Le Club des petits déjeuners fait équipe avec Walmart Canada pour s'assurer que les enfants ne commencent pas leur journée le ventre vide

BOUCHERVILLE, Québec, 29 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Club des petits déjeuners lance sa campagne annuelle de collecte de fonds pour la rentrée scolaire en collaboration avec Walmart Canada afin de recueillir des fonds pour les programmes de petits déjeuners en milieux scolaires et communautaires. Ces programmes sont essentiels pour aider les enfants à développer de saines habitudes et à atteindre leur plein potentiel, d'autant plus que des données récentes montrent une augmentation de la fréquentation - entre 5 % et 100 %, selon la province - des programmes de petits déjeuners par rapport à l'année précédente au pays.



Jusqu’au 22 octobre, Walmart invite ses associés et ses clients à participer à la campagne de cette année en faisant un don à la caisse en magasin et en ligne sur Walmart.ca. De plus, Walmart égalera généreusement les dons des clients avec un don de 820 000 $.

En ces temps imprévisibles, le Club et ses partenaires continuent à sensibiliser le public à l'insécurité alimentaire chez les enfants tout en s'assurant de pouvoir continuer à rejoindre le nombre considérable d’enfants qui ont bénéficié de ces programmes au cours de la dernière année. Bien que le Canada soit une nation développée, 1 enfant sur 3 risque de commencer sa journée d’école le ventre vide.

Walmart Canada collabore avec le Club des petits déjeuners depuis 19 ans et a amassé plus de 55 millions de dollars au fil des campagnes. Ce partenariat de longue date est un soutien important pour le Club et ses 3 183 programmes dans les milieux scolaires et communautaires à travers le pays afin d’aider à nourrir plus de 490 000 enfants chaque jour.

"Le Club est honoré d'être soutenu par des partenaires tels que Walmart qui comprennent l'importance du travail que nous faisons pour les enfants. Nous pouvons toujours compter sur leur soutien continu et, grâce à la campagne annuelle de collecte de fonds, nous avons la chance de rejoindre des millions de Canadiens et d'encourager de plus en plus de gens à soutenir notre cause. La relation solide que nous avons établie avec Walmart est un véritable vecteur pour faire connaître le Club et notre mission", a déclaré Tommy Kulczyk, directeur général du Club des petits déjeuners.

"La nourriture joue un rôle essentiel pour permettre aux enfants d'apprendre et de devenir des adultes en bonne santé. C'est pourquoi Walmart Canada reste déterminé à utiliser sa taille et son envergure pour lutter contre la faim et l'insécurité alimentaire et pour remplir sa mission d'aider les familles à mieux vivre ", a déclaré Nabeela Ixtabalan, vice-présidente exécutive, ressources humaines et affaires corporatives chez Walmart Canada. "L’argent recueilli dans le cadre de notre campagne avec le Club des petits déjeuners fournira un soutien et des ressources aux programmes de petits déjeuners scolaires et communautaires."

À propos du Club des petits déjeuners

Accrédité par Imagine Canada pour sa saine gestion, le Club permet d’offrir bien plus qu’un petit déjeuner aux enfants, son approche reposant sur l’engagement, la valorisation et le développement des capacités dans une formule optimale adaptée aux besoins locaux. Présent sur l’ensemble du territoire canadien, le Club des petits déjeuners contribue à nourrir plus de 490 000 enfants canadiens dans 3 183 programmes au pays. Apprenez-en plus sur notre site Internet au clubdejeuner.org ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn.

À propos de Walmart

Walmart Canada exploite une chaîne de plus de 400 succursales à l’échelle nationale qui sert plus de 1,5 million de clients chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada walmart.ca est visité par plus de 900 000 clients quotidiennement. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada est l’un des plus grands employeurs du pays et se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l’échelle nationale. Walmart Canada a en outre été récemment reconnue comme l’une des plus importantes entreprises sur LinkedIn en 2021 ainsi que comme l’une des marques les plus populaires au Canada (selon les résultats de recherche sur Google). Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin; depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 500 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous trouverez d’autres détails à walmartcanada.ca, facebook.com/walmartcanada et twitter.com/walmartcanada.

