Toujours en croissance, Ctoutvert recrute

L'éditeur toulousain spécialisé dans l'e-tourisme recrute 8 collaborateurs sur les prochains mois pour renforcer ses équipes et soutenir son développement dans l’ensemble des pays européens où l’entreprise opère.

Malgré le contexte de crise sanitaire, Ctoutvert, qui réunit plus de 80 talents, recherche de nouveaux collaborateurs pour l'accompagner dans sa croissance et répondre aux attentes de ses clients qui investissent massivement dans le digital. En effet, dans un secteur de plus en plus concurrentiel et dans lequel il faut faire preuve de flexibilité et adaptabilité aux aléas des saisons touristiques, les professionnels de l’hôtellerie de plein air positionnent le numérique comme un relai de croissance pour développer leur attractivité et leurs ventes.

Fort de ces éléments, Ctoutvert ouvre sur les prochains mois de nombreux postes :

1 PO Assistant CRM

1 Assistant PO Système Secureholiday

2 Ingénieurs Développeurs Web

1 Responsable Marketing B2C

1 Conseiller clientèle et rédacteur CRM

2 Opérateurs data / Service Hotline

Les postes sont basés sur Toulouse, quartier Compans Caffarelli.

Manuel Mirabel, fondateur et Directeur général de Ctoutvert, explique : « Nos services dans le domaine de l'e-tourisme se doivent de répondre aux nouveaux usages et attentes des clients qui ont fortement évolué, notamment suite à la crise du Covid-19. Nous allons donc investir pour développer nos offres et permettre à nos clients de relever de nouveaux challenges. Il nous faut renforcer nos équipes et accueillir des experts qui souhaitent évoluer à long terme à nos côtés et travailler sur des projets passionnants dans un environnement en perpétuel mouvement. »