PLANETMEDIA : Des résultats du 1er semestre 2021 en amélioration Un nouvel élan pour Planet Media

Des résultats du 1er semestre 2021 en amélioration



Activité en hausse de 17%, au-delà des niveaux d’avant crise

Retour à une rentabilité opérationnelle normative



Un nouvel élan pour Planet Media



Entrée au capital du g roupe Marie Claire

Evolution de la gouvernance

Lancement du nouveau plan stratégique 2024

Planet Media (FR0010211037 – ALPLA), annonce ce jour la publication de ses comptes au titre du 1er semestre 2021, validés et arrêtés par le Directoire, en date du 29 septembre 2021.

Dans le cadre de la présentation de ses résultats semestriels 2021 et de son plan stratégique 2024, et pour la première fois de son histoire, Planet Media organise une visioconférence dédiée aux actionnaires individuels. Ouvert à tous, cette visioconférence se tiendra le mercredi 6 octobre à 18h et est accessible à la pré-inscription en utilisant le lien suivant :

https://app.livestorm.co/planet_media/resultats-s1-2021-et-plan-strategique-2024?type=detailed

En M€, comptes combines1, non audités S1 2021 S1 2020 S1 2019 VAR 20/21 Chiffre d’affaires total 4,1 3,5 3,9 +17% Charges de personnel (1,7) (1,3) (1,6) +29% Charges externes (1,4) (1,5) (1,3) -3% Excédent Brut d’Exploitation

En % du CA 1,2

29% 0,9

25% 1,2

30% +35%

+4 pts Dotation aux amortissements (0,9) (1,0) (0,9) Résultat d’exploitation 0,3 (0,1) 0,2 n/a Résultat financier 0,0 (0,2) 0,0 Résultat exceptionnel 0,0 0,1 0,0 Résultat Net 0,3 (0,1) 0,2 n/a

Activité en hausse de 17%, au-delà des niveaux d’avant crise

Au 1er semestre 2021, Planet Media enregistre un chiffre d’affaires de 4,1 M€, en progression de +17% par rapport au 1er semestre, un niveau supérieur à ses niveaux d’avant crise (3,9 M€ au S1 2019).

Cette performance semestrielle est portée par l’ensemble des activités du Groupe :

Portée par la forte monétisation de ses marques, la croissance du Media programmatique se poursuit avec une progression de 8% à 1,8 M€ ;

Avec 3 trimestres consécutifs de croissance, le Media direct poursuit au 1er semestre son rebond avec une progression de +30% à 1,7 M€.

Retour à une rentabilité opérationnelle normative

La rentabilité opérationnelle de Planet Media s’inscrit en forte progression avec un EBE de 1,2 M€, en hausse de +35%. La marge d’EBE ressort ainsi en nette amélioration de près de 4 points à 29%, confirmant ainsi le retour de la rentabilité autour de ses niveaux normatifs d’avant crise (30% au S1 2019).

Cette performance s’explique par la dynamique commerciale en cours et une bonne maîtrise des coûts externes (-3%), partiellement compensés par la hausse des charges de personnel (+30%), liée à un effet de base (gel des embauches au S1 2020) et aux investissements relatifs à la mise en œuvre des nouvelles orientations stratégiques du Groupe.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements qui s’inscrivent en légère baisse sur la période à 0,9 M€, Planet Media enregistre un résultat net de retour en territoire positif, à hauteur de

0,3 M€, contre une perte de -0,1 M€ un an plus tôt.

Situation financière renforcée

En tenant compte de l’augmentation de capital et de l’obtention d’un PGE, tous deux réalisés au 2ème semestre 2020, pour un montant de 0,5 M€, la dette nette du Groupe au 30 juin 2021 s’établit à 2,5 M€, contre 2,7 M€ au 30 juin 2020.

Arrêté au 30 juin 2021, ce montant n’intègre pas la cession de titres au groupe Marie Claire intervenue post clôture.

Un nouvel élan pour Planet Media

Depuis le début de l’été 2021, en conjonction avec la bonne dynamique de croissance enregistrée au 1er semestre et le règlement définitif du litige Addict Media, Planet Media a initié un véritable nouvel élan stratégique marqué par l’entrée au capital d’un partenaire industriel majeur, le groupe Marie Claire (GMC), associé à une évolution de la gouvernance et au déploiement d’un plan stratégique à l’horizon 2024.

Entrée au capital du groupe Marie Claire





Dans le cadre d’un accord intervenu le 30 août dernier, le groupe Marie Claire, premier groupe média féminin haut de gamme en France, devient un partenaire stratégique et actionnaire de référence de Planet Media.

Véritable vecteur de nouvelles perspectives communes de développement, cet accord prévoit de générer de nombreuses synergies issues du croisement des expertises métier de chaque groupe, et ainsi largement renforcer la force de leurs médias respectifs.

Pour rappel, l’accord s’est articulé en 2 étapes :

L’acquisition le 30 août 2021 de 350 000 actions (en auto-détention) au prix unitaire de 1,10 € pour un montant de 385 K€

La réalisation en date du 21 septembre 2021 d’une augmentation de capital réservée au Groupe Marie Claire donnant lieu à l’émission de 800 000 actions au prix unitaire de 1,50 € pour un montant de 1,2 M€, soit un montant global de près de 1,6 M€.

Evolution de la gouvernance





A l’issue d’une réunion qui s’est tenue le 29 septembre 2021, le Conseil de Surveillance de Planet Media évolue avec la nomination de Amalric Poncet, Directeur Général Délégué du Groupe Marie Claire, en remplacement de Béatrice Casseville, démissionnaire. En parallèle, Pierre Coquard, Directeur Général est nommé Président du Directoire de Planet Media, en remplacement de Thierry Casseville, dont le Conseil de Surveillance prend acte de la démission.

Avec des moyens financiers, opérationnels et stratégiques ainsi renforcés, Planet Media constitue une fondation solide pour le déploiement de ses nouvelles orientations stratégiques.

Lancement de ALPLA24, le nouveau plan stratégique de Planet Media





Fort de sa position de media leader sur une population de seniors connectés en constante augmentation, Planet Media est au plus proche des préoccupations de cette communauté - santé, finance, formation et lien social – des problématiques génératrices de forts besoins d’accompagnement.

Sur la base de ce constat de marché, le Groupe vise d’accroître sa valeur client en renforçant son offre Media historique, et en la complétant par un deuxième pilier aux synergies fortes, articulé autour d’une plateforme digitale de services répondant aux besoins de la communauté de Planet Media.

Une offre media historique renforcée

Planet Media entend poursuivre le développement de son pilier historique de média et renforcer son lien avec sa cible de seniors connectés.

Pour y parvenir, Planet Media bénéficiera d’une démultiplication de sa force notamment via son partenariat avec GMC, reconnu pour la puissance de ces 10 marques médias qui permettent d’adresser 80 millions de femmes à travers 27 pays dans le monde. Cet accord va permettre à Planet Media d’accroître son ‘reach’, sa puissance digitale, avec une audience cumulée de plus de 17 millions de visiteurs uniques par mois et de renforcer son inventaire publicitaire.

Lancement d’une plateforme de services à forte valeur ajoutée pour répondre aux problématiques des seniors

Point de contact privilégié auprès d’une communauté aux forts besoins, la nouvelle plateforme servicielle de Planet Media sera en mesure d’apporter une réponse claire et lisible, tout en bénéficiant de la confiance portée par ses marques existantes, aux enjeux clés de cette population cible, au travers de 3 offres innovantes :

Devenir un acteur majeur de la conservation du lien et de l’aide à l’emploi des seniors par une offre d’e-learning proposant des bilans de compétence financés par le compte formation, et des formations ciblées en mode abonnement, au travers de sa plateforme Zest ;





Devenir un intermédiaire de référence pour la finance personnelle des seniors, avec une offre de courtage en assurance santé, également via la plateforme Zest ;





Prendre une place prépondérante dans le domaine de la e-santé, en déployant une application B2C par abonnement, offrant information personnalisée, prévention, ou suivi à distance par un médecin, ainsi qu’une offre B2B2C à destination des mutuelles en marque blanche.





A PROPOS DE PLANET MEDIA

Créé en 2000, Planet Media est un groupe média digital qui propose, au travers de ses 3 sites (planet.fr, medisite.fr, e-sante.fr), une offre éditoriale couvrant les thématiques préférées des seniors connectés : actu, argent, lifestyle, divertissement, bien-être, beauté, mode, …

Planet Media a développé avec sa communauté, les seniors connectés, une forte affinité et un sentiment d’adhésion à ses marques, avec des abonnés aux newsletters qui représentent plus de 50% du trafic des trois sites.

Fort de la puissance de l’audience affinitaire de Planet Media, les grandes marques renouvellent régulièrement leur confiance en reconduisant leurs campagnes publicitaires.

Planet Media est coté sur Euronext Growth à Paris – Code ISIN : FR0010211037 – Mnémo : ALPLA

Retrouvez toutes les informations actionnaires sur www.planetmedia.fr.

CONTACTS

Contact Planet Media

Pierre Coquard, Directeur Général

Stéphanie Tricot, Directrice Administrative et Financière

+33 (0)1 53 06 61 39

investisseurs@planetmedia.fr Contact Actifin

Communication financière

Simon Derbanne

+33 (0)1 56 88 11 14

sderbanne@actifin.fr





1 Les comptes combinés non audités incluent Planet Media SA et ses filiales Planet Publishing et Planet Advertising, retraités des opérations

et prestations intra-groupes

Pièce jointe