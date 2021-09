GROUPE IRD :COMMUNIQUE POST CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 28 SEPTEMBRE 2021

GROUPE IRD

Société anonyme au capital de 44 274 913,25 €

Siège social : 40, rue Eugène Jacquet - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL

RCS Lille Métropole 456 504 877

Euronext Paris – Compartiment C - Code Isin FR 0000124232

CONSEIL D’ADMINISTRATION - 28 SEPTEMBRE 2021

~ COMMUNIQUE DE PRESSE ~

Marcq-en-Barœul, le 28 septembre 2021

Le Conseil d’administration, réuni le 28 septembre 2021 et présidé par M. Jean-Pierre LETARTRE, a arrêté les comptes consolidés de la société Groupe IRD au 30 juin 2021, audités par les commissaires aux comptes et présentés par le Directeur Général, M. Thierry DUJARDIN.

Les actionnaires trouveront toutes informations détaillées sur la période dans le rapport financier semestriel au 30 juin 2021 qui sera mis à disposition du public, en ligne sur le site internet de la Société et déposé auprès de l’AMF ce jeudi 30 septembre 2021 après la clôture de la bourse.

Principaux évènements du 1er semestre 2021

Développement de partenariats opérationnels notamment avec PICARDIE INVESTISSEMENTS GESTION

Investissements au sein de nouveaux fonds : FE2T, fonds de capital transformation sous gestion d’IRD Gestion et dont le premier closing est prévu en septembre/octobre 2021, FINOVAM 2, fonds d’amorçage sous gestion de la SGP Finovam Gestion, dont le Groupe IRD est actionnaire, et créé en association avec le Conseil Régional des Hauts de France, Finorpa et Picardie Avenir, CATHAY CAPITAL Small Cap 4, fonds Franco-Chinois géré par la SGP CATHAY CAPITAL PRIVATE EQUITY, que le Groupe IRD a accompagné sur deux autres fonds antérieurs , GEI 3, fonds successeur de GEI 2 et géré par la SGP Poincaré Gestion

Lancement de plusieurs chantiers pour renforcer l’esprit d’entreprise et les dynamiques RH et managériales (Projet « Raison de faire », nouveau contrat d’intéressement)





Evènements importants depuis le 1er juillet 2021

Réorganisation du capital avec la sortie du Crédit Coopératif et l’entrée de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE à hauteur de 12,84%.





Le résultat consolidé groupe au 1er semestre 2021 s’établit à 10 859 K€, dont 8 243 K€ de résultat part du groupe et 2 616 K€ part des minoritaires.

La contribution du Pôle Capital Investissement au résultat global consolidé est de 6 261 K€.

Au cours du semestre, 7 concours ont été versés pour un montant de 3,8 M€. Les versements sont concentrés sur Nord Création et IRD Entrepreneurs qui sont restés très actifs sur la période, malgré un marché très concurrencé marqué par l’abondance de ressources financières et une « envolée » des valorisations. 12 participations ont été cédées pour 4,6 M€ contre 2 M€ au premier semestre 2020.

Le Groupe IRD a initié le FE2T, nouveau fonds, s’adressant aux entreprises de plus de 20 M€ de CA. Il vise particulièrement la transformation des entreprises et se construit autour d’un collectif d’Entrepreneurs et d’un spécialiste de la transformation. L’objectif est de déployer 100 M€ sur 5 ans dans une dizaine d’entreprises situées principalement sur les hauts de France mais aussi sur les régions limitrophes. Bien que le premier closing à plus de 60 M€ ne soit fixé que fin septembre/début octobre, de nombreux contacts ont déjà été enregistrés et 4 opérations sont en cours d’étude

La contribution du Pôle Immobilier d’entreprise au résultat consolidé est de 4 002 K€.

Malgré de nombreux contacts sur la période, l’augmentation des prix constatée sur le marché, conséquence directe de l’abondance de ressources notamment provenant de foncières nationales, impose une vigilance accrue sur les engagements pris. L’activité au premier semestre est en retrait avec 5 dossiers agréés. Les versements se sont élevés à 2,6 M€. Le niveau des cessions s’est élevé à 6,2 M€ contre 1,2 M€ au premier semestre 2020.

Le montant brut global des opérations immobilières en portefeuille s’élève à 297,9 M€.

La contribution du Pôle Conseil au résultat consolidé est de -24 K€

En M&A, le premier semestre a été marqué par la réalisation de quatre opérations de cession dont une opération initiée fin 2020 et réalisée en mars 2021 et une opération relative à une entreprise située dans l’Oise. En conseil en financement, 4 opérations ont été réalisées pour un montant global de 3,6 M€.

COBOOST, poursuit son développement et étoffe ses offres de produits aux entreprises et a accompagné 14 sociétés sur le premier semestre 2021.

Résultat du premier semestre 2021

Le résultat consolidé groupe du 1er semestre 2021 s’établit à 10 859 K€ dont 8 243 K€ de résultat des propriétaires de la société.

Principaux chiffres clés du compte de résultat consolidé au 30 juin 20 2 1

En milliers d'euros 30/06/21 30/06/20 Chiffre d'Affaires 7 175 8 979 Résultat de l'activité de portefeuille 10 296 -897 Autres produits opérationnels 677 996 Produits opérationnels 18 147 9 078 Résultat opérationnel 11 700 2 512 Résultat financier -983 -996 Résultat avant impôts 10 914 2 206 Résultat net 10 858 1 422 Résultat des propriétaires de la sté 8 243 -250

Le total de bilan consolidé au 30 juin 2021 s’élève à 364 M€ et les capitaux propres à 191,5 M€ (dont 117,2 M€ de capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société).

Date de l’Assemblée Générale Ordinaire 2022

L’assemblée générale d’approbation des comptes 2021 se tiendra le mardi 21 juin 2022 à 14h30.

www.groupeird.fr





