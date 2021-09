MARE NOSTRUM

Nette amélioration des résultats du 1er semestre 2021

Retour à la profitabilité opérationnelle

Progression du Résultat net de 3,7 M€

Trésorerie solide de 13,5 M€





En millions d’euros S1 2021 S1 2020 S1 2019 Chiffre d’affaires 75,7 52,6 81,6 Production immobilisée 0,2 0,1 0,3 Transferts de charges 1,9 1,5 1,8 Achats cons. et chg ext. -19,1 -15,0 -19,4 Charges de personnel -56,1 -39,8 -61,6 Impôts et taxes -1,4 -1,2 -1,4 EBE 1,2 -1,9 1,2 Résultat d’exploitation 0,5 -2,9 0,8 Résultat financier -0,1 -0,4 -0,2 Résultat exceptionnel -0,4 -0,5 0,0 Résultat net de l’ens. Consolidé -0,6 -4,3 0,4 Résultat net part du Groupe -0,9 -4,0 0,4

Le Conseil d'Administration de Mare Nostrum, réuni le 27 septembre 2021, a arrêté les comptes semestriels au 30 juin 2021. Les procédures d'examen limité sur les comptes consolidés ont été effectuées, le rapport des commissaires aux comptes est en cours d'émission.

Grenoble, le 28 septembre 2021 – 18h - Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, confirme la progression de son activité sur le 1er semestre 2021 portée par la levée des mesures de confinement et la reprise de l’économie du pays. Après une forte progression sur le 2ème trimestre 2021 (+96% à 41,3 M€), le chiffre d’affaires du Groupe atteint les 75,7 M€ au 30 juin 2021 contre 52,6 M€ l’an passé (+44%).

La progression des activités s’accompagne d’une nette amélioration des résultats du Groupe sur le semestre. Bénéficiant des effets des mesures d’économies mises en œuvre en 2020 et d’une amélioration de ses marges, Mare Nostrum renoue avec la profitabilité opérationnelle. Ainsi, l’EBE s’établit à 1,2 M€ en progression de plus de 3 M€ par rapport à l’an passé et retrouve le niveau du 1er semestre 2019. De même, le Résultat d’exploitation s’élève à 0,5 M€ contre une perte de - 2,9 M€ au S1 2020 (+ 3,4 M€). La bonne maîtrise du résultat financier permet au Résultat net de s’inscrire à - 0,6 M€ et de progresser de 3,7 M€ par rapport à l’an passé.

Trésorerie solide de 13,5 M€ pour poursuivre les développements

L’augmentation du chiffre d’affaires associée principalement à la bonne gestion des coûts opérationnels et à l’amélioration progressive du BFR portent les disponibilités du Groupe à fin juin à 13,5 M€ (contre 15,2 M€ au 31 décembre 2020). Cette trésorerie solide conforte le Groupe dans la poursuite de son plan de développement. L’endettement net s’inscrit à 15,1 M€ et le ratio d’endettement net1 à 127% au 30 juin 2021. Ce dernier devrait graduellement s’améliorer soutenu par la progression de l’activité.

Une offre RH complète et diversifiée anticipant les besoins de demain

Portées par la reprise économique du pays, les intentions d’embauches n’ont jamais été aussi élevées et les entreprises se retrouvent confrontées à une pénurie de compétences malgré 3,5 millions de chômeurs inscrits à Pôle emploi2. Afin de pallier cette inadéquation entre l’offre et la demande, Mare Nostrum a optimisé et réorganisé l’ensemble de son offre Formation3, sous la bannière « Platinium Skills », et renforcé son Centre de formation des apprentis Arcadia Campus4 pour répondre dès à présent, à ces problématiques croissantes d’employabilité et de recrutement des entreprises.

Anticipant les besoins de demain au travers d’une offre sur-mesure, la division Formation de Mare Nostrum devrait monter en puissance au cours des prochains semestres et représenter un relais de croissance important. Par ailleurs, le Groupe va poursuivre la diversification sectorielle de sa division Travail Temporaire dans les secteurs porteurs des transports et du tertiaire. Capitalisant sur son expertise dans le BTP, Mare Nostrum a également noué d’importants partenariats avec de grands groupes tels qu’Eiffage, NGE ou encore Bouygues Travaux Publics. Cette dynamique commerciale offrant visibilité et sécurité des revenus, devrait se poursuivre afin de porter à 20% la part de clients Grands Comptes de sa division Travail Temporaire. Par ailleurs, Mare Nostrum s’appuiera sur sa capacité de sourcing intracommunautaire, relais stratégique de cette division, qui devrait bientôt s’étoffer d’une nouvelle implantation.

Renforcement de la gouvernance

Afin d’accompagner son développement et sa croissance, le Groupe renforcera sa gouvernance de nouvelles compétences et expertises avec la nomination de trois administratrices indépendantes d’ici la fin de l’année.

Résolument engagé dans une stratégie de conquête, Mare Nostrum va poursuivre sa dynamique de croissance mixte (organique et externe) et confirme son ambition de doubler de taille d’ici 4 ans ainsi que sa volonté de devenir un acteur incontournable des RH pour les PME/ETI.

A propos de Mare Nostrum :

Depuis 17 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Son approche sur-mesure orientée clients à forte valeur ajoutée, lui permet d’afficher une croissance rentable et dynamique. Il s’appuie sur plus de 390 collaborateurs permanents, plus de 10 000 intérimaires et plus de 100 implantations commerciales (France et International). Mare Nostrum est labellisé « Entreprise innovante » par Bpifrance et éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR

