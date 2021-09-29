全球頂級投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵蒙受損失的 Hyzon Motors Inc. 投資者查詢有關集體訴訟調查事宜 - HYZN

紐約, Sept. 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 為何：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 宣佈其正在代表 Hyzon Motors Inc. (NASDAQ: HYZN) 的股東調查潛在的證券索償，因 Hyzon 可能向公眾發佈重大誤導的商業訊息。



何事：如果您在集體訴訟期間購買了 Hyzon 證券，您可能有權獲得賠償，而無需支付任何自付費用或通過應急費用安排產生的費用。Rosen 律師事務所正在準備集體訴訟，以追討投資者的損失。

下一步：要參與預期的集體訴訟，請前往 http://www.rosenlegal.com/cases-register-2165.html 或致電 Phillip Kim 先生，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至： pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 了解集體訴訟詳情。

關於何事：2021 年 9 月 28 日，市場分析師 Blue Orca Capital 發佈了一份關於 Hyzon 的報告，其中指出「Hyzon 的最大客戶是在交易宣佈前 3 天成立的假裝中國空殼實體[，]」及「渠道檢查顯示下一個最大的客戶不是真實客戶...... 當我們向 Hiringa 核實這些聲稱時，其高級管理人員澄清說 Hiringa 實際上並不是客戶，而是協助 Hyzon 向新西蘭真正的終端客戶營銷車輛的『渠道合作夥伴』。」 Blue Orca 報告還指出，「根據 Hyzon 的說法，Hiringa 將佔公司 2021 年預計交付量的 24%。然而，Hiringa 直截了當表示，2021 年將不會交付[。]」此外，Blue Orca 報告指出，「前任高級管理人員離職的部分原因是擔憂客戶合約的虛假陳述。我們與一位前高級管理人員交談……[他] 說他『不喜歡 [客戶合約] 的表達方式』，並將 Hyzon 比喻『不幸的是，這是 Nikola 正在做的事情……我對此感到非常不舒服』。」

受此消息影響，Hyzon 的股價在 2021 年 9 月 28 日的當日沖銷交易中大幅下跌，交易量異常大，損害了投資者的利益。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發佈通知的公司沒有可比擬的經驗、資源或任何有意義的同行認可。選擇律師時要明智。Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東衍生訴訟方面的業務。Rosen Law Firm 針對中國公司達成了有史以來規模最大的證券集體訴訟和解。2017 年，Rosen Law Firm 在 ISS Securities Class Action Services 的證券集體訴訟和解數量排名中位居第一。自 2013 年以來，公司每年都位列前四，為投資者收回了數億美元。僅在 2019 年，公司就為投資者取回超過 4.38 億美元。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 被 law360 評為原告律師協會的巨人。本事務所的許多律師都得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的肯定。

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