Marie Brizard Wine & Spirits : résultats semestriels 2021

Paris, le 29 septembre 2021

Résultats semestriels 2021

Bonne résistance de la profitabilité au 1er semestre 2021

compte-tenu d’une base de comparaison exceptionnelle en 2020

EBITDA* de 6,0 M€ au 30 juin 2021 (-11%) comparé à 6,9 M€ au 1 er semestre 2020 retraité (1 ) qui avait bénéficié d’éléments non récurrents à hauteur de 3,3M€, liés à la pandémie





Résultat net des Activités Poursuivies en progression de 22,3 % à 2,5 M€ fin juin 2021





Résultat net part du Groupe : 1,5 M€ vs -1,4 M€ au 30 juin 2020





Toutes les croissances de chiffres d’affaires mentionnées dans ce communiqué sont à taux de change et à périmètre constants, sauf mention contraire.

* EBITDA = EBIT – provisions pour actifs circulants – amortissements – engagements retraite.

Marie Brizard Wine & Spirits (Euronext : MBWS) annonce aujourd’hui ses résultats consolidés du premier semestre 2021, approuvés par le conseil d’administration du Groupe qui s’est tenu le 28 septembre 2021. Les procédures d’audit ont été effectuées.

Andrew Highcock, Directeur Général de Marie Brizard Wine & Spirits, commente : « Ce semestre démontre une bonne résistance des performances du Groupe, en particulier grâce à une stricte discipline de gestion. Bien qu’en amélioration à partir du mois de mai grâce notamment au déploiement de la vaccination, le contexte sanitaire se traduit par des effets disruptifs sur l’activité en fonction des circuits de distribution. Il reste de plus encore trop incertain d’ici la fin de l’année pour permettre de tracer des perspectives à court et moyen terme. Néanmoins, MBWS aborde cette période avec un bilan rééquilibré, une organisation plus agile et efficace, des équipes engagées et une volonté intacte de poursuivre son plan stratégique 2019-2022 visant le renforcement pérenne de la profitabilité du Groupe. »

Compte de résultat simplifié du 1er semestre 2021

En M€, sauf BPA









S1 2020 retraité (1)



S1 2021 Variation



2021/2020 Chiffre d'affaires net (hors droits d’accises) 86,7 81,0 -5,8% Marge brute 37,3 32,2 -5,1 M€ Taux de marge brute 43,0% 39,7% -3,3pts EBITDA 6,9 6,0 -0,8 M€ Résultat opérationnel courant 3,0 2,5 -0,5 M€ Résultat net part du groupe -1,4 1,5 +2,9 M€ Résultat net par action -0,65 0,02 n.s.





Chiffre d’affaires du 1er semestre 2021

Le Chiffre d’Affaires du Groupe est désormais présenté selon deux clusters, France et International, en cohérence avec la nouvelle organisation managériale du Groupe mise en place au 1er janvier 2021 et ce, afin de refléter l’évolution de l’activité à la suite des différentes cessions opérées depuis 2019 (notamment les activités en Pologne, cédées le 21 octobre 2020 et Moncigale, cédée le 16 février 2021).

Sous l’effet des restrictions liées au Covid, de la baisse de la demande de gel hydro-alcoolique et de certains reports d’expéditions sur le second semestre, le chiffre d’affaires du 1er semestre 2021 a atteint 81 M€, en retrait de 5,8% à périmètre et devises constants par rapport à la même période de 2020 (retraité des entités Polonaises et Moncigale). Les ventes du premier semestre 2021 ont progressé de 3,5% après retraitement des effets non-récurrents comprenant à la fois l’impact des ventes de vrac d’alcool éthylique en Lituanie en 2020, liées à la pandémie, ainsi que celui du nouveau système de distribution mis en place aux USA au 1er janvier 2020 ayant entraîné la constitution initiale de stocks lors des référencements dans les réseaux de distribution locaux.

En France, le chiffre d’affaires du premier semestre 2021 s’est établi à 39,1 M€, en hausse de 2% par rapport à 2020.

Le chiffre d’affaires International s’est élevé à 41,9 M€, un recul de 12% directement lié à cet effet de comparaison négatif avec l’activité particulièrement élevée en Lituanie et aux États-Unis au 1er semestre 2020 (changement de mode de distribution début 2020 indiqué supra). Le repli des ventes à l’International a été plus limité au deuxième trimestre (-7,1%) grâce au redémarrage de certains marchés clés, en particulier au Royaume-Uni et en Espagne.

Résultats

En conséquence, la marge brute du premier semestre 2021 se replie de 14%, se traduisant par une réduction de 3,3 points du taux de marge brute qui ressort à 39,7% au 1er semestre 2021 contre 43 % (comptes retraités) au 30 juin 2020 (conséquence en particulier des activités et évènements non récurrents au 1er semestre 2020). Pour mémoire, le taux de marge brute au 1er semestre 2019 était de 38,7 %.

L’EBITDA s’établit à 6,0 M€ au 1er semestre 2021, contre 6,9 M€ en 2020, en diminution de 11% hors effet de change. Cette variation de -0,9 M€ s’explique également par l’impact des effets non-récurrents connus sur le premier semestre 2020.

Au 30 juin 2021, le coût de l’endettement financier net est en baisse de 1,3 M€ par rapport à fin juin 2020 en raison d’une réduction significative de l’endettement du groupe liée à l’augmentation de capital lancée le 14 janvier 2021 2. Au global, le résultat financier ressort à 0,2 M€ au 30 juin 2021 contre +3,7 M€ au premier semestre 2020 retraité qui comprenait un produit financier non-récurrent.

Le résultat net Part du Groupe s’élève à 1,5 M€ au 1er semestre 2021, contre une perte de 1,4 M€ au 1er semestre 2020. Il comprend un résultat net part du groupe des Activités Poursuivies de 2,5 M€ fin juin 2021 contre 2 M€ au 30 juin 2020, en progression de 22,3 %.



EBITDA du 1er semestre 2021 par cluster

(en millions d'euros) S1 2020

retraité Croissance organique Effet change



S1 2021



Croissance organique

(hors effet change) Variation

(change

inclus) CLUSTER FRANCE 4,9 1,6 - 6,5 32,3% 32,3% CLUSTER INTERNATIONAL 7,5 (4,1) (0,1) 3,3 -54,1% -55,5% HOLDING (5,5) 1,7 - (3,8) -30,1% -30,1% TOTAL MBWS 6,9 (0,8) (0,1) 6,0 -11,0% -12,5%





L’activité du cluster France contribue à hauteur de 6,5 M€ à l’EBITDA Groupe au 1er semestre 2021, contre 4,9 M€ au premier semestre 2020 retraité. On notera qu’à fin juin, une quote-part d’une remise exceptionnelle et non récurrente octroyée à MBWS dans le cadre de la renégociation finalisée début 2021 du contrat d’approvisionnement de whisky est constatée pour 1,7 M€.

Les autres entités regroupées sous le cluster International affichent un EBITDA de 3,3 M€ pour le premier semestre 2021, contre 7,5 M€ au premier semestre 2020 retraité, reflétant notamment l’impact conjoncturel des ventes de vrac d’alcool éthylique en Lituanie en 2020, et la constitution initiale de stocks lors des référencements avec l’adoption du nouveau système de distribution aux USA au 1er janvier 2020.

Holding : L’EBITDA s’élève à -3,8 M€, soit une amélioration de 1,7 M€ vs 2020 expliquée principalement par la réduction des frais de fonctionnement et des équipes centrales en lien avec la nouvelle taille critique du groupe et l’organisation opérationnelle mise en œuvre début 2021, des budgets de fonctionnement maîtrisés et des décalages de certaines dépenses sur le second semestre 2021.

Bilan au 30 juin 2021

Les capitaux propres part du Groupe s’élèvent à 168,2 M€ au 30 juin 2021 contre 66 M€ au 31 décembre 2020 alors que l’endettement financier net s’établit à 6,3 M€ au 30 juin 2021, en diminution de 79,3 M€ par rapport au 31 décembre 2020.

Ces évolutions sont le reflet de l’augmentation de capital réalisée en janvier 2021 qui s’est traduite essentiellement par l'incorporation au capital de la Société de l’intégralité des dettes bancaires (hors affacturage) rachetées par la COFEPP auprès des prêteurs bancaires de la Société (montant en principal de 45 M€) et les lignes de découvert tirées (montant en principal de 1,1 M€), de l’incorporation de l’intégralité des avances en compte courant versées ou restant à verser par la COFEPP à la Société et sa filiale MBWS France (montant total en principal de 32 M€) ainsi que de celle de la première tranche de l’avance Pologne octroyée par la COFEPP à la Société (montant de 3 M€).

Perspectives

Le Groupe poursuit l’exécution de son Plan Stratégique 2019-2022 visant à créer les conditions d’un développement rentable et pérenne, avec en particulier la cession des activités polonaises et de l’activité vins en France. La simplification des structures opérationnelle qui en découle s’est notamment traduite d’un point de vue managérial par une nouvelle organisation en deux clusters (France - International et vins) sous management global de la Holding au 1er janvier 2021. Cette stratégie ainsi que l’adaptation des coûts à la taille des activités pays par pays sera poursuivie et est un gage du renforcement de la profitabilité du Groupe.

Après une tendance des résultats encourageants en 2020, le Groupe fait face à un contexte heurté de l’évolution de la pandémie au cours du 1er semestre de l’année 2021. Son impact disruptif sur l’activité en fonction des circuits de distribution et l’incertitude sur son évolution à l’horizon de la fin de l’année incitent pour le moment le Groupe à rester prudent sur sa feuille de route à court et moyen terme.

Calendrier financier

Mise à disposition du rapport financier semestriel 2021 : 30 septembre 2021

Publication du Chiffre d’affaires à fin septembre 2021 : 28 octobre 2021

ANNEXE États financiers consolidés semestriels 2021 (1)



Compte de résultat

(en milliers d'euros) 30.06.2021 30.06.2020 retraité CHIFFRE D'AFFAIRES 103 536 111 981 Droits d'accises (22 507) (25 227) CHIFFRE D'AFFAIRES NET DE DROITS 81 028 86 753 Achats consommés (48 865) (49 469) Charges externes (11 050) (12 494) Charges de personnel (16 282) (17 092) Impôts et taxes (1 156) (1 372) Dotations aux amortissements (3 562) (4 691) Autres produits d'exploitation 3 680 2 639 Autres charges d'exploitation (1 315) (1 289) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 2 478 2 986 Autres produits opérationnels non courants 2 403 2 781 Autres charges opérationnelles non courants (2 488) (5 978) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 2 393 (211) Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 107 65 Coût de l'endettement financier brut (343) (1 623) COÛT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET (236) (1 558) Autres produits financiers 507 6 747 Autres charges financières (86) (1 479) RÉSULTAT FINANCIER 185 3 710 RÉSULTAT AVANT IMPÔT 2 578 3 499 Impôt sur les résultats (89) (1 465) RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS POURSUIVIES 2 489 2 034 RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS ABANDONNÉES OU CÉDÉES (1) (942) (3 404) RESULTAT NET 1 546 (1 370) Part du groupe 1 546 (1 392) dont résultat net des activités poursuivies 2 488 2 012 dont résultat net des activités cédées ou en cours de cession (942) (3 404) Participations ne donnant pas le contrôle 1 22 dont résultat net des activités poursuivies 1 22 dont résultat net des activités cédées ou en cours de cession 1 547 Résultat net des activités poursuivies part du groupe par action



(en €) 0,02 € 0,05 € Résultat net des activités poursuivies part du groupe par action dilué (en €) 0,02 € 0,05 € Résultat net part du groupe par action (en €) 0,02 € -0,65 € Résultat net part du groupe par action dilué (en €) 0,02 € -0,64 € Nombre moyen pondéré de titres en circulation 99 866 838 37 366 868 Nombre moyen pondéré et dilué de titres en circulation 99 866 838 37 835 336

(1) Pour l'ensemble des tableaux et données chiffrées, la mention « 30.06.2020 retraité » correspond aux états financiers au 30 juin 2020 qui ont été retraités des effets de l’application de la norme IFRS 5 Activités abandonnées.



Bilan

Actif

(en milliers d'euros) 30.06.2021 31.12.2020 Actifs non courants Goodwill 14 704 14 704 Immobilisations incorporelles 82 303 83 167 Immobilisations corporelles 27 320 28 111 Actifs financiers 4 840 5 639 Instruments dérivés non courants Actifs d'impôts différés 1 573 1 225 TOTAL ACTIFS NON COURANTS 130 740 132 846 Actifs courants Stocks et en-cours 39 094 37 811 Créances clients 25 997 20 813 Créances d'impôt 2 677 554 Autres actifs courants 17 105 22 123 Instruments dérivés courants 133 70 Trésorerie et équivalents de trésorerie 52 605 42 075 Actifs destinés à être cédés 12 900 TOTAL ACTIFS COURANTS 137 611 136 346 TOTAL ACTIF 268 350 269 192

Passif

Capitaux propres Capital 156 729 62 578 Primes 72 750 66 711 Réserves consolidées et autres réserves (52 554) (14 083) Réserves de conversion (10 230) (10 720) Résultat consolidé 1 546 (38 465) Capitaux propres (part du groupe) 168 241 66 020 Participations ne donnant pas le contrôle 329 328 TOTAL CAPITAUX PROPRES 168 570 66 348 Passifs non courants Avantages au personnel 3 345 3 150 Provisions non courantes 3 815 3 926 Emprunts à long terme - part à plus d'un an 2 915 65 352 Autres passifs non courants 1 719 1 751 Instruments dérivés non courants - - Passifs d'impôts différés 18 188 17 879 TOTAL PASSIFS NON COURANTS 29 983 92 058 Passifs courants Provisions courantes 4 816 7 049 Emprunts à long terme - part à moins d'un an 1 159 15 023 Emprunts à court terme 2 265 5 287 Fournisseurs et autres créditeurs rattachés 32 157 34 777 Dettes d'impôt (12) 5 667 Autres passifs courants 29 242 32 584 Instruments dérivés courants 170 98 Passifs destinés à être cédés 10 301 TOTAL PASSIFS COURANTS 69 798 110 786 TOTAL PASSIF 268 350 269 192

Tableau des flux de trésorerie

(en milliers d'euros) 30.06.2021 30.06.2020 Résultat net total consolidé 1 547 (1 370) Amortissements et provisions 1 124 (8 199) Profits / pertes de réévaluation (juste valeur) - - Résultats de cession et résultats de dilution 466 5 844 Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 3 137 (3 724) Charge (produit) d'impôt 89 2 002 Coût de l'endettement financier net 214 2 351 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt 3 440 629 Incidence de la variation en besoin en fonds de roulement 1 (stocks-clients-fournisseurs) (5 108) (4 073) Incidence de la variation en besoin en fonds de roulement 2 (autres postes) (2 021) (1 552) Impôts versés (7 881) (87) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (11 570) (5 082) Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles (1 147) (3 179) Augmentation des prêts et avances consentis - - Diminution des prêts et avances consentis 893 7 072 Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 94 510 Incidence de variation de périmètre 1 947 23 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement 1 787 4 427 Augmentation de capital 16 709 4 Émission d'emprunts 7 149 19 546 Remboursement d'emprunts (831) - Intérêts financiers nets versés (214) (1 455) Variation nette des financements court terme (3 008) (4 734) Flux de trésorerie liés aux activités de financement 19 805 13 360 Incidence de la variation des taux de change 508 (430) Variation de la trésorerie 10 530 12 275 Trésorerie d'ouverture 42 075 26 193 Trésorerie de clôture 52 605 38 468 VARIATION DE LA TRÉSORERIE 10 530 12 275

1 Le 16 février 2021, MBWS France a cédé la totalité des actions de Moncigale au groupe Boisset. Du fait du caractère hautement probable de cette cession au 31 décembre 2020, l'activité Moncigale avait été reclassée en activité abandonnée au sens de la norme IFRS 5 : au compte de résultat, sa contribution sur la période au résultat net consolidé, ainsi que la moins-value de cession, sont présentées sur la ligne "résultat des activités abandonnées ou cédées" (compte de résultats détaillé en annexe), la période comparative est également retraitée au compte de résultat. Ce retraitement comprend également l’impact de la cession le 21 octobre 2020, des activités polonaises du Groupe.

2 Voir infra, le paragraphe « Bilan au 30 juin 2021 » de la page 3

