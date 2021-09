EGIDE : RESULTATS SEMESTRIELS 2021

English French

Bollène, le 29 septembre 2021 – 18 :00 (CET)

Communiqué de presse

RESULTATS SEMESTRIELS 2021

Chiffre d’affaires du 1 er semestre 2021 à 16, 60 M€ : + 30,7% /S2 2020, grâce à la reprise progressive de la galvanoplastie sur le site de Cambridge au cours du semestre et à la forte croissance annuelle d'Egide SA.

R ésultat consolidé opérationnel : 0,52 M€

Résultat N e t : 0,24M€ (contre 0,004M € au S1 2020) malgré des charges exceptionnelles et temporaires de sous-traitance de traitement de surface aux États-Unis au cours de cette période.

Perspectives : Le Groupe prévoit de maintenir un niveau d'activité comparable au cours du second semestre 2021. Le Groupe devrait rapidement tirer avantage de ses nouveaux services et capacités industrielles : nouvelle ligne de galvanoplastie aux USA et modernisations industrielles sur le site de Bollène.



Le comité d’audit et le conseil d’administration se sont réunis à l’effet d’arrêter les comptes semestriels au 30 juin 2021. Les commissaires aux comptes ont procédé à une revue limitée de ces comptes et ont émis leur rapport conformément aux dispositions légales.

L'EBITDA consolidé du groupe Egide (corrigé de l'IFRS16) pour le semestre clos au 30 juin 2021 s'élève à 1,19 M€.

Compte de résultat consolidé 30/06/2021 (En M€)



S1 2020



En % du CA



S1 2021



En % du CA Chiffre d’affaires 17,27 16,60 Excédent Brut d’exploitation * 0,93 7% 1,19 7% Résultat opérationnel 0,52 3% 0,52 3% Résultat Net 0,004 0% 0,24 1%

* Excédent Brut d’exploitation (EBITDA) corrigé de l’IFRS 16

ELEMENTS FINANCIERS CONSOLIDES AU 30 JUIN 2021

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Egide pour le premier semestre s’est élevé à 16,60 millions d’euros, représentant une baisse de 3,9% par rapport au premier semestre de l’exercice 2020 mais une reprise de croissance par rapport à S2 2020 de + 30,7%. La belle progression des ventes d’Egide SA de 16,6% ne permet pas de compenser totalement la baisse des ventes des filiales américaines, accentuée par un effet de taux de change. A taux de change constant, la progression du groupe aurait été positive de 1,1%.

L'activité de prospection commerciale est restée limitée par les contraintes sanitaires, les incertitudes macroéconomiques et surtout les retards de fabrication causés par les délais de reconstruction de l’atelier de traitement de surface d’Egide USA à Cambridge (par suite de l’incendie de juillet 2020).

Ainsi, l’activité sur le premier semestre 2021 est disparate selon les unités :

Egide SA a renforcé sa présence sur le marché de l'imagerie thermique en Europe, en Asie et au Moyen-Orient et enregistre une croissance significative grâce à la nouvelle stratégie centrée sur le développement de boîtiers de haute performance pour les applications de puissance, d'optronique, d'hyperfréquence et de communication haute fréquence, ainsi que pour les capteurs.





Egide USA a largement répondu à la demande et a préservé ses clients en recourant à la sous-traitance de la galvanoplastie, rendue nécessaire par les retards dans l'installation de la nouvelle ligne de l’usine de Cambridge. Le recours à la sous-traitance a protégé la base clients mais a eu un impact négatif sur les résultats.





L'activité de Santier enregistre une croissance de +14% en séquentiel mais en recul de 13% (les deux variations sont exprimées en $), par rapport au S1 2020 ; ce recul s’explique essentiellement par l'impact de l'industrie aérospatiale. En effet, certains programmes satellites menés par des acteurs majeurs du secteur de la défense ont été retardés, en raison de la réduction des effectifs due à la pandémie. La reprise de ce dernier semestre affiche néanmoins une bonne dynamique avec 2 des 3 meilleurs mois de facturation depuis 2018. Le mix clients de Santier reste diversifié bien que non favorable pour la marge et le résultat financier sur la période.





Les ventes libellées en dollars ont représenté 56 % du chiffre d'affaires total du groupe au premier semestre 2021.

RESULTATS AU 30 JUIN 2021

Egide SA, poursuit l’amélioration de sa profitabilité grâce à la conjonction positive des impacts de la poursuite de l’amélioration des opérations d’une part, de l’augmentation du chiffre d’affaires d’autre part et enfin, de l’amélioration de la marge brute avec la sélection plus rigoureuse des marchés servis et d’un rigoureux contrôle des dépenses.

Pour Egide USA, l’usine de Cambridge a pu reprendre son activité pour satisfaire ses clients. Cependant elle a dû faire appel à plus de sous-traitance en traitement de surface que prévu en raison du retard de la reconstruction de son atelier de galvanoplastie. Le surcoût représente 2 657k€ de frais de sous-traitances indemnisés à hauteur de 498k€. Par ailleurs, les immobilisations nouvelles financées par l’assurance se sont élevées à 2 268k et constituent un profit comptable.

Les résultats de Santier ont été affectés par un niveau d’activité insuffisant et par plusieurs difficultés de fabrication induites en partie par la crise du COVID qui ont généré des surcoûts de matière et de main d’œuvre.

Le résultat consolidé opérationnel du groupe, à 0,52 M€, est ainsi directement impacté par les surcoûts liés à la sous-traitance en galvanoplastie d’Egide USA au cours du 1er semestre.

La norme IFRS16 a reclassé 347k€ de loyers en 255k€ d’amortissements et 92k€ en intérêts, sur S1 2021.

Il convient de noter que le résultat net est calculé après une charge d'impôt de 50 k€, qui vient consommer l’actif fiscal différé qui figure à l’actif.

BILAN CONSOLIDE AU 30 JUIN 2021

ACTIF PASSIF S1 2020 S1 2021 S1 2020 S1 2021 Immobilisations corporelles



10,81 12,23 Capitaux propres 10,40 11,12 Stocks, créances et autres actifs



14,6 17,66 Dette financière et provisions 12,62 12,25 Trésorerie 2,93 2,01 Dettes fournisseurs et autres 5,31 6,53 TOTAL 28,34 29,90 TOTAL 28,34 29,90

Les acquisitions d’immobilisations corporelles du semestre sont de 2 556 k€, dont 97k€ chez Egide SA, 2 444k€ chez Egide USA et 18k€ chez Santier. Le besoin en fonds de roulement (stocks + créances clients + autres actifs courants - dettes fournisseurs – autres passifs courants) est de 95 jours de chiffres d’affaires, contre 105 jours au 30 juin 2020.

Les dettes financières sont constituées principalement de 2 emprunts PGE pour 900k€ d’Egide SA, un emprunt immobilier de 1 191k€ d’Egide USA et d’emprunts d’équipements de respectivement 736k€ et 573k€ pour Egide USA et Santier. A noter que ces emprunts américains ne respectent pas les Covenants et ont donc été tous reclassés en court terme.

Enfin, l’emprunt obligataire Vatel sera totalement fini de rembourser d’ici le 31 décembre 2021 et qu’un emprunt de Santier originellement de 1M$ contre-garantie à 50% par un déposit a été remboursé en janvier 2021.

PERSPECTIVES

Le Groupe entend maintenir son activité au 2ème semestre 2021 à un niveau comparable à celui du premier semestre.

L’environnement de reprise économique sur les marchés adressés par le Groupe est favorable et certaines difficultés subies par certains concurrents (crise d’approvisionnement des semiconducteurs) ne touchent pas les marchés servis par Egide.

Par ailleurs, de nouvelles initiatives de développement commercial sont mises en place pour tirer avantage au plus vite des nouveaux services et capacités industrielles du Groupe : nouvelle ligne de galvanoplastie aux USA et modernisations industrielles sur le site de Bollène.

Sur le plan de la profitabilité, le second semestre 2021 devrait être conforme aux attentes initiales de la Direction car il ne devrait plus intégrer d’éléments liés aux conséquences de l’incendie de Cambridge, et devrait bénéficier de l’abandon du PPP (plan de soutien Covid américain) pour 0,6 m€.

Ainsi, sur l'ensemble de l'année 2021, l'écart de résultat net avec les ambitions communiquées par le passé devrait se limiter aux surcoûts de sous-traitance en galvanoplastie engagés au premier semestre chez Egide USA, estimés à 1 million d'euros.

Le Groupe s’estime donc, en dépit des évènements exceptionnels subis ces 18 derniers mois, en ordre de marche pour conforter son positionnement sur une trajectoire de croissance durable et profitable.

Jim Collins, président-directeur général d’Egide, commente : “Ce fut une période difficile pour Egide entre la pandémie de Covid et l'incendie industriel à Cambridge. Mais dans les deux cas, nous avons surmonté ces difficultés, et nous sommes donc en mesure de remplir notre objectif interne de croissance dans les années à venir. Nous améliorons constamment notre activité commerciale grâce à de nouvelles ressources humaines et à une activité soutenue de Business Development, ce qui devrait porter ses fruits à court terme. Notre nouvelle installation de galvanoplastie à Cambridge, et la modernisation de notre installation à Bollène sont dans la continuité de la transformation de l'entreprise engagée en 2018. L'avenir est prometteur pour Egide. »

CALENDRIER FINANCIER

Réunion SFAF - Résultats semestriels 2021 30 septembre 2021 – 11 :30



Mise à disposition du rapport financier semestriel 2021



1er octobre 2021



Chiffre d’affaires 2021



26 janvier 2022

