Marché Goodfood se munit de véhicules réfrigérés entièrement électriques pour ses livraisons

MONTRÉAL et VANCOUVER, Colombie-Britannique, 29 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Marché Goodfood Corp. (« Goodfood » ou « la Société ») (TSX : FOOD), chef de file canadien de l’épicerie en ligne, annonce cette semaine le lancement d’une nouvelle flotte de véhicules réfrigérés 100 % électriques pour ses livraisons – une première pour une société privée au Canada! Cette initiative permet à Marché Goodfood d’être à l’avant-garde des efforts de développement durable et de réduire davantage son impact environnemental au moyen de nouvelles technologies. Ces nouveaux véhicules réfrigérés électriques seront en activité à Vancouver au cours du mois de septembre.



« Alors que le Canada vise à utiliser uniquement des véhicules électriques à zéro émission d’ici 2035, nous sommes ravis de participer à ces efforts en lançant dès cette année des véhicules réfrigérés entièrement électriques dans les régions de Montréal et de Vancouver », a déclaré Jonathan Ferrari, chef de la direction de Marché Goodfood. « L'innovation est un pilier essentiel pour nous chez Marché Goodfood. C’est pourquoi nous continuons à mettre la barre plus haute pour un avenir plus durable, notamment avec nos boîtes entièrement recyclables et nos emballages à base de plantes pour nos salades prêtes à consommer. Pour nous, la durabilité passe par nos produits, mais aussi par notre service de livraison d’épicerie », a conclu M. Ferrari.

En collaboration avec Lightning eMotors, Volta Air et Frigid Rentals, Marché Goodfood devient la première société privée à recevoir un financement pré-approuvé de la part Plug-In BC pour une infrastructure de recharge électrique. Les véhicules utilisés ont une autonomie d’environ 200 kilomètres avec une charge complète de leur batterie de 86 kWh et avec leur freinage régénératif. Ils peuvent aisément atteindre 120 km/h tout en restant silencieux.

« En tant que responsable du programme sur le changement climatique et la qualité de l’air du Conseil du bassin du Fraser, je peux dire au nom de toute l’équipe que nous sommes fiers d’avoir fait partie de cette collaboration avec Marché Goodfood et d’avoir aidé à repousser les limites de l’alimentation et de l’épicerie au pays », a indiqué Inger Miller, responsable de l’infrastructure de charge du programme Plug-In BC. « Le passage à l’électrique permet d’économiser sur les coûts opérationnels des flottes de véhicules et de réduire les émissions pour contribuer à un avenir plus durable. Nous continuons de le faire en bâtissant d’excellents partenariats avec des entreprises canadiennes comme Marché Goodfood. »

L’association de Marché Goodfood avec Plug-In BC est l’une des nombreuses initiatives pour repenser la façon dont les Canadiens font l’épicerie, notamment par le lancement cette semaine de notre service de livraison illimitée le jour même / le lendemain dans la région métropolitaine de Vancouver. Ce partenariat fait également suite à la nomination, la semaine dernière, de Marché Goodfood sur la troisième liste annuelle du TSX30™ pour la deuxième année consécutive, soulignant les innovations de l’entreprise pour obtenir des performances et une croissance de premier ordre. « Nous allons continuer de mettre en place des pratiques plus efficaces et durables dans l’ensemble de notre entreprise », a déclaré Neil Cuggy, président et chef des opérations de Marché Goodfood.

Les 10 nouveaux véhicules électriques réfrigérés seront lancés à Vancouver (Colombie-Britannique) et leur déploiement se poursuivra ensuite dans tout le Canada au cours des mois à venir.

À PROPOS DE MARCHÉ GOODFOOD

Marché Goodfood (TSX : FOOD) est un chef de file canadien de l’épicerie en ligne livrant des repas et des produits d’épicerie frais d’un océan à l’autre et facilitant pour ses membres la dégustation de délicieux repas chaque jour à la maison. La mission de Marché Goodfood est de réaliser l’impossible, de la ferme à la cuisine, en permettant aux membres d’effectuer leur planification de repas et leur épicerie de la semaine en seulement quelques minutes. Les membres de Marché Goodfood ont accès à une sélection unique de produits en ligne ainsi qu’à des prix exclusifs rendus possibles par son écosystème et sa technologie d’approvisionnement de classe mondiale reliant directement Marché Goodfood au consommateur, éliminant ainsi le gaspillage alimentaire et les coûteux frais généraux des épiceries. Les bureaux administratifs et le principal centre de production de la Société sont situés à Montréal (Québec) avec d’autres installations dans les provinces du Québec, de l’Ontario, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique.

