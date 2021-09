TC Emballages Transcontinental augmente sa capacité sur la côte ouest et renforce son offre d’un bout à l’autre du pays

English French

CHICAGO, 28 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TC Emballages Transcontinental est ravi d'annoncer l’agrandissement majeur de son usine Transcontinental Ontario, en Californie, qui est entièrement commerciale et opérationnelle depuis septembre 2021. L’agrandissement de Transcontinental Ontario améliore notamment le savoir-faire et la capacité du groupe Thermorétractable et Extrusion, offrant une solution d'un océan à l'autre, rentable et efficace pour nos clients et le marché.



L'investissement de 14 millions de dollars américains comprend l'ajout de technologies avancées : une installation d'extrusion à trois couches ainsi qu'une presse flexographique 10 couleurs à larges bandes à la fine pointe de la technologie. Cet investissement nous permet de répondre à la demande croissante du marché en matière d'amélioration des délais de livraison, de gestion des stocks et de réduction du temps de transport, particulièrement pour les clients situés à l'ouest du Mississippi.

« Cet agrandissement majeur répond à notre volonté de produire une qualité inégalée, fournir des standards de service élevés et offrir une solution durable pour les films thermorétractables extrudés sur mesure, qui sont nécessaires pour continuer d’être un leader dans le marché et rester compétitifs », déclare Thomas Morin, président de TC Emballages Transcontinental.

Ces nouvelles capacités contribuent également à améliorer l’empreinte environnementale de nos clients situés sur la côte ouest en réduisant les kilomètres de distribution grâce à cette solution offerte dans leur région. Ceci, combiné à la production de films thermorétractables durables Integritite™ PCR qui contiennent un pourcentage élevé de contenu PCR (recyclé postconsommation), souligne notre engagement envers la durabilité et nous rapproche de nos objectifs 2025.

Pour sa part Dustin Dyer, vice-président principal, Thermorétractable et Extrusion, chez TC Emballages Transcontinental estime que « vivre au quotidien nos valeurs de travail d'équipe et de performance est ce qui contribue à notre succès auprès de nos clients. Les investissements d’agrandissement tels que ceux-ci permettent à nos clients, ainsi qu'à notre organisation, d'être compétitifs dans le marché, efficaces et donc, de réussir. »

À propos de TC Emballages Transcontinental

TC Emballages Transcontinental, le secteur de l’emballage de TC Transcontinental (TSX : TCL.A TCL.B), est un chef de file en emballage souple avec des activités principalement aux États-Unis, ainsi qu’au Canada, au Guatemala, au Mexique, en Équateur, au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande et en Chine, avec environ 3800 employés. Sa plateforme comprend un atelier de prémédia et 26 usines de production qui se spécialisent dans le recyclage, l’extrusion, le laminage, l’impression et la transformation. TC Emballages Transcontinental offre une vaste gamme de produits de plastique souple, y compris des pellicules en rouleaux, des sacs et sachets, des films et sacs thermorétractables, et des revêtements spécialisés, desservant des marchés variés, notamment ceux des produits laitiers, du café, de la viande et de la volaille, de la nourriture pour animaux, de l’agriculture, des boissons, des produits pour la maison et les soins personnels, des produits industriels, des produits de consommation et médicaux. Pour plus d’information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc/emballages.





