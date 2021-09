English French

Quadient franchit le cap des 10 000 clients pour ses solutions logicielles

1 milliard de communications et d'interactions clients créées chaque jour avec les logiciels Quadient

1 200 nouveaux clients nets sur le premier semestre 2021

Paris, le 29 septembre 2021

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, a annoncé avoir franchi pour la première fois le cap des 10 000 clients pour ses solutions logicielles.

Au cours du premier semestre 2021, Quadient a vu sa base client software progresser rapidement avec plus de 1 200 nouveaux clients nets adoptant sa suite cloud d'automatisation intelligente des communications (ICA). Cette dynamique commerciale a été particulièrement marquée au premier semestre avec près de 20% de croissance des revenus liés aux abonnements, et un fort engouement pour :

les solutions d'automatisation de gestion du poste client (« accounts payable », ou « AP »)

les solutions d'automatisation de gestion du poste fournisseur (« accounts receivable » ou « AR ») en mode SaaS (Software-as-a-Service) avec près de 70% de croissance

« Aujourd'hui, nous observons que de plus en plus de clients veulent adopter des technologies cloud pour l’envoi de leurs communications. Le cap que nous venons de franchir témoigne de la capacité unique de Quadient à aider les petites, moyennes et grandes entreprises du monde entier dans l'automatisation intelligente de leurs communications et de leurs processus financiers, grâce à l'engagement des équipes de Quadient et en particulier des 1 200 talents de notre organisation ICA », a déclaré Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient. « Tandis que nous célébrons le deuxième anniversaire de notre changement de nom et de notre intégration sous une marque unique, cette avancée significative illustre la transformation de Quadient en un acteur majeur dans le domaine des solutions cloud ».

Les solutions ICA de Quadient assurent chaque jour la création de plus d'un milliard de communications et d'interactions clients. Les clients qui utilisent ces solutions sont issus de tous les secteurs, des grandes organisations de la banque, de l'assurance ou des services aux collectivités, aux équipes financières des petites et moyennes entreprises. Parmi une diversité d’usages et bénéfices obtenus, les solutions Quadient aident les entreprises à adresser à leurs clients des rapports de crédit dans la langue de leur choix ou, à l’instar de certains hôtels du groupe Radisson Hotel Americas, à simplifier les processus de traitement de leurs factures fournisseurs.

Le dépassement de ce seuil de 10 000 clients software reflète notamment le succès d’une stratégie des ventes croisées, favorisée par la mise en œuvre de synergies commerciales entre les canaux de vente de logiciels et de solutions liées au courrier de Quadient. Ces efforts sont renforcés par la mise en place de partenariats technologiques stratégiques. Au cours des derniers mois, Quadient a en effet annoncé de nouveaux partenariats avec des organisations de premier plan, parmi lesquelles UiPath, un leader mondial dans la RPA (Robotic Process Automation), et Sage, un leader international dans les solutions cloud de gestion d'entreprise, dont la Marketplace propose désormais la solution d'automatisation de l'AR de Quadient.

Au début de l'année, Quadient a partagé sa stratégie de développement qui prévoyait de faire évoluer la plate-forme logicielle de son modèle de licence vers le modèle SaaS. 70% des clients logiciels Quadient sont désormais sous abonnement SaaS, contre 65 % à fin 2020. Quadient est aujourd’hui le seul acteur à proposer une suite de solutions majeures basées sur le cloud, associant la gestion des communications clients, la cartographie du parcours client, l'automatisation des documents, de la gestion du poste clients et du poste fournisseurs.

