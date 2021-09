Lutter efficacement contre les nouvelles menaces

Par Fabrice CLERC, fondateur de 6cure

Les cybermenaces ont globalement augmenté de manière dramatique en 2021. Dans ce contexte, il est apparu de nouvelles stratégies d’attaques, visant à perturber la disponibilité des systèmes, ou à compromettre les infrastructures DNS des entreprises et des organisations. Les besoins des entreprises en la matière ont évidemment continué à croitre, tout d’abord parce qu’elles sont toujours plus ciblées par les cybercriminels, mais également parce que l’obligation d’un recours accru au télétravail les a rendues encore plus vulnérables et dépendantes de la disponibilité de leurs moyens de communication.

Évoluer en continu pour adresser ces nouveaux enjeux

Les enjeux de cybersécurité sont de plus en plus forts, et seront probablement beaucoup mieux adressés de manière globale, en associant des solutions mutuellement complémentaires. Une bonne approche pour les entreprises consiste à sélectionner des concepteurs de solutions qui privilégient la construction de partenariats technologiques et commerciaux avec d’autres offreurs de solutions. L’objectif est alors d’offrir conjointement des solutions souveraines aux entreprises et organisations en Europe.

La place du télétravail et sa sécurisation

Nous devons être conscients des risques induits par le recours accru au télétravail, et nous devons déployer des dispositifs de protection de nature à répondre à ces risques. Sur la partie DNS, il est possible d’offrir aux entreprises des bénéfices en situation de télétravail, notamment en termes de détection et de neutralisation temps réel de certaines attaques, ainsi que de préservation de la disponibilité des moyens de communication. Ici encore, s’associer à d’autres solutions contribue de manière complémentaire à offrir un bouquet de services de sécurisation aussi large que possible.

Les grands enjeux des RSSI

Depuis l’année dernière, les problèmes sanitaires ont modifié nos modes de travail, et même si la crise semble en partie derrière nous, le télétravail semble ancré de manière durable dans nos habitudes. Par ailleurs, la machine économique mondiale redémarre et accélère… tout comme les activités cybercriminelles. Il faut donc plus que jamais rester vigilants, afin de se protéger des cybermenaces émergentes. Il faut également considérer que la disponibilité est désormais un enjeu majeur, face à des cybercriminels opportunistes qui profitent de la dématérialisation accrue pour lancer plus facilement des attaques. Il faut donc pouvoir compter sur des solutions de détection et de neutralisation performantes, mais également sur un support efficace de la part de fournisseurs à la fois réactifs et proches des utilisateurs.