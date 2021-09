Wraptor lance un Webmail dédiée à la MSSanté

L’éditeur Wraptor, concepteur de solutions dédiées aux professionnels de santé, continue d’innover en lançant un Webmail de nouvelle génération adapté aux besoins des personnels de santé, et particulièrement aux personnels en situation de mobilité.

Ce nouvel outil est complétement modulable et évolutif. Il facilite le partage d’informations entre les différentes fonctionnalités (mail, annuaires, espace partagé), mais également simplifie la création d'annuaires spécifiques. De plus, il est désormais possible d’accéder rapidement aux annuaires MSSanté, Apicrypt et personnels. Enfin, en option, un espace de partage de documents entre les membres d'un groupe ou d'un domaine et la mise à disposition d'un espace privé sont proposés. L’accès au service peut s’appuyer sur une authentification par e-CPS.

Patrick DESOT, Président de Wraptor « La MSSanté est l’un des services socles de l’Espace Numérique de Santé (ENS) qui verra le jour en 2022. Il s’agit également de l'un des points structurants composant le Dossier de Spécifications de Référencement (DSR) du Ségur de la santé. Notre solution est parfaitement alignée avec ces dispositifs. D'autre part, nous sommes en conformité avec les exigences définies dans le DSFT opérateurs de messagerie en version 1.4, qui permet notamment l'identification des usagers au sein de l’espace de confiance MSSanté et leur accès à la messagerie citoyenne. »

Enfin, l'application mobile MSSPro de Wraptor reste bien entendu compatible et disponible sur IOS et Android.