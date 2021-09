IA, innovation et international : trois atouts pour les entreprises françaises

Véritable terre d’innovation, la France a toujours occupé une position à part à l’échelle mondiale. Pour s’en convaincre, il suffit notamment de voir le nombre de startups qui naissent chaque année et le nombre d’innovations made in France qui deviennent de véritables standards à l’international: Biotech, Cybersécurité, IA, etc. Tous ces éléments sont autant d’atouts qui nous permettent de jouer un rôle déterminant et de faire la différence. Alors oui, la France est bel et bien toujours l’un des pays les plus attractifs et ses entrepreneurs de formidables relais de croissance pour tout le pays.

L’innovation, un fer de lance de long terme

Souvent présentés comme le Graal des innovateurs, les États-Unis n’ont pourtant pas autant de critères différenciants par rapport à la France. En effet, en proportion, nombre d’innovations qui sont aujourd’hui des standards proviennent de France, sans parler de celles qui sont développées à l’étranger par des Français. N’oublions pas que les Français comptent parmi les meilleurs ingénieurs et entrepreneurs au monde et pas uniquement dans le secteur du luxe. En ce sens, de nombreux géants ou pionniers existent dans des secteurs très pointus comme ceux de la recherche, de la technologie et de la santé par exemple. On notera aussi que cette culture de la recherche est entretenue et soutenue par les pouvoirs publics au travers des nombreux laboratoires qui investissent chaque année dans de grands plans de R&D.

La montée en puissance des champions de l’intelligence artificielle

Souvent évoquée, l’intelligence artificielle est une réalité dans de nombreux domaines grâce aux travaux réalisés par les entreprises françaises dans différents secteurs d’activités : Retail, hospitality, santé, etc. Cette caractéristique positionne nombres d’entreprises françaises comme les futurs champions de leur industrie et licornes à venir ces prochaines années. Nous pourrions également parler des nombreux événements comme le submit IA annuel organisé chaque année sur Sophia-Antipolis qui réunit les meilleurs experts français et internationaux autour de cette thématique. Il est stratégique de continuer à investir sur ces sujets et que les professionnels du secteur soient encouragés et soutenus à l’échelle nationale pour qu’ils puissent conserver leur avantage concurrentiel et qu’ils se positionnent à long terme comme les champions de leurs secteurs.

Étendre sa zone d’influence durablement

Un autre enjeu clé est d’encourager des entreprises françaises à voir plus grand et à accélérer leur développement hors de nos frontières. Pour cela, nous disposons de nombreux atouts grâce à notre capacité à anticiper et proposer des produits ou services de qualité en phase avec les nouveaux usages. Il faut donc capitaliser sur cet avantage et ne pas laisser la place à d’autres acteurs qui ne s’embarrassent pas de la qualité et positionnent le marketing comme leur seule priorité. Sur ce point, les entrepreneurs doivent faire évoluer leur gouvernance, car de nos jours seule une empreinte internationale permet réellement de connaitre une croissance durable.

Ces différents éléments sont les clés dont disposent les entreprises françaises pour devenir incontournables dans le « Nouveau Monde ». C’est en en prenant conscience que les entreprises françaises pourront conserver leur attractivité à l’échelle mondiale.

Par Laurent HENAULT chez Datexim