English French

Rueil-Malmaison, le 29 septembre 2021

VINCI remporte le contrat de construction

d’un collecteur d’orage à Toronto au Canada

Construction d’un collecteur d’orage principal gravitaire

Contrat de 184 millions de dollars canadiens (environ 124 millions d’euros)

VINCI Construction - à travers sa filiale Bessac (Soletanche Bachy), spécialiste de réalisation de tunnels par microtunneliers - a remporté, en groupement intégré avec l’entreprise canadienne EBC, le contrat de construction du Fairbank Silverthorn Storm Trunk Sewer System à Toronto.

Le contrat, d’un montant de 184 millions de dollars canadiens (environ 124 millions d’euros), comprend la réalisation d’un collecteur d’orage principal, construit avec un tunnelier conçu et fabriqué par Bessac. Il s’y ajoute la construction de 21 puits et de plusieurs ouvrages annexes (tronçons de collecteurs latéraux par fonçage au microtunnelier, une section de collecteur en tranchée couverte, un ouvrage de rejet des eaux).

Les travaux dureront 31 mois.

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un programme d’amélioration des infrastructures de lutte contre les inondations des sous-sols de la ville de Toronto. Il permettra la réduction des impacts des fortes pluies et les refoulements d'égouts pour plus de 4 600 foyers dans une zone de 140 hectares.

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de la construction et de l’énergie, employant plus de 217 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

CONTACT PRESSE

Service de presse VINCI

Tél. : +33 (0)1 47 16 31 82

media.relations@vinci.com

Pièce jointe