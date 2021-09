EssilorLuxottica : EssilorLuxottica présente ses dernières innovations au Silmo 2021 et remporte un Silmo d’Or pour Transitions XTRActive Polarized

English French Italian

EssilorLuxottica présente ses dernières innovations au Silmo 2021 et remporte un Silmo d’Or pour Transitions XTRActive Polarized

Les verres Transitions XTRActive Polarized , la toute dernière innovation Transitions, ont été ré compens és d’un “Silmo d’Or” dans la catégorie “Vision”

Première présentation en France d’innovations majeures, notamment Ray-Ban Stories, les lunettes intelligentes dont le lancement en France est prévu d’ici le 1er trimestre 2022

(Charenton-le-Pont, France, 28 septembre 2021) – EssilorLuxottica a reçu un « Silmo d’Or » pour sa dernière innovation, Transitions XTRActive Polarized, lors de la dernière édition du Silmo, le salon international de l’optique (24-27 septembre). Ces verres photochromiques combinent les performances de la gamme XTRActive et les bénéfices de la polarisation, qui incluent une vision plus nette, une vue plus large et des couleurs plus vives.

A l’occasion de cet événement phare pour l’industrie optique, EssilorLuxottica a également présenté d’autres innovations majeures, telles que Ray-Ban Stories, nouvelle génération de lunettes intelligentes, premier produit issu de la collaboration très attendue avec Facebook, dont le lancement en France est prévu d’ici le premier trimestre 2022.

« Nous sommes fiers de montrer tout le potentiel d’innovation qu’EssilorLuxottica est capable d’apporter à notre industrie, avec des produits révolutionnaires comme Ray-Ban Stories, des solutions de pointe en matière de correction de la vision et des équipements qui aident les professionnels de la vue à améliorer leurs prestations. Nous sommes fiers d’avoir reçu le Silmo d’Or pour les verres Transitions XTRActive Polarized, qui apportent les bénéfices de la polarisation et d’une teinte plus soutenue aux porteurs de lunettes qui sont souvent exposés aux reflets et aux fortes luminosités Ces innovations montrent notre détermination à repousser les limites du possible afin d’aider chacun à mieux voir, mieux être pour profiter pleinement de la vie. Nous remercions toutes nos équipes qui ont contribué au succès de notre première participation au Silmo sous la bannière EssilorLuxottica» ont déclaré Chrystel Barranger, Présidente Europe d’Essilor et Présidente de Transitions Optical, et Massimiliano Mutinelli, Président Wholesale EMEA et APAC de Luxottica.

Principales innovation présentées au Silmo 2021

Voici quelques-unes des innovations présentées par EssilorLuxottica lors de cet événement :

Ray-Ban Stories , la nouvelle génération de lunettes intelligentes, développées en collaboration avec Facebook et dont le lancement sur le marché français est prévu d’ici le premier trimestre 2022 ;

, la nouvelle génération de lunettes intelligentes, développées en collaboration avec Facebook et dont le lancement sur le marché français est prévu d’ici le premier trimestre 2022 ; les verres Essilor Stellest , qui sont le fruit de 30 ans de recherche pour corriger la myopie et freiner sa progression chez les enfants ;

, qui sont le fruit de 30 ans de recherche pour corriger la myopie et freiner sa progression chez les enfants ; Ray-Ban Authentic , la première paire de lunettes de marque, 100 % EssilorLuxottica, qui représente l’accord parfait entre le style légendaire des montures Ray-Ban et l’expertise d’Essilor dans le domaine de la vision ;

, la première paire de lunettes de marque, 100 % EssilorLuxottica, qui représente l’accord parfait entre le style légendaire des montures Ray-Ban et l’expertise d’Essilor dans le domaine de la vision ; Vision - S 700 , station de réfraction immersive de pointe, nominée pour un Silmo d’Or dans la catégorie « Équipements ».

, station de réfraction immersive de pointe, nominée pour un Silmo d’Or dans la catégorie « Équipements ». les verres Transitions XTRActive Polarized, récompensés par un Silmo d’Or dans la catégorie « Vision », et Transitions XTRActive New Generation





Un « Silmo d’Or » pour les verres Transitions XTRActive Polarized dans la catégorie « Vision »

Notre vision peut être affectée par les différentes conditions de luminosité. Dans des situations où la luminosité rend la vision particulièrement difficile, en cas d’exposition à une lumière intense ou de fort éblouissement, la vision peut être altérée : l’absence de protection peut causer de la fatigue visuelle, qui contribue ainsi à l’apparition de symptômes (sécheresse oculaire, irritation des yeux, maux de tête et gêne oculaire). Par ailleurs, nous vivons dans un monde ultra-connecté, où nos yeux sont constamment exposés à la lumière bleu-violet des éclairages artificiels et des dispositifs électroniques tels que les smartphones, les tablettes et les ordinateurs. Protéger ses yeux à chaque instant et dans toutes les conditions de luminosité contribue à conserver une bonne santé visuelle sur le long terme.

.

Les verres Transitions XTRActive Polarized possèdent une technologie unique au monde1, alliant photochromisme et polarisation variables, pour apporter une performance inégalée à ce jour. Spécialement conçus pour les personnes qui portent des lunettes et sont souvent exposées aux fortes luminosités et à des situations d’éblouissement élevé causé par la lumière réfléchie, les verres Transitions XTRActive Polarized deviennent très sombres et atteignent à l’extérieur un niveau de polarisation équivalent aux verres solaires polarisants (soit jusqu’à 90%2). Ils bloquent également 100 % des rayons UVA et UVB. A l’intérieur, où l’intensité lumineuse est plus faible les verres Transitions XTRActive Polarized restent clairs, avec une teinte protectrice discrète. Ces verres ne sont pas polarisants à l’intérieur : on peut continuer à les porter en utilisant des appareils électroniques sans craindre que cela ne gêne la vision de l’écran, tout en bénéficiant de la capacité des verres qui aident à protéger des lumières intérieures agressives, puisqu’ils filtrent jusqu’à 34% de la lumière bleue en intérieur3.

La commercialisation des verres Transitions XTRActive Polarized sera accélérée dans les prochains mois.

EssilorLuxottica est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Créée en 2018, sa mission est d’aider chacun à mieux voir, mieux être pour profiter pleinement de la vie, grâce à des produits parfaitement adaptés à leurs besoins visuels et à leur style personnel.

EssilorLuxottica regroupe l’expertise complémentaire de deux pionniers de l’industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d’établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu’en matière d’expérience consommateurs. Les actifs d’EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux® et Transitions® pour les technologies d’optique ophtalmique, et Sunglass Hut et Lenscrafters pour les réseaux de distribution de dimension internationale, ainsi que GrandVision depuis le 1er juillet 2021 (avec une part majoritaire du capital). En 2020, EssilorLuxottica comptait plus de 140 000 employés et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 14,4 milliards d’euros. L’action EssilorLuxottica est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40. Codes : ISIN : FR0000121667 ; Reuters : ESLX.PA ; Bloomberg : EL:FP.

CONTACTS

Head of Investor Relations

Giorgio Iannella

E-mail: ir@essilorluxottica.com Head of Corporate Communications

Marco Catalani

E-mail: media@essilorluxottica.com

1 En comparaison avec des verres photochromiques « clair à sombre » (« clear to dark »).

2 Basé sur des tests sur différents matérieux sur des verres gris à 23°C, conformément à la norme ISO 12312-1.

3 Basé sur des tests sur différents matériaux sur des verres gris à 23°C. “La lumière bleue nocive” est mesurée entre 380nm et 460nm.

Transitions, XTRActive et XTRActive Polarized sont des marques de Transitions Optical, Inc. utilisées sous licence par Transitions Optical Limited.

Ray-Ban est une marque de Luxottica Group S.p.A.

Essilor, Stellest, Vision-S sont des marques d’Essilor International

Pièce jointe