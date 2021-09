Les Canadiens et Canadiennes sont moins préparés à la retraite en raison de la COVID-19

English French

OTTAWA, 28 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les résultats d’un sondage réalisé par Ipsos au nom de l’Institut canadien des actuaires (ICA) démontrent que la COVID-19 a changé de manière fondamentale comment les Canadiens et Canadiennes envisagent et préparent leur retraite.



Ce sondage, réalisé en juillet et août 2020, interroge plus de 1 500 Canadiens et Canadiennes âgés de 18 ans et plus au sujet de leurs préoccupations et leur état de préparation face à la retraite, leur compréhension des notions de longévité et de vie à la retraite, et la mesure dans laquelle leurs attentes sont bien définies au sujet de l’invalidité à la retraite et du besoin d’obtenir des soins de longue durée, surtout dans le contexte de la COVID-19.

Les constatations clés comprennent ce qui suit :

L’IMPACT DE LA COVID-19

Près d’une personne non-retraitée sur quatre (ou dont le conjoint ou la conjointe n'est pas à la retraite) (23 %) déclare que la COVID-19 a eu une incidence sur la date prévue de son départ à la retraite ou sur celle de son conjoint, la majorité de ces personnes (69 %)

36 % des Canadiens et Canadiennes disent toucher un revenu de ménage moindre en raison de la pandémie de COVID-19.

25 % des Canadiens et Canadiennes déclarent s’endetter davantage en raison de la pandémie de COVID-19.

63 % des Canadiens et Canadiennes ont une opinion plus négative des résidences-services qu’avant la pandémie de COVID-19.

L’ÂGE DE DÉPART À LA RETRAITE ET L’ESPÉRANCE DE VIE

40 % des personnes canadiennes non retraitées ne savent pas quand elles prendront leur retraite, et un autre 14 % prévoit ne jamais prendre sa retraite.

30 % des Canadiens et Canadiennes âgés de 45 ans ou plus déclarent être en très bonne ou en excellente santé, ce qui représente une chute par rapport au chiffre de 51 % constaté en 2012 dans un sondage de l’ICA.

LA PLANIFICATION FINANCIÈRE POUR LA RETRAITE

Près d’une personne retraitée canadienne sur cinq déclare avoir moins de 25 000 $ en épargne et placements.

Plus de la moitié des Canadiens et Canadiennes n’ont pas de plan financier pour leur retraite.

Plus d’un Canadien sur trois ne possède aucun des types d’assurance suivants : vie, invalidité, maladie grave ou soins de longue durée.



LES CONDITIONS DE LOGEMENT ET LES SOINS DE LONGUE DURÉE

31 % des Canadiens et Canadiennes estiment qu’ils vont probablement souffrir d’une invalidité physique ou mentale à un moment de leur vie. L’expérience réelle indique que les taux d’invalidité à l’âge de 75 ans ou plus sont supérieurs à 47 %.

En ce qui concerne les soins de longue durée, 47 % des Canadiens et Canadiennes estiment que leur disponibilité est passable à mauvaise, 55 % estiment que leur qualité est passable à mauvaise et 49 % estiment que leur abordabilité est passable à mauvaise.

Malgré les préoccupations liées à la disponibilité, la qualité et l’abordabilité des soins de longue durée, 67 % des Canadiens et Canadiennes déclarent n’avoir rien fait pour planifier leurs besoins en soins de longue durée.



« Comprendre et planifier les risques financiers liés à la retraite – qu’ils soient liés au revenu, à l’épargne, aux coûts des soins de santé ou à d’autres dépenses – est quelque chose que tous les Canadiens et Canadiennes doivent faire pour assurer leur sécurité et leur confort à l’avenir », a déclaré la présidente de l’ICA, Jacqueline Friedland, FICA. « Les résultats de ce sondage montrent que les Canadiens et Canadiennes ont besoin de plus d’information et de soutien pour se protéger durant leur vieillesse. Nous nous tournerons vers nos partenaires gouvernementaux, des institutions financières et d’autres professions de la retraite pour travailler avec nous à la recherche de solutions à ces problèmes. »

Apprenez-en davantage sur le sondage dans cette série spéciale d’articles sur le site de nouvelles Voir au-delà du risque et dans le rapport complet.





Personne-contact pour les médias

Josée Gonthier

Gestionnaire des communications

Institut canadien des actuaires

josee.gonthier@cia-ica.ca

613-236-8196, poste 106

L’Institut canadien des actuaires (ICA) est l’organisme de qualification et de gouvernance de la profession actuarielle au Canada. Nous élaborons et maintenons des normes rigoureuses, partageons notre expertise en gestion du risque et faisons progresser la science actuarielle pour le bien-être financier de la société. Nos plus de 6 000 membres utilisent leurs connaissances en mathématiques, en statistiques, en analyses de données et en affaires dans le but de prodiguer des services et des conseils de la plus haute qualité pour aider à assurer la sécurité financière de toute la population canadienne.