace de travail d'illustration. Désormais, il n'est plus nécessaire de basculer entre les menus fixes ou d'autres commandes de l'interface utilisateur pour déplacer les objets sur un plan, et le déplacement des éléments le long de la projection axiale est plus intuitif. Un nouveau raccourci Projection permet de projeter instantanément des formes dans et hors de la perspective parallèle. Gagnez du temps avec les nouveaux Signets de projection et la possibilité d’épingler les paramètres de perspective personnalisés sur vos illustrations pour une utilisation ultérieure simplifiée.





un menu fixe Projection axiale reconfiguré met les outils et les paramètres de dessin technique les plus utilisés au premier plan de votre espace de travail d'illustration. Désormais, il n'est plus nécessaire de basculer entre les menus fixes ou d'autres commandes de l'interface utilisateur pour déplacer les objets sur un plan, et le déplacement des éléments le long de la projection axiale est plus intuitif. Un nouveau raccourci Projection permet de projeter instantanément des formes dans et hors de la perspective parallèle. Gagnez du temps avec les nouveaux Signets de projection et la possibilité d’épingler les paramètres de perspective personnalisés sur vos illustrations pour une utilisation ultérieure simplifiée. Créez des pages complètes sur les pièces détachées avec de nouvelles fonctionnalités impressionnantes : découvrez une série de nouvelles fonctionnalités remarquables, spécialement conçues pour optimiser les flux de production de produits discrets. Importez des fichiers .DES, .CDR et de feuille de calcul dans le menu fixe Sources de Corel DESIGNER afin de coupler les illustrations techniques aux spécifications dans les tables. Travailler avec des ressources liées ne peut pas être plus facile, avec la possibilité de synchroniser les modifications apportées aux conceptions et aux données lorsque les fichiers sont modifiés ailleurs. La nouvelle prise en charge des fichiers SVG interactifs permet de transmettre les informations sur les pièces avec encore plus de clarté et facilite la publication en ligne d'une documentation entièrement interactive.





découvrez une série de nouvelles fonctionnalités remarquables, spécialement conçues pour optimiser les flux de production de produits discrets. Importez des fichiers .DES, .CDR et de feuille de calcul dans le menu fixe Sources de Corel DESIGNER afin de coupler les illustrations techniques aux spécifications dans les tables. Travailler avec des ressources liées ne peut pas être plus facile, avec la possibilité de synchroniser les modifications apportées aux conceptions et aux données lorsque les fichiers sont modifiés ailleurs. La nouvelle prise en charge des fichiers SVG interactifs permet de transmettre les informations sur les pièces avec encore plus de clarté et facilite la publication en ligne d'une documentation entièrement interactive. Transformez les conceptions techniques en atouts marketing convaincants : allez au-delà de l'illustration technique classique grâce à l'accès aux toutes dernières applications CorelDRAW Graphics Suite 2021 pour la retouche d’images, la mise en page, la gestion des polices professionnelles et plus encore.



Applications principales de CorelDRAW Technical Suite 2021 :

Corel DESIGNER™ 2021 : Illustration et design techniques de précision

CorelDRAW® 2021 : Illustration vectorielle et mise en page

Corel PHOTO-PAINT™ 2021 : Édition d’images professionnelle

XVL Studio Corel Edition : Création et visualisation 3D

CorelDRAW.app™ : Accès aux fichiers, collaboration et création d’illustrations partout via un navigateur Internet

CorelDRAW.app™ pour iPad : Application pour iPad de conception de graphismes et d’illustrations

PowerTRACE™ : Vectorisation de bitmaps basée sur IA

CAPTURE™ : Outil de capture d’écran

AfterShot™ 3 HDR : Retouche de photos RAW



Décuplez la puissance de CorelDRAW Technical Suite 2021 avec XVL Studio 3D CAD Corel Edition

Transformez les pièces et assemblages de CAO 3D en visualisations compréhensibles avec le logiciel compagnon XVL Studio 3D CAD Corel Edition. Disponible en achat séparé pour CorelDRAW Technical Suite, ce puissant logiciel de conception 3D s’accompagne d’améliorations de la productivité et des performances, ainsi que d’une prise en charge étendue des formats de fichier. Gagnez du temps avec un processus plus efficace de mise à jour des illustrations de source 3D dans Corel DESIGNER et faites l’expérience d’un plus grand contrôle sur les mises à jour automatiques, grâce aux fonctions améliorées de détection et de mise à jour automatique.

Prix et disponibilité

CorelDRAW Graphics Suite 2021 est disponible sous Windows 10 et Windows 11, macOS, le Web, sur iPad et appareil mobile en français, anglais, allemand, italien, espagnol, portugais brésilien, néerlandais, polonais, tchèque, russe, chinois simplifié et traditionnel, turc, suédois et japonais. Le prix de l'abonnement est de 349 € par an. Une licence perpétuelle est incluse avec la maintenance d’un (1) an est disponible au prix de vente conseillé de 933 €. Les prix en euro s'entendent TVA comprise.

CorelDRAW Technical Suite 2021 est disponible sous Windows 10 et Windows 11 sous forme de licence individuelle en français, anglais, allemand, et japonais. Des licences entreprise sont également disponibles en espagnol, italien, portugais brésilien, tchèque, polonais, russe, néerlandais, turc, chinois simplifié et chinois traditionnel. (Toutes les licences comprennent XVL Studio Corel Edition en français, anglais, allemand, ou japonais.) Les licences par abonnement sont proposées au prix de 499 € par an. Le prix de vente conseillé pour une licence perpétuelle de la version complète avec un (1) an de maintenance est de 1 199 €. Un tarif de mise à niveau pour la licence perpétuelle avec maintenance est également disponible. Les prix en euro s'entendent TVA comprise.

L’accès à l’intégration récemment ajoutée à la bibliothèque Google Fonts, les fonctions de gestion dynamique des ressources et les améliorations du flux de collaboration sont disponibles exclusivement avec l’abonnement à CorelDRAW Technical Suite, un abonnement à CorelDRAW Graphics Suite ou une acquisition de licence avec maintenance.

Les entreprises clientes peuvent tirer parti des options de licences en volume et de maintenance, dont les avantages incluent le déploiement du logiciel et la prise en charge de la virtualisation. Pour des informations supplémentaires, rendez-vous sur www.coreldraw.com/business.

À propos de Corel

Toute la gamme de produits Corel fournit aux millions de travailleurs du savoir connectés du monde entier les outils dont ils ont besoin pour atteindre de nouveaux niveaux de productivité. Corel est l'un des principaux éditeurs de logiciels dont les marques figurent parmi les plus connues dans l'industrie et permettent aux individus et aux équipes de créer, collaborer et livrer des résultats exceptionnels. Notre succès est porté par notre engagement inébranlable à offrir une vaste gamme d’applications innovantes, notamment CorelDRAW®, MindManager®, Parallels® et WinZip®, conçues pour inspirer nos utilisateurs et les aider à atteindre tous leurs objectifs. Pour en savoir plus sur Corel, rendez-vous sur le site www.corel.com.

©2021 Corel Corporation. Tous droits réservés. Corel, le logo Corel, la montgolfière Corel, CorelDRAW, AfterShot, Capture, CorelDRAW.app, Corel DESIGNER, Corel PHOTO-PAINT, MindManager, PowerTRACE et WinZip sont des marques de commerce ou déposées de Corel Corporation au Canada, aux États-Unis et/ou ailleurs. Parallels est une marque de commerce ou déposée de Parallels International GmbH au Canada, aux États-Unis et ailleurs. iPad, macOS et Mac sont des marques de commerce d’Apple Inc. Google est une marque de commerce de Google LLC. Tous les autres noms de sociétés, produits et services, logos et marques déposées ou non déposées mentionnées dans les présentes, déposées ou non, ne sont utilisés qu’à titre indicatif et restent la propriété exclusive de leur détenteur respectif. L'utilisation de marques, de noms, de logos ou de toute autre information, image ou matériel appartenant à un tiers ne signifie en aucune façon notre approbation. Nous déclinons tout intérêt de propriété sur ces informations, images, matériels, marques et noms de tiers. Pour tous les avis et informations sur les brevets, veuillez consulter le site www.corel.com/patent.

