Le CN publie son Plan d’exploitation hivernale 2021-2022

MONTRÉAL, 29 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a publié son Plan d’exploitation hivernale 2021-2022 – Tout donner, ensemble. Ce Plan, qui s’inscrit dans le cadre de l’engagement du CN à exercer ses activités de façon sécuritaire et efficace pendant l’hiver, est le fruit de vastes consultations et de collaborations étroites avec divers clients et intervenants.



Le Plan d’exploitation hivernale du CN explique la façon dont le CN veille à ce que les membres de son personnel et son matériel soient prêts pour réduire les effets des conditions hivernales difficiles sur ses clients, tout en assurant la sécurité et l’efficacité de ses activités.

« Le CN a pour but d’être le chemin de fer le plus sécuritaire et le plus novateur en Amérique du Nord. Nous adoptons des pratiques exemplaires ainsi que des technologies de pointe tout en effectuant des investissements clés en matière d’infrastructure et de matériel. Cette approche nous permet de transporter plus de marchandises en toute sécurité au profit de nos clients et de l’économie nord-américaine. ».

Jean-Jacques Ruest, président-directeur général, CN



Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Plan d’exploitation hivernale du CN, visitez cn.ca/planhiver.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 19 500 milles (31 382 km), le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de protection de l’environnement.

