GUERBET: Guerbet participe à l’IPO de NH TherAguix sur Euronext Growth, acteur des biotechnologies innovantes pour la radiothérapie de précision

Villepinte, le 29 septembre 2021 (18:00 CET) – Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, s’est engagé à participer à l’introduction en bourse de NH TherAguix sur Euronext Growth en plaçant un ordre de 3 M€ dans le placement institutionnel. Cet ordre représente environ 9,99% du produit brut de l’offre, en cas d’offre souscrite à 100% et hors exercice de la clause d’extension et de l’option de surallocation.







Créée en 2015, NH TherAguix est une jeune société française des biotechnologies, spécialisée dans le développement de nanomédicaments innovants pour le traitement des cancers par radiothérapie.

L’investissement de Guerbet intervient alors que les deux sociétés ont commencé à discuter d’une possible collaboration sur l'intelligence artificielle au service des essais cliniques sur le pancréas et le glioblastome tel que développé par NH TherAguix. En juillet dernier, les deux sociétés ont ainsi soumissionné ensemble pour obtenir un financement de l’Etat (dans le cadre d’un Projet Important d’Intérêt Européen Commun (PIIEC)) dans ce domaine. L’engagement de souscription de Guerbet prévoit que les deux sociétés discuteront du champ d’une collaboration concernant la plateforme AGuIX puis négocieront un accord de collaboration à cet effet.

François Nicolas, Vice-Président Recherche & Développement, R&I et Chief Digital Officer de Guerbet, déclare :

« Cet investissement dans NH TherAguix correspond à notre volonté de poursuivre l’innovation en imagerie diagnostique et renforcer notre pipeline de R&D en recherchant des collaborations avec de jeunes sociétés innovantes dont les travaux de recherche peuvent receler des complémentarités fortes avec notre cœur de métier. Nous sommes ainsi très heureux d’apporter notre soutien à cette introduction en bourse et conforter ainsi notre intérêt pour une approche théranostique. »







A propos de Guerbet

Chez Guerbet, nous tissons des liens durables pour permettre de vivre mieux. C’est notre Raison d’Etre. Nous sommes un leader de l’imagerie médicale au niveau mondial, offrant une gamme étendue de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de solutions digitales et IA, pour l’imagerie diagnostique et interventionnelle. Pionnier depuis 95 ans dans le domaine des produits de contraste, avec plus de 2 600 collaborateurs dans le monde, nous innovons en continu et consacrons 10 % de nos ventes à la Recherche & Développement dans quatre centres en France, en Israël et aux États-Unis. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d’Euronext Paris et a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 712 millions d’euros.





