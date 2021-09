Point sur les investigations concernant la fuite d’hydroxyde de potassium à Grenzach-Wyhlen en Allemagne

French English

La Motte-Fanjas, le 28 septembre 2021 à 17h45 CEST - McPhy (Euronext Paris Compartiment C : MCPHY, FR0011742329), (la « Société »), spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène zéro-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), a partagé avec EnergieDienst les conclusions des investigations menées pour déterminer les causes de l'incident survenu à Grenzach-Wyhlen le 24 juin 2021.

Pour rappel, l'incident a consisté en une fuite de solution d'hydroxyde de potassium (« KOH »)1 provenant de l'électrolyseur. L'équipement s'est correctement arrêté avant de passer automatiquement en mode de sûreté selon le système de sécurité intégré, dont le bon fonctionnement a été confirmé par le rapport d'enquête.



Les investigations ont été menées par Gexcon, expert en sécurité indépendant, qui a effectué une analyse approfondie pour déterminer la séquence d’événements, les causes de l'incident et le plan de mesures correctives.

Sur la base des informations techniques recueillies et d'expériences approfondies en laboratoire, Gexcon a conclu qu'une formation de dépôts a progressivement restreint le débit dans les canaux de l’électrolyseur. Cela a conduit à une série d'événements internes au stack, qui ont provoqué une fuite de KOH.

McPhy assurera la remise en service de l’équipement EnergieDienst selon un calendrier défini conjointement avec le client.

À partir des investigations menées, McPhy a initié de manière proactive une campagne d'inspection sur les quelques sites clients équipés d'un modèle d'électrolyseur similaire.

En parallèle, le Groupe met en œuvre des procédures renforcées de processus qualité, d'inspection et de maintenance afin de fournir à ses clients la meilleure qualité de technologie et de services.

Prochains rendez-vous de communication financière

Publication du chiffre d’affaires annuel, le 25 janvier 2022, après clôture des marchés

A propos de McPhy

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène zéro-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy est coté sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

1 Fluide électrolytique : composé d’eau déminéralisée avec une concentration d’hydroxyde de potassium de 30%





